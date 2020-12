Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Costruire e definire, insieme, una nuova identità femminile contemporanea richiede un impegno generazionale cui tutte noi, madri, donne e punti di riferimento per le ragazze di oggi, siamo chiamate a partecipare per proseguire la diffusione di quei comportamenti in grado di abbattere e sradicare gli stereotipi. Il percorso non è semplice. Da dove partire? Uno stimolante punto di partenza è offerto dal nuovo libro illustrato di Alessandra Spada, architetta, insegnante e scrittrice, “Il mondo ha bisogno delle ragazze”, edito da Settenove.

Si parte dal femminile singolare: “Il giorno in cui sei nata tu il mondo è diventato un posto migliore”. Le giovani donne sono subito messe al centro della riflessione di quello che si presenta come un libro ma di fatto è un diario multiforma in cui anche le pagine vuote sono importanti. Un diario illustrato per ragazze che le affianchi nella scoperta di sé e dei propri talenti, alternando frasi di incoraggiamento a storie di giovani donne che hanno saputo pensare in grande e sono diventate di ispirazione e buon esempio. Ed è così che, accanto alla giovane ambientalista Greta Thunberg, all’attivista americana Julia Bluhm, alla capitana Carola Rackete, l’autrice racconta anche le storie di ragazze “semplicemente in gamba” che hanno saputo alzare la voce e trovare il coraggio per farsi ascoltare ed essere così d’aiuto agli altri.

Il denominatore comune a tutte le storie rappresenta anche uno dei punti fondamentali del percorso di empowerment delle giovani donne: il lavoro di squadra. L’esempio di Julia Bluhm è emblematico. La storia che tutta la stampa internazionale ha raccontato è quella di un’eroina, una studentessa del Maine che, lanciando una petizione virale contro la rivista Seventeen, chiede alla direttrice di smettere di ritoccare i corpi delle ragazze. E ci riesce: viene invitata dalla direttrice della rivista e insieme firmano il Body Peace Treaty.

In realtà Julia Bluhm non era una solitaria eroina coraggiosa, ma una giovane donna ben allenata alla consapevolezza, integrata, preparata, connessa e supportata da un gruppo intergenerazionale di attiviste. “I movimenti di maggior successo sono il risultato di un lavoro di squadra”, ha affermato. Ed è proprio a questo che le giovani donne devono ambire per ridefinire i contorni dell’identità femminile contemporanea: creare alleanze e sinergie, anche tra generazioni diverse. E poi coltivare i propri talenti e l’autostima che rappresentano i passi del percorso di empowerment e autorealizzazione di ogni donna, perché anche la consapevolezza della propria unicità non è cosa scontata per molte ragazze.

La scoperta e l’accettazione della bellezza declinata nelle sue forme più diverse è un punto di transizione che aiuta le giovani donne a scoprire la sorprendente forza della propria identità, “l’ideale di bellezza può cambiare nel tempo e nello spazio, ma scoprire cosa è bello per noi è un grande passo di crescita. Formare un proprio gusto personale è parte della nostra identità”. “Il mondo ha bisogno delle ragazze” offre punti e pause di riflessione per aiutare le ragazze a individuare il proprio cammino all’interno di una nuova società raccontando loro dei movimenti femministi, dal Girls Learn International allo Spark movement fino al Girls Rising, e ricordando infine a tutte noi che bisogna pensare in grande, cominciando però da qualcosa di piccolo e vicino.

————–

Titolo: Il mondo ha bisogno delle ragazze

Autrice: Alessandra Spada

Prezzo: 14,90 €

Età consigliata: +12