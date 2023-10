“E’ in via di finalizzazione il nuovo decreto per l’annualità 2023 dei fondi per le azioni contro la violenza sulle donne. Per ottimizzare tutte le risorse disponibili sul bilancio del Dipartimento, si sta lavorando per incrementare ancora la somma a base del riparto, sia a vantaggio dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio, sia prevedendo una nuova linea di intervento per promuovere l’empowerment delle donne vittime di violenza. Questa è la nuova linea su cui stiamo cercando di concentrare i fondi: sostenere le vittime di violenza significa offrire loro strumenti per ripartire, ricostruire la propria vita, raggiungere l’indipendenza e puntare a una realizzazione personale” ha spiegato la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità in audizione, procedendo poi: “ C ‘è un ulteriore incremento per i Centri antiviolenza, strutturale, di 4 milioni, che diventano 6 milioni nel 2024. Quindi c ‘è stata una forte attenzione alla possibilità dei Centri antiviolenza di continuare con tranquillità la propria attività“.

Roccella ha evidenziato come la manovra 2023 “ha incrementato i fondi a sostegno del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne di 10 milioni di euro l’anno a partire dal 2023: da quest’anno le risorse ammontano a 15 milioni di euro, con destinazioni molto concrete in particolare per le Case rifugio e Centri antiviolenza. Sul riparto dei fondi a seguito del Dpcm del 22 settembre, sono stati ripartiti 40 milioni, 30 dei quali riservati ai centri e alle case rifugio, altri 10 milioni sono stati recuperati da vecchi fondi non utilizzati“.