Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Equa, inclusiva, alla pari, centrata sull’empowerment delle giovani generazioni e in particolare di bambine e ragazze: questa la società che potrebbe essere. Gender pay gap, lavoro di cura non retribuito, poche donne nei ruoli di leadership e segregazione occupazionale: questa, invece, la fotografia della società che è, scattata dallo European Institute for Gender Equality – l’agenzia indipendente dell’Unione europea che si occupa di monitorare i progressi degli stati sull’uguaglianza di genere – nel Gender Equality Index 2020. Le evidenze parlano chiaro, allarmano ma non scoraggiano. La società “che potrebbe essere” è, ora più che mai, urgente e necessaria: senza utopie e con impegno costante, la possibilità diventa perseveranza. Un mondo alla pari è ancora possibile.

Da questa ambizione nasce #IoGiocoAllaPari – Palestra di Diritti e Competenze, il percorso di empowerment generazionale e parità di genere organizzato da Junior Achievement Italia e Terre des Hommes Italia in collaborazione con Agenzia Nazionale per i Giovani e OneDay. Rivolto a ragazze e ragazzi di scuola secondaria di II grado, il progetto si propone di ispirare le nuove generazioni a partecipare attivamente alla costruzione di una società più equa, inclusiva e prospera, demolendo stereotipi e barriere di genere, superando paure e pregiudizi. Come? Unendo la consapevolezza dei diritti con quella delle competenze, grazie a un percorso di formazione digital e innovativo basato sul role modeling. Articolato in 15 workshop online, tenuti da esperte e professioniste nei rispettivi settori di attività, #IoGiocoAllaPari stimola l’apprendimento di concetti e valori complessi attraverso l’osservazione di figure positive e l’analisi delle loro azioni.

L’obiettivo è accrescere nelle giovani e nei giovani coinvolti autostima, autoimprenditorialità e consapevolezza, ma anche trasmettere loro competenze specifiche e agire su attitudini positive come intraprendenza, spirito d’innovazione e creatività. “Oggi più che mai” – spiega Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes – “la nostra società ha bisogno della creatività e dell’energia delle nuove generazioni, e in particolar modo delle ragazze, per ritrovare la prosperità. Con la nostra Campagna indifesa, dentro cui è nato #IoGiocoAllaPari, da nove anni stiamo sensibilizzando istituzioni e grande pubblico sugli ostacoli che bambine e ragazze devono superare per poter esprimere appieno il loro potenziale in Italia e nel mondo. #IoGiocoAllaPari è un nuovo, importante e originale tassello, per superare gli stereotipi e le discriminazioni”.

Il primo appuntamento parte il 30 novembre, dalle 15 alle 16, con Lucia Abbinante, Direttrice dell’Agenzia Nazionale per i Giovani: con il titolo “Comunità plurali: verbi e mono-luoghi per l’empowerment femminile”, l’incontro mira a stimolare la partecipazione attiva delle ragazze in ogni campo della nostra società e, come sottolinea Abbinante, a “incoraggiarle ad essere protagoniste attive nella rivendicazione dei loro diritti e del loro ruolo nella società per cogliere anche gli ostacoli come opportunità”. Un argomento particolarmente importante, considerando il punteggio dell’Italia più basso (63,3) dell’Unione Europea per il divario di genere nel lavoro, e che non deve lasciare indietro nessuna. “In un momento storico in cui diventa necessario superare il gender gap nel mondo del lavoro” evidenzia Miriam Cresta, Ceo Junior Achievement Italia, “è fondamentale sostenere le giovani donne che vengono da contesti svantaggiati ma che si impegnano e ambiscono a diventare indipendenti”.

L’attenzione all’accesso del mondo del lavoro sarà alta anche per il secondo appuntamento, in calendario per il 17 dicembre e dal titolo “Da stagista a manager, come diventare leader a 30 anni”. Con Gaia Marzo, Corporate Brand Director & Equity partner di OneDay, si parlerà di management e leadership femminile perché, racconta Marzo, “in OneDay tutti giorni ci impegniamo a dare voce alle nuove generazioni, sia dal punto di vista dell’ispirazione, ma anche e soprattutto con azioni concrete. Questo impegno assume ancora più valore collaborando insieme a realtà prestigiose come ANG, Terre des Hommes e Junior Achievement. Siamo un bel mix di energie con l’obiettivo comune di creare progetti concreti e impattanti per le nuove generazioni”.

Leadership femminile, educazione alla cittadinanza attiva, educazione finanziaria e prevenzione della violenza economica, tecnologia e digital divide, diversity e conciliazione, sicurezza online: i successivi webinar, programmati a scadenza mensile, toccheranno temi eterogenei e prioritari per costruire un mondo senza stereotipi. Un ruolo importante lo svolgerà anche lo sport, attraverso la voce della Figc che, con il suo piano di Responsabilità sociale, incoraggia le giovani generazioni a credere nel proprio talento e diventare agenti di cambiamento. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su iscrizione. Per informazioni e prenotazioni www.iogiocoallapari.it.

Rimuovere le barriere per giocare alla pari: insieme, si può.