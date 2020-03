Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Formazione gratuita per ripensare il futuro. È questo il claim di Rinascita Digitale, una maratona no-stop di formazione gratuita in live streaming che si terrà fino al 3 aprile. Tutti i giorni dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, si alternano professionisti, esperti, ricercatori e innovatori per condividere competenze, strategie e tool utili a imprenditori, manager e consulenti.

Sviluppo d’impresa e gestione finanziaria, smart working, ma anche comunicazione digitale sono i principali temi affrontati nei corsi. È possibile consultare il programma di ciascun giorno, iscrivendosi in modo gratuito ai webinar che possono essere di nostro interesse.

Qual è il proramma di questa settimana? La creatività è senz’altro fra i protagonisti delle professioni del futuro. Non poteva quindi mancare attraverso un intervento che vuole stimolare i partecipanti ad usare questo periodo di “isolamento sociale” per il proprio sviluppo creativo. Si parlerà di neuroscienze alla base del pensiero creativo, della relazione tra questo e i media digitali e del costo cognitivo delle distrazioni.

In un periodo così denso di informazioni e numeri, diventa sempre più centrale, poi, saper sviluppare un approccio critico al dato, attraverso webinar di introduzione alla Data Analysis e al Machine Learning. Materie che possono sembrare ostiche, ma che saranno alla base di molte professioni del futuro, perché in questa direzione stanno investendo le aziende dalla finanza ai consumi, dalle telecomunciazioni alla mobilità.

Metodologie agili per lo smartworking non potranno mancare, per fornire una cassetta degli attrezzi in questo periodo di necessaria riorganizzazione del lavoro. Spacchettare in unità semplici, stimare i tempi del proprio lavoro, pianificare in modo funzionale, mantenere la rotta e modalità di comunicazione efficaci, sono alcuni dei punti che verranno affrontati.

E ancora coaching, comunicazione e well being si fonderanno in un webinar focalizzato sullo sviluppo delle proprie risorse e del Ben Essere per superare al meglio questo momento di crisi.

La quarantena rappresenta un’occasione anche per rimettere in ordine il proprio “abito professionale” attraverso un approfondimento su LinkedIn o anche su come riscrivere il proprio Curriculum Vitae.

E se non conoscete il significato di Rich Communication Service, il webinar sul tema potrà fornirvi una panoramica su questo nuovo canale di comunicazione che in Italia ancora non è stato rilasciato ma, in molti paesi anglosassoni è già conosciuto e sviluppato. Un canale che i privati e le aziende potranno utilizzare al pari degli SMS ma in forma arricchita. Rich Card, Immagini, Suoni, Chatbot, Risposte suggerite e tutto quanto viene già usato e sfruttato su piattaforme OTT – “over-the-top” ovvero tutte quelle media company che offrono servizi e contenuti direttamente via Internet, bypassando cioè sistemi di distribuzione tradizionali.

E se volete prendere parte attiva alla maratona, mettendo a disposizione le vostre competenze, potete candidarvi come speaker o moderatore qui!

Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.

Leo Buscaglia