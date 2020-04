Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Sta per compiersi il primo mese di quarantena dovuto al Covid-19, e nel frattempo è arrivata la primavera, i fiori hanno cominciato a sbocciare, l’aria nelle città è diventata più pulita, i delfini si sono spinti fino ai porti che non frequentavano più da anni. La nostra vita sociale e lavorativa è in sospensione, ma la natura fa il suo corso. E la natura non è solo nei fiori che sbocciano: è anche dentro alle nostre anime. C’è in ognuno di noi una natura interiore che continua a fare il suo corso. Ecco perchè l’Alleybook di questa settimana è dedicato agli adolescenti: perchè per quanta preminenza abbia l’argomento Covid in questo momento della nostra Storia, ci sono altri argomenti, più intimi ma non meno pregnanti, che non possiamo trascurare.

Cosa sta succedendo ai nostri adolescenti in questi giorni? Come si stanno dedicando a ciò che per loro conta veramente? Ovvero i rapporti d’amicizia, i piccoli o grandi turbamenti amorosi, le scoperte, il contatto con il proprio corpo, l’elaborazione di un sistema di pensiero autonomo in cui bene e male, giusto e sbagliato, acquistino delle forme meno astratte e più tangibili. Per sempre è una graphic novel che affronta tutte queste tematiche, attraversando un percorso di cambiamento che porta la protagonista a porsi in una sola estate tutti gli interrogativi tipici dell’adolescenza. E, bontà sua, a trovare anche delle risposte.

Le risposte arrivano dai personaggi che la circondano: dall’amica che vive serenamente e liberamente nel proprio corpo imperfetto, dall’altra amica con la sindrome della brava bambina che la porta a soccombere davanti a un fidanzato possessivo e purtroppo anche manesco, ma soprattutto dalle due originali ospiti del campeggio che la adotteranno affettivamente trasportandola in una scuola di saggezza fatta di leggerezza e consapevolezza femminile. Per esempio, mentre Viola, la protagonista, confusamente sta cercando di interpretare il comportamento della sua amica “brava bambina” e di tutti gli adulti che la circondano e considerano il fidanzato “un buon partito”, è da queste perfette sconosciute che le arriva una lezione importantissima: “Come dite voi? L’amore non è bello se non è litigarello? Non ci credere, l’amore non è bello se non è bello, c’est facile”.

Con la benedizione della coppia di straniere, Viola utilizza le giornate per portare avanti le sue esplorazioni, rispondendo a un richiamo più forte di quello dei genitori. E le scoperte più interessanti le fa durante una particolare ora del giorno: la controra.

Controra è un termine usato per indicare l’ora più calda, quella in cui, nelle giornate d’estate, si riposa. È la siesta del Mezzogiorno. È un tempo di sospensione delle attività, dedicato al silenzio, al riposo. Molto simile a quello che stiamo vivendo in questa quarantena, insomma. Durante la controra Viola incontra un ragazzo, se ne innamora senza rendersene conto, e mentre ancora sta cercando di capire cosa sia l’amore si dice: “Forse l’amore è proprio questa cosa qui che succede a noi mentre tutti gli altri dormono”. È bello pensare che, durante questa quarantena, la natura che fa il suo corso stia facendo innamorare, anche.

Per sempre è un ottimo diversivo da leggere in questo momento, non solo per gli adolescenti ma anche per i loro genitori. E non solo per le tematiche che tratta: un buon gancio per i genitori, e per mettere in contatto le generazioni, sta nella cornice temporale della narrazione. Siamo palesemente negli anni Novanta e la colonna sonora che accompagna il racconto è probabilmente quella che ha accompagnato gli anni giovani di chi ha oggi i figli adolescenti. Non c’è niente di meglio per capire un adolescente (e accettarlo), che ricordarsi di quando noi eravamo loro.

Il racconto di Assia Petricelli, disegnato da Sergio Riccardi, è edito dalla casa editrice Tunuè, che in questo periodo di quarantena ha inoltre all’attivo diverse inziative di condivisione, tra cui ebook scaricabili gratuitamente o, per i più piccoli, merende con gli illustratori e i fumettisti che collaborano con Tunuè. Un’altra buona ragione per conoscere questo editore.

_________________________________________________________

Assia Petricelli e Sergio Riccardi, Per sempre, Tunuè, 2020, €17,50