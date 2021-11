Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Il matrimonio o la convivenza, i figli, l’acquisto della casa, il lavoro nell’azienda di famiglia piuttosto che la richiesta di un mutuo o di un finanziamento. Ognuno di noi si può trovare a vivere queste esperienze a cui sono legati risvolti di tipo economico. Non sempre c’è l’adeguata formazione e informazione preventiva e il soggetto più debole può trovarsi esposto alla violenza economica. Si tratta sovente della donna che si trova spesso ancora in una posizione di minore ‘alfabetizzazione’ giuridica e finanziaria. E proprio per “fornire alle donne strumenti di conoscenza per prevenire gli abusi, agevolare la partecipazione al mondo del lavoro e contribuire a realizzare una vera parità di genere” è nato (come si spiega nella sua introduzione) il Vademecum ‘Conoscere per proteggersi’ realizzato dal Consiglio nazionale del notariato.

“Tutto nasce dall’esperienza dei nostri studi” spiega Alessandra Mascellaro, Consigliere nazionale del notariato, coordinatrice della commissione Pari Opportunità. “Il notaio è a disposizione della gente, quindi spesso fornisce una consulenza a persone in difficoltà perché hanno sottoscritto un documento, un mutuo, una fideiussione o una procura e non ne comprendono immediatamente la portata e le conseguenze. Da questa richiesta di informazioni di ‘primo soccorso’ che forniamo quasi quotidianamente, è nata una collaborazione con la Banca d’Italia e insieme abbiamo deciso di mettere a disposizione le rispettive competenze ‘giuridiche’ del notariato ed ‘economiche’ della Banca d’Italia per cercare di intervenire in funzione preventiva: per intervenire prima che la situazione di prevaricazione si verifichi. Infatti solo attraverso la conoscenza si può raggiungere una autonomia che può sottrarre il soggetto fragile da situazioni di dipendenza che possono degenerare. Il Vademecum è molto semplice ed è, appunto, un primo soccorso perché il primo modo per intervenire è trasmettere la conoscenza. L’informazione e la formazione – sottolinea ancora Mascellaro – sono l’unica modalità per prevenire la violenza economica che è un fenomeno ancora poco noto e poco riconosciuto socialmente”.

Un fenomeno, si ricorda ancora nella introduzione della Guida, che “si verifica quando la donna viene isolata, privata delle sue risorse, esclusa dalle decisioni che riguardando l’andamento familiare. Può accadere – si sottolinea ancora – che dalla violenza economica si arrivi alla violenza psicologica e alla violenza fisica”.

Il Vademecum affronta, in modo agile e piano, tutti i capitoli di rilievo: nella sezione ‘Vivere insieme’ si parla del regime patrimoniale tra coniugi così come dei diritti e doveri legati allo status di convivente e a quelli fra genitori e figli; dell’affitto o dell’acquisto di una abitazione; della procura, del testamento e delle dap (le disposizioni anticipate di trattamento). Nella sezione ‘Fare impresa’ si descrivono i diritti patrimoniali e partecipativi legati al lavoro nell’impresa familiare così come i diversi tipi di società che possono essere costituiti. Infine si affronta la tematica della ‘Finanza di famiglia’ con gli aspetti legati all’accesso al credito con la sottoscrizione di un mutuo, di una ipoteca o di una fideiussione.

Il prossimo passo, già avviato, è quello di diffondere l’esistenza di questa Guida. “Abbiamo fatto una prima presentazione in Banca d’Italia nel mese di ottobre a Roma – riferisce ancora Mascellaro – con l’intenzione poi di diffondere il progetto su tutto il territorio nazionale tramite i Consigli notarili distrettuali e le sedi della Banca d’Italia. Sempre nel mese di ottobre c’è stato un primo intervento pilota a Salerno che ha ottenuto il patrocinio del dipartimento Pari Opportunità della presidenza del Consiglio e del Comune di Salerno. Evento in cui, oltre agli interventi istituzionali, ci sono state le relazioni di Banca d’Italia e del Notariato. Insieme abbiamo coinvolto tutti gli Enti e i centri antiviolenza del territorio, alcuni dei quali hanno presentato la propria esperienza concreta. Auspichiamo – aggiunge la coordinatrice commissione pari opportunità del Consiglio del notariato – che questo sia il primo incontro di una serie sui singoli territori. La Guida ‘Conoscere per proteggersi’ è scaricabile sul sito del Notariato, mentre il materiale della Banca d’Italia dal sito dell’Istituto ‘L’economia per tutti’”.

