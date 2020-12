Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Se c’è una cosa che ho imparato da questo 2020 è la necessità assoluta e insopprimibile di riappropriarmi dei miei sogni di bambina e adolescente, di riprendermi quegli spazi vitali che le dinamiche del mondo adulto hanno inevitabilmente soffocato e stritolato. Abbiamo corso tanto e all’improvviso quest’anno siamo stati costretti a fermarci. E questo tempo in più – non lo definirei regalato perché sarebbe un regalo a caro prezzo, che nessuno dovrebbe pagare – io l’ho utilizzato per capire davvero chi sono oggi e soprattutto da dove sono partita. Quali erano i miei sogni.

I sogni, appunto, quelli che oggi chiamiamo più freddamente “obiettivi” perché siamo affetti e afflitti da un certo tipo di gergo aziendale che contamina tutte le nostre azioni. Ma quante volte chiediamo alle nostre bimbe e ai nostri bimbi che cosa vogliono fare da grandi? Quali sono i loro sogni? E soprattutto, la domanda fondamentale è: ne hanno? Magari questo tempo di Natale, da trascorrere accoccolati sul divano, può spalancare nuovi orizzonti davanti ai loro occhi e ai loro cuori.

Per sostenerli lungo questa strada, ecco qui alcune proposte da scartare sotto l’albero. La prima è “Posso essere tutto!”, albo illustrato scritto da Jerry Spinelli, illustrato da Jimmy Liao, con la traduzione di Bruno Tognolini, edito dalla casa editrice padovana Camelozampa, arrivato in Italia a dieci anni dall’edizione originale, dopo essere stato tradotto in tutto il mondo. «Io quando cresco cosa sarò? Di tutti i mille lavori del mondo, Io quando cresco quale farò? Il pianta-zucconi Il soffia-soffioni, Il piega-aeroplani, Il cucciola-cani…». Un albo illustrato dolcissimo e pieno di poesia con un’ampia carrellata di mestieri tanto improbabili quanto simpatici, dove ciò che conta non è che cosa si fa, ma come lo si fa e cioè col sorriso e con un pizzico di fantasia: quello che i nostri piccoli dovrebbero assimilare per intraprendere la strada dell’età adulta con la giusta dose di leggerezza, con la consapevolezza che nella vita ci sono infinite possibilità da scegliere. Da 4 anni.

“Da grande voglio essere…felice” è una raccolta di 6 racconti brevi per bambini più positivi e sicuri di sé. Scritto da Anna Moratò Garcia, tradotto da Elena Cristiano e illustrato da Eva Rami (Ed. Sonda), dispensa pillole di saggezza che aiutano i più piccoli ad affrontare le sfide della vita quotidiana. In fondo, tutti noi adulti ci auguriamo che i nostri bimbi da grandi siano felici, anche se poi, la felicità che cos’è? È fare il mestiere dei sogni? Significa, forse, abitare nella città o nella casa che abbiamo sempre desiderato? Si nasce o si diventa felici? «La felicità è il modo in cui decidiamo di reagire alle cose» spiega l’autrice. È dunque saper avere gli atteggiamenti giusti grazie ad uno zaino invisibile di parole belle e positive come bolle di sapone, imparando a volersi bene (anche prendendosi cura del proprio corpo), allenando l’empatia e giocando a mettersi nei panni dell’altro, ringraziando chi ci sta accanto e nutrendo la fiducia in sé e l’autostima. Una valigia degli attrezzi che anche i grandi dovrebbero riscoprire per vivere meglio. Da 3 anni.

Un caso editoriale sotto l’albero di Natale. Si tratta di “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” di Charlie Mackesy, tradotto da Giuseppe Iacobaci, edito in Italia da Salani che ha riscosso grande successo per la dolcezza e la delicatezza delle pagine e delle parole. “Spero che questo libro ti spinga a vivere con coraggio e più gentilezza verso te stesso e gli altri. E a chiedere aiuto quando ne hai bisogno, cosa sempre coraggiosissima da fare”, dichiara l’autore ed è ciò che più di prezioso possiamo trasmettere ai ragazzi: di coraggio in questo 2020 ne è servito tanto, in effetti, da parte di tutti, per affrontare le piccole e le grandi difficoltà che ci ha messo davanti. Una prova che non mancherà di lasciare frutti positivi e insegnamenti, all’insegna della resilienza.

Questo libro è il racconto dell’amicizia tra un bambino curioso, una talpa golosa di torta e piena di vita, una volpe guardinga e un cavallo saggio e gentile. Insieme vanno in giro e si fanno tante domande, attraversando la tempesta e imparando alla fine che cos’è l’amore, la più grande delle domande: “Ho capito perché esistiamo”, bisbigliò il bambino. “Per la torta?”, chiese la talpa. “Per amare”, rispose il bambino. “E per essere amati”, aggiunse il cavallo. Si può sognare un bel futuro per i nostri piccoli, accompagnati e sostenuti dai sentimenti più belli e nobili. Da 6 anni.

Se proviamo a immaginare il futuro delle bambine e dei bambini di oggi, sappiamo sicuramente che avranno a che fare con le bizze del cambiamento climatico nei mestieri del domani, quindi forse sarebbe opportuno sin da adesso dar loro una mappa per sapersi orientare. “Pinguini all’equatore – Perché non tutto ciò che senti sul clima è vero” è un libro scritto a quattro mani dall’astrofisico e divulgatore Luca Perri e dalla meteorologa Serena Giacomin e con le illustrazioni di Caterina Fratalocchi, edito da De Agostini. È una ricerca avventurosa per comprendere la verità sul nostro pianeta e sul global warming: spesso ci poche idee e confuse, tra tweet che pongono dubbi sul riscaldamento della Terra e fake news. E comunque, non abbiamo scampo. È soltanto colpa nostra. Da 10 anni.

Quattro amiche, quattro compagne di camera e di avventura appassionate di coding, in una scuola svizzera. “Il ladro di codici”, dopo “Il codice delle ragazze”, di Alessandra Spada, (Ed. Solferino) vede per protagoniste Carlotta, Nina, Lin e Chiara, ed è un romanzo interessante e che si presta ad una lettura avvincente, non solo per ragazze e ragazzi adolescenti, ma anche per noi grandi che di questo mondo e delle sue dinamiche forse conosciamo ben poco. Sullo sfondo di una sfida a suon di progettazione e di un videogioco che può cambiare il futuro della loro scuola di coding, ci sono alleanze, amicizie, invidie, scambi e segreti, come sempre. L’universo Stem per le ragazze non è il futuro, è il presente e questo romanzo ce lo spiega perfettamente. Da 11 anni.

Venti parole-regole per un cavaliere sono quelle che ha immaginato Ethan Hawke, l’attore americano, proprio lui, in questo libro dal sapore epico che rievoca quelle atmosfere magiche che a Natale fanno stare bene e sono di grande ispirazione. “Ho usato la metafora del cavaliere per insegnare ai miei figli le regole della vita, e per parlare con loro dei principi e dei valori importanti”, ha spiegato Hawke in questo volumetto illustrato da Ryan Hawke, tradotto da Francesco Paolo Ferrotti, edito da Sonda. “Le regole del cavaliere” è l’ultima lettera che Sir Thomas Lemuel Hawke, temendo di non fare ritorno dal campo di battaglia, lascia in eredità ai suoi quattro figli che li accompagnerà lungo il viaggio più faticoso che dovranno affrontare da soli, appunto la vita. Si parla di valori che è necessario riscoprire e che non appartengono solo al contesto cavalleresco, ma che ancora oggi meritano una riscoperta, tra i quali coraggio, grazia, pazienza, generosità, disciplina, dedizione. Per un futuro, si spera, migliore. Da 11 anni.

———–

Titolo: Posso essere tutto!

Autore: Jerry Spinelli (trad. di Bruno Tognolini – illustrazioni di Jimmy Liao)

Editore: Camelozampa

Prezzo di copertina: €16,00

Titolo: Da grande voglio essere…felice

Autrice: Anna Moratò Garcia (trad. di Elena Cristiano – illustrazioni di Eva Rami)

Editore: Sonda

Prezzo di copertina: €14,90

Titolo: Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo

Autore: Charlie Mackesy (trad.di Giuseppe Iacobaci)

Editore: Salani

Prezzo di copertina: €14,82

Titolo: Pinguini all’Equatore – Perché non tutto ciò che senti sul clima è vero

Autore: Serena Giacomin e Luca Perri

Editore: De Agostini

Prezzo di copertina: €15,10

Titolo: Il ladro di codici

Autore: Alessandra Spada

Editore: Solferino

Prezzo di copertina: €14,00

Titolo: Le regole del cavaliere

Autore: Ethan Hawke

Editore: Sonda

Prezzo di copertina: €16,90