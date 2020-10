Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Vogliamo supportare la costruzione di modelli di business a impatto sociale che abbiano il potenziale per migliorare le opportunità economiche, il benessere e le prospettive future di ragazze e donne in tutto il mondo“. E’ la dichiarazione di intenti di Inger Paus, a capo di Vodafone Institute for Society and Communication. Insieme a Saskia Bruysten, co-fondatrice di Yunus Social Business, uno dei primi fondi di investimento esclusivamente dedicati alle imprese sociali, ha dato vita a F-LANE. Si tratta di un acceleratore europeo con un focus sulle start-up a impatto sociale che utilizzano la tecnologia per supportare le donne in tutto il mondo. Tre gli obiettivi principali: rafforzare la rappresentanza femminile nel mondo tecnologico, utilizzare la tecnologia come leva del cambiamento sociale e ridurre il divario di genere nel venture capital.

“Solo il 2,8 per cento dei finanziamenti in capitale di rischio va alle startup guidate da donne – affermano Inger Paus e Saskia Bruysten -. Siamo qui per cambiare la situazione. Intendiamo promuovere la partecipazione delle donne all’istruzione, alla forza lavoro, all’imprenditorialità, alla leadership e, in ultima analisi, alla digitalizzazione“.

Quella di quest’anno è la quinta edizione del programma F-LANE, che tra i partner annovera anche la Social Entrepreneurship Akademie, Impact Hub di Berlino e WLOUNGE. Una giuria di esperti ha selezionato dieci startup su 455 candidate. Le finaliste provengono da diverse parti del mondo Emirati Arabi Uniti, Ruanda, Uganda, Kenya, Cile, Brasile, Regno Unito, Pakistan, Svezia e Danimarca. Tra queste cisono SheKab, che fornisce mezzi di trasporto sicuri per le donne in Pakistan; Bidhaa Sasa, un’impresa che aiuta i nuclei famigliari delle zone rurali nell’Ovest del Kenia; Nabta Health, che offre cure mediche personalizzate per le donne degli Emirati Arabi Uniti.

Il programma F-LANE è iniziato circa un mese fa, è virtuale e include supporto personalizzato, tutoraggio, formazione, networking e accesso a una rete di impact investor. Si concluderà con il Demo Day virtuale il 5 novembre 2020 alla presenza di investitori e decision maker del mondo degli affari, dei media e della politica.

Per candidarsi per la prossima edizione, le start-up devono completare un modulo online e fornire informazioni sulla loro idea imprenditoriale, sul team di lavoro e sul loro obbiettivo all’indirizzo

In una seconda fase, il team di F-LANE contatta la startup candidata per conoscere l’azienda e la sua attività in modo più approfondito. Infine, un comitato di esperti del gruppo F-LANE prende la decisione finale in base alla quale verrà accettata o meno la candidatura. Il programma è adattato alle esigenze individuali degli imprenditori e si svolge tramite sessioni di gruppo e sessioni individuali più approfondite. Copre argomenti riguardanti l’obbiettivo del business, lo sviluppo di clienti e prodotti, canali di crescita e marketing, sviluppo organizzativo, networking online, sviluppo tecnologico e, infine, gestione finanziaria.