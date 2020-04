Click to share on Twitter (Opens in new window)

Allenarsi con Belen Rodriguez, Mdddalena Corvaglia o con la campionessa del Karate Sara Cardin o con la campionessa di scherma Elisa Di Francisca. Oggi si può perché nella voglia di sport si stanno cercando strade alternative e in questo i social e internet ci vengono incontro.

Con l’ultimo decreto, che ha allungato il periodo di lockdown in Italia al 13 aprile, c’è stata anche una stretta per gli atleti: stop agli allenamenti anche per chi fa sport a livello professionistico, nel tentativo di non permettere alle squadre di poter fare pressioni sugli atleti nel tornare ad allenarsi. Ma lo sport, anche restando a casa, resta un fattore fondamentale epr la nostra tenuta, anche mentale, durante l’isolamento e per la ripresa quando ci saremo lasciati alle spalle tutto questo.

Indicazioni precise in questa direzione vengono dall’Organizzazione Mondiale della sanità:

‘In questi tempi difficili, è importante continuare a coltivare la propria salute fisica e mentale. Non vi sarà di aiuto solo nel lungo termine, ma anche per contrastare Covid-19, qualora dovesse contagiarvi. Prima cosa seguite una dieta salutare e nutriente, che aiuti a far funzionare il sistema immunitario in modo corretto.

Secondo, limitate il consumo di alcool ed evitate bevande zuccherate. Terzo, non fumate. Il fumo aumenta il rischio di sviluppare malattie importanti, qualora vi ammalaste di Covid-19. Quarto, fate esercizio fisico.WHO (OMS) raccomanda 30 minuti di attività al giorno per gli adulti e un’ora al giorno per i bambini. Se le linee guida del vostro paese lo permettono, uscite per una passeggiata e mantenete una distanza di sicurezza dagli altri. Qualora, invece, non poteste uscire di casa, trovate esercizi online, ballate, fate yoga o salite e scendete le scale. Se lavorate da casa, assicuratevi di non stare seduti nella stessa posizione per lungo tempo alzatevi e fate un break di 3 minuti ogni 30 minuti’.

Va inoltre considerato che stare chiusi in casa senza fare del movimento può alimentare lo stato di stress, già sotto pressione per le notizie sulla pandemia, per la difficoltà nel far convivere smart working e smart schooling e per tanti altri fattori. Una buona dose di endorfine è una reale panacea.

Nel mio piccolo, da 45enne abituata a fare attività sportiva, ho apprezzato il fatto che la mia maestra di pilates quasi ogni giorno mi invii esercizi da fare in casa. Come lei, tanti allenatori stanno organizzando sessioni online per i propri adepti, ormai impossibilitati a frequentare palestre e corsi.

Baliyoga.it è stata una delle prime realtà italiane ad aver spostato l’attività online. Per rispettare le chiusure dovute all’epidemia di Covid-19, ha aggiunto e aperto in sole 24 ore il suo sesto studio: BaliYoga@HOME, dove attraverso lezioni online l’insegnante vede i propri allievi correggendoli in tempo reale e i praticanti.

Ad oggi il team di BaliYoga.it ha attivato un programma organizzato su 7 lezioni al giorno, 7 giorni su 7, di cui due sempre gratuite: “Pranayama e Meditazione” al mattino e “Musica dal vivo e Good Vibes” a fine giornata. Lezioni in italiano e in inglese dall’Italia, da Barcellona e da Bali.

Mentre quindi la scheda della palestra per il momento è appesa al chiodo, ‘googlando’ possiamo trovare varie opportunità.

Per rimanere in linea con corsi online nel settore fitness, una proposta arriva dai centri McFIT che hanno regalato agli italiani l’app. CYPEROBICS: oltre 100 corsi con allenamenti di varie durate, con o senza attrezzi registrati da trainer da tutto il mondo e in location spettacolari come Miami Beach, le praterie del Montana o la valle del fuoco.

“Chiunque stia bene e non abbia sintomi di malattia, potrà così prendersi una pausa e immergersi in un altro mondo attraverso queste spettacolari sessioni di training. Il tutto gratuitamente e senza vincoli” afferma Vito Scavo, amministratore delegato di McFIT Italia e del gruppo multinazionale tedesco RSG Group GmbH, di cui fanno parte i marchi McFIT e Cyberobics. E proprio con l’app di McFit si allenano ad esempio Belen Rodriguez, Maddalena Corvaglia, Elisa Di Francisca, Sara Cardin.

Il web, comunque, straripa di opportunità per fare sport online, in tempi di Covid l’esigenza di fare movimento sano è molto sentita. Qualche spunto si trova anche per chi, di consueto, fa uno sport di squadra. D’altronde il piccolo calciatore non ha bisogno solo di fare riscaldamento, stretching o addominali, questo video per esempio stimola a lavorare sul possesso palla e a non dimenticare piccoli fondamentali del calcio.

Per i cestisti invece due allenatori di basket Matteo Gioia e di Giacomo Cocchini, rispettivamente coach della Tasp Teramo e Azzurra Basket Lanciano

hanno creato una pagina facebook in cui condividono allenamenti da fare a casa, raccolgono proposte da altri allenatori, dai ragazzi stessi che mandano i propri video sulla base dei video che hanno seguito, tutto nel rispetto di quanto si possa fare da casa. Così raccontano ad Alley oop: “La passione in comune e l’emergenza di questo periodo, ci ha portato a creare Deliver Basketball. Una pagina social che condivide, “consegna”, video di workout casalinghi, utilizzando quello che si ha a casa. Alla nostra iniziativa hanno aderito appassionati, allenatori e giocatori di ogni età e livello: per citarne due su tutti, Angela Adamoli (Coach Nazionale 3×3 femminile) e Salvatore Parrillo (giocatore che calca parquet di serie A e A2). Inoltre abbiamo pensato di toccare anche altri aspetti, sempre legati alla pallacanestro e allo sport in generale, andando a coinvolgere esperti “esterni“. L’obiettivo, infine, é quello di restare vicini e uniti in questo momento storico, in cui siamo costretti a stare a casa. Ci vediamo su Facebook e Instagram per “consegnare” e condividere il basket“. ll loro motto è: #noistiamoacasa ma #nonsmettiamodiallenarci.

Gli stimoli dalla rete sono quindi infiniti, cerchiamo di stare a casa ma prepariamoci a tornare all’aria aperta, nelle palestre, nei campi di calcio, basket e pallavolo più in forma che mai.

Quella scheda appesa al chiodo, riprendiamola in mano e diamo il via allo smart-fitness.