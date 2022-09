Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Da oggi più di 8 milioni di ragazze e ragazzi ritornano sui banchi di scuola in condizioni che probabilmente non ricordano neanche più: senza mascherine e senza lezioni online. Questi ultimi 3 anni complicati dal Covid non si possono cancellare ma hanno lasciato delle ferite sia a livello relazionale in ogni alunna e alunno che a livello di sistema scolastico.

Quali effetti ha avuto il Covid sui giovani? Recenti ricerche, raccolte dall’ospedale Niguarda di Milano, hanno evidenziato che gli effetti del Covid, tra cui l’isolamento, il senso di insicurezza e l’angoscia anche dei genitori hanno avuto un impatto sulla salute mentale dei bambini e degli adolescenti. “In particolare, si è visto un peggioramento nella qualità del sonno e maggiori difficoltà di concentrazione nei più piccoli, mentre tra gli adolescenti si è potuto assistere ad un aumento dei sintomi depressivi. Il bisogno di alleviare l’umore, inoltre, ha fatto sì che aumentassero alcune dipendenze comportamentali, come quelle dal gioco d’azzardo, dai videogiochi e dalla pornografia“. Non tener conto di questo fenomeno, sia in classe che in famiglia, sarà rischioso e potrebbe disorientare il percorso di vita e di studi di molti studenti.

Esiste ancora l’ascensore sociale? In Italia, il divario socio-economico fra classi sociali continua ad ampliarsi. Secondo il Global social mobility report del World Economic Forum l’Italia è il Paese europeo con la mobilità sociale più bassa. La mobilità sociale può essere intesa come la possibilità che ogni persona ha di posizionarsi “verso l’alto” o “verso il basso” rispetto ai propri genitori. In termini assoluti, è la capacità di un bambino di vivere una vita migliore rispetto ai suoi genitori. Può essere misurata rispetto a indicatori che vanno dalla salute al rendimento scolastico e al reddito.

L’Italia si colloca al 34^ posto mentre i Paesi nordici sono i primi in classifica a livello mondiale. Le performance dell’Italia più alte sono sul pilastro Salute (90,1) perché tutti hanno accesso al sistema sanitario nazionale e accesso all’istruzione (68.0), qualità ed equità (79.1). L’Italia soffre di un elevato numero di NEET, giovani che non studiano e non lavorano (19,2%) e, nonostante un basso rapporto allievo-insegnante, c’è mancanza di diversità sociale nelle scuole. Con un punteggio di 40,2 , un altro punto debole è il pilastro dell’apprendimento permanente con scarse opportunità per i lavoratori più avanti nella vita lavorativa: solo il 12,6% delle aziende offre una formazione strutturata e vi è un accesso limitato alla riqualificazione per i disoccupati. La scuola italiana è accessibile a tutti e questo rappresenta una grande opportunità di partire proprio dalle classi per far risalire l’ascensore sociale.

Possiamo prevedere l’andamento scolastico di ogni alunno e prevenire casi di dropout? L’implementazione di sistemi di machine learning e data science possono portare miglioramenti nell’esperienza complessiva degli studenti e sopratutto possono evitare casi di uscita dal sistema scolastico, aumentati in questi anni di pandemia. Oggi possiamo mappare i risultati dei test Invalsi che ci forniscono una fotografia dell’andamento delle scuole italiane, mettendo in luce, ad esempio, un divario tra Nord e Sud. Abbiamo anche molte analisi che mettono in correlazione i risultati degli alunni con il loro background familiare, e così via. Quello che non facciamo ancora è capire quale potrebbe essere la scuola adatta ad uno studente oppure capire quali gruppi di studenti siano più soggetti a casi di dispersione. Se attivassimo un approccio sistematico all’analisi avanzata dei dati, potremmo migliorare il ciclo di vita degli studenti e ogni scuola potrebbe intraprendere interventi e azioni sempre più granulari.

