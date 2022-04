Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Le università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma fanno rete e insieme lanciano Ragazze Digitali Er, un progetto per mandare in soffitta gli stereotipi che allontanano le studentesse delle materie tecniche e scientifiche. Il programma prevede la realizzazione, a partire da quest’anno, di campi estivi gratuiti della durata di tre settimane, dal 20 giugno all’8 luglio, riservati a giovani che frequentano il terzo e quarto anno delle scuole superiori. Sei le sedi individuate per portare avanti l’attività, ovvero quelle universitarie di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Cesena. Si aggiunge un’edizione online rivolta a quante non potranno partecipare fisicamente. Ogni camp potrà accogliere fino a 45 studentesse, per un totale di oltre 360 ragazze che in questo modo potranno avvicinarsi al mondo dell’informatica e della programmazione.

Il ruolo delle Stem nel gender gap

Il divario di genere nel nostro Paese è accentuato proprio dalla scarsa presenza di laureate in materie Stem: solo il 18% delle ragazze oggi infatti sceglie di specializzarsi in percorsi di studio tecnico scientifico. Eppure sono ambiti professionali che hanno ottime prospettive di impego. I benefici di una maggiore partecipazione delle donne nelle discipline stem inoltre ricadrebbero anche sulla collettività con una riduzione del gap di competenze tra uomini e donne, aumentando il tasso di occupazione e di produttività di queste ultime.

“Se davvero vogliamo costruire una società più equa e inclusiva questo divario va superato costruendo iniziative come Ragazze Digitali Er, che possano dare a tante giovani una possibilità concreta – e di elevata qualità dal punto di vista scientifico – di mettersi in gioco grazie all’esperienza di tante professioniste, docenti, ricercatrici che si sono pienamente affermate nel mondo delle tecnologie e del digitale”, come sottolineano le assessore alla Scuola, università, ricerca e agenda digitale Paola Salomoni e alle Pari opportunità Barbara Lori.

I contenuti

I campi estivi saranno dei veri e propri laboratori con docenti universitari e un’impostazione pratica. Daranno l’occasione per apprendere il pensiero computazionale creativo, mediante l’acquisizione delle basi di un linguaggio di programmazione; porteranno alla crescita della consapevolezza sulle opportunità e i rischi dei servizi informatici. Inoltre ci sarà la possibilità di assistere a testimonianze e interventi di professioniste – esperte, imprenditrici, docenti universitarie e startupper – chiamate a condividere la propria esperienza.

Tra gli obiettivi prefissati da Ragazze Digitali Er c’è anche lo sviluppo di soft skill quali la capacità di lavorare in gruppo, presentarsi e parlare in pubblico, risolvere problemi e prendere decisioni in autonomia. Competenze trasversali che possono essere sfruttate in vari contesti lavorativi. L’edizione seminariale online è in programma dal 20 al 30 giugno e sarà l’occasione per le studentesse di assistere a interventi di esperte ed esperti, provenienti dal mondo imprenditoriale e accademico, sul mondo tech con approfondimenti sulle ricadute e le applicazioni nella vita quotidiana e sulle opportunità di studio e lavoro offerte dai settori digitali.

Progetto Donne e Digitale

Ragazze Digitali Er – estensione del progetto Ragazze Digitali, ideato e lanciato nel 2014 – è costruito insieme alle Università di Modena e Reggio Emilia (dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari), Bologna (dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria), Parma (dipartimento di Ingegneria e Architettura) e Ferrara (dipartimento di Ingegneria), con il supporto di Regione Emilia-Romagna e Art-Er e in condivisione con l’ufficio scolastico regionale. Il tutto si inserisce nell’ambito delle attività di Data Valley Bene Comune, l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna 2020-2025 che con Donne e Digitale si propone di fare iniziative per avvicinare l’universo femminile ai percorsi di istruzione e formazione tecnica e scientifica.

I moduli di iscrizione per i campi estivi saranno disponibili online dal 20 aprile a questo indirizzo. Sempre sul sito sarà possibile trovare progressivamente i programmi dei camp, le attività formative e le modalità di partecipazione. Ulteriori testimonianze e attività saranno ospitate sui canali Facebook e Instagram dell’iniziativa.

***

