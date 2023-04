Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Passione e determinazione. Ma soprattutto opportunità e supporto concreto: la classe dirigente femminile del futuro si forma oggi e OTB Foundation, con il progetto Brave Women Awards, lavora al suo fianco stanziando un totale di 550 mila euro per 55 borse di studio da indirizzare alle studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro.

Dopo il successo dell’edizione 2022 inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, la fondazione rilancia il progetto di empowerment femminile allargando la rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane. All’Università Bocconi si affiancano l’Università LUISS Guido Carli di Roma, l’Alma Mater di Bologna, l’Università degli Studi di Padova e Ca’ Foscari Venezia: insieme per formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo” spiega Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB.

Abbattere il soffitto di cristallo

La necessità che muove l’obiettivo del progetto è prioritaria e, a confermarlo, sono i dati ISTAT: secondo l’ultimo rapporto sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce in maggiori opportunità di lavoro. Il tasso di occupazione femminile rimane inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea) e non va meglio sul fronte del gender pay gap: le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile, tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini.

“Abbiamo deciso di continuare con Brave Women Awards perché i numeri rilevati sulla presenza femminile ai vertici di aziende e pubblica amministrazione rimangono stringati anche a distanza di tempo – dichiara ad Alley Oop la vicepresidente Alessi – nonostante le donne si laurino di più e con voti più alti, continuano a incontrare maggiori difficoltà nel percorso lavorativo. Questo ci dice che sono le condizioni a dover essere cambiate. Il chiodo su cui stiamo battendo è la cultura: le ragazze devono poter abbattere il soffitto di cristallo ed entrare in settori strategici con ruoli apicali”.

La classe dirigente di domani

Fondazione OTB finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno selezionate nei diversi atenei e a cui sarà riservata l’opportunità di frequentare il Master of science in Economia e pubblica amministrazione, articolato in diversi corsi che consentiranno alle giovani leader del futuro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dai consigli di amministrazione alle posizioni di Ceo.

“La caratteristica che ci piace trovare nelle studentesse è la forte spinta a fare la differenza: le ragazze che abbiamo già supportato hanno sempre lavorato per ottenere borse di studio e portano avanti i loro obiettivi con grande caparbietà” racconta Alessi.

Una motivazione che si muove in continuità con la capacità di aiutare e supportarsi – “le donne devono essere le prime ad aiutarsi a lavoro” aggiunge la vicepresidente – contemplando vittorie e fallimenti: “Durante i colloqui una cosa che chiediamo sempre è la lista dei propri fallimenti: dove sei caduta? Cosa ti ha insegnato e come ti sei rialzata? Fallire è l’unico modo che abbiamo per crescere ed evolvere, non c’è una scorciatoia. Come in una partita di tennis, giocare con chi pensiamo sia più forte può farci perdere. Ma cadendo si impara a rialzarsi”.

Mentorship e networking

In squadra Brave Women Awards fa la differenza. Oltre a seguire le studentesse in tutte le fasi del percorso accademico, indirizzandole al mondo professionale attraverso attività di mentorship e networking, il progetto mira a instaurare una rete sinergica capace di dare nuove possibilità ad altre giovani donne

Cme spiega Alessi, “incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.

Un approccio vincente che crea spazio: “per aziende e istituzioni avere a disposizione giovani talenti così formati, con un determinato mindset e capacità di lavoro, è un valore aggiunto. Il nostro obiettivo è innescare una reazione a catena che valorizzi le leader di domani e ne riconosca le risorse: si comincia cambiando l’immaginario”.

Riscrivere il concetto di leadership

Dall’università al mondo del lavoro il concetto di leadership sta assumendo nuovi connotati e la gestione del tempo, insieme alla sua tutela, diventa sempre più centrale: “Rinunciare a meno cose possibili significa avere potere sulla propria leadership” dichiara Alessi.

Un’opportunità che dev’essere accessibile a tutte, attraverso misure concrete che non ostacolino il percorso professionale delle donne e legittimino scelte diverse: “ad esempio aumenterei le ore di smart working e gli asili nido: anche le aziende possono implementarli o creare accordi con le istituzioni comunali. La vita personale non può essere penalizzata da quella professionale e viceversa: occorre creare le condizioni affinché questo sia realmente possibile” conclude Alessi.

La vicepresidente di OTB Foundation è anche ceo di Red Circle Investments, società di investimento in venture capital e private equity, e di Diesel Farm, azienda agricola dedicata alla coltivazione di uva e olive. A raccordare le varie attività, la sua stessa volontà che riconosce nelle studentesse a cui dedica il suo impegno: fare la differenza senza smettere di dare valore al proprio tempo. Così, spiega Alessi, “le leader di domani potranno davvero cambiare le cose”.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo è: alleyoop@ilsole24ore.com