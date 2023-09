Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Gli studenti tornano nelle aule universitarie, ma anche nelle tende in piazza per protestare contro il caro affitti. A Milano, davanti al Politecnico, torna il movimento che ha preso il via grazie all’iniziativa di Ilaria Lamera, studentessa bergamasca ventitreenne che lo scorso 3 maggio ha piantato la sua tenda fuori dal Politecnico di Milano vivendoci per poco meno di una settimana.

E non è un caso che la protesta sia cominciata proprio a Milano, dove gli affitti stellari la rendono la più cara tra le città per universitari: 628 euro di media al mese per l’affitto di una stanza singola. Secondo Immobiliare.it, sono più di 160 euro di differenza rispetto alle altre due città sul podio: Bologna con 467 e Roma con 452 euro.

La risposta delle istituzioni

“Finora abbiamo sentito tante parole e pochi fatti e il governo non ci ha mai dato una risposta“, ha raccontato Lamera ai microfoni di Radio24. Di contro l’assessore alla casa Maran ha risposto che gli studenti hanno ragione: “Con i ragazzi abbiamo un dialogo serrato, fanno bene a protestare e a chiedere a tutte le istituzioni di fare il massimo possibile per cambiare le cose” ha detto a Radio24. Aggiungendo che a oggi sono state di due tipi le risposte del Comune: il nuovo accordo sul canone concordato e il progetto dello “studentato diffuso”. Quest’ultimo prevede l’utilizzo di case popolari da affittare a 250-300 euro al mese.

“Abbiamo fatto una proposta che si è quantificata in circa 650 posti letto/stanze, abbiamo presentato una proposta al Ministero dell’Università da cui aspettiamo una risposta per i finanziamenti” prosegue Maran intervistato da Livia Zancaner a Radio 24.

Nel frattempo a maggio, proprio a ridosso dell’inizio delle proteste, è stato avviato il bando per il sostegno agli affitti (rivolto ai nuclei e ai giovani under 35), e il Sostegno Affitti Genitori 2023: una misura rivolta ai nuclei residenti a Milano, in affitto sul libero mercato, con ISEE massimo di 30.000€ e con presenza di almeno un componente “under 35”, che a partire dal 1 gennaio 2023 hanno visto la nascita di un figlio o l’adozione di un minore. La misura prevede l’erogazione direttamente al proprietario dell’alloggio in locazione di un contributo economico massimo complessivo di 9.000€, suddiviso in tre annualità (3.000€ all’anno), a parziale copertura dei canoni di locazione.

In totale, i fondi a disposizione sono 3,3 milioni di euro. Significa che potranno accedere agli aiuti circa 360 famiglie, secondo i dati e le proiezioni. Con questi provvedimenti si sta cercando di intercettare due delle emergenze che colpiscono le città in modi diversi, il caro affitti e la bassa natalità. Ma, come già detto in passato, le politiche di bonus e sostegni, da sole, non sono sufficienti, se non accompagnate da una visione più ampia e strutturale.

Il ritorno in piazza annunciato

Gli studenti e le studentesse a Milano sono al momento 220mila, di cui 70mila fuori sede. Per il 22 settembre è previsto un incontro a palazzo Marino tra studenti, rettori e il sindaco Giuseppe Sala, ma nel frattempo si svolgerà nel weekend un’assemblea nazionale. Il Movimento Tende in Piazza ha infatti annunciato per il 16-17 Settembre, in Piazza Leonardo da Vinci a Milano, due giorni di discussione sul diritto all’abitare.

Saranno diversi i tavoli per parlare non solo di locazioni, ma anche dei processi di gentrificazione delle città, e della “turistificazione“, ossia quell’uso già ampiamente diffuso di trasformare le soluzioni abitative in locazione, in spazi per gli affitti brevi a scopo turistico. Un costume che sta contribuendo prepotentemente a precarizzare le giovani generazioni, ma anche le famiglie e i singoli che non possono permettersi i costi degli affitti gonfiati dal mercato. D’altra parte l’housing sociale fatica a decollare, anche se nei dibattiti resta una delle soluzioni più gettonate.

Ecco perchè “Martedì pomeriggio rimontiamo le tende e continuiamo a protestare come abbiamo fatto a maggio” ha spiegato Lamera a Radio 24: “Da una parte abbiamo sentito tante parole, soprattutto dal Comune, ma pochi fatti. Dal Governo non c’è proprio mai stata una risposta. Come mai i fondi del Pnrr sono stati rimandati? Perchè proprio su questa tematica così calda nei mesi precedenti“? Gli studenti e le studentesse attendono risposte.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com