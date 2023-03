Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Arriva a Firenze “Teste Calde”: la scuola dell’associazione EquALL per chi vuole una politica che promuova equità di genere e sostenibilità. Si è tenuta dal 24 al 26 marzo “Teste Calde”, la scuola di formazione dell’associazione EquALL, finanziata dalla ecologista tedesca Fondazione Heinrich Böll, volta a migliorare il modo di fare politica e promuovere strumenti e competenze per attuare misure che tengano conto dell’impatto di genere e della sostenibilità.

“Avere donne nei ruoli apicali della politica non è sufficiente a garantire politiche pubbliche che promuovano più equità, parità e sostenibilità. L’Italia rimane l’ultimo paese in Europa per partecipazione attiva delle donne al mondo del lavoro, quello in cui il divario tra tasso di occupazione femminile e maschile è massimo e in cui sono di più le ore giornaliere di lavoro femminile non retribuito. Con Teste Calde intendiamo formare una leadership politica più inclusiva, capace di assumere decisioni di politica economica, ambientale e sociale che tengano conto dell’ impatto di genere e colmino il gap esistente in vari settori.” spiega Costanza Hermanin, Presidente dell’associazione EquALL.

Le persone selezionate a partecipare al corso sono state 25, di tutte le età, formazioni e provenienze. Dopo 4 moduli online, lo scorso fine settimana l’incontro per una tre giorni di formazione in presenza con esperti ed esperte del mondo accademico, delle professioni e della comunicazione. Dopo una prima parte di approfondimenti, il corso si è chiuso domenica con un laboratorio in cui sono state elaborate proposte politiche da sottoporre a esponenti della politica di buona parte dell’arco parlamentare.

Tra le persone presenti, Alexandra Geese, vicepresidente del gruppo dei Verdi/EFA al Parlamento europeo, Chiara Gribaudo, Tommaso Nannicini e Cecilia del Re del Partito Democratico, il senatore di Azione Marco Lombardo, gli ex-deputati Yana Chiara Ehm e Alfonso Bonafede e l’ex-senatore radicale Marco Perduca.

Vari i temi trattati, tra cui l’analisi economica di genere, l’impatto del Pnrr sui mercati del lavoro femminile e maschile, i condizionamenti di genere nell’intelligenza artificiale, il ruolo della transizione ecologica nel colmare la disparità, ma anche le barriere alla partecipazione e gli stereotipi tuttora presenti in politica.

La scuola si concluderà ora con una serie di approfondimenti online su temi quali la leadership femminile in politica estera, la sanità di genere, e le politiche energetiche. Le lezioni online sono aperte al pubblico, previa iscrizione all’associazione.

EquALL

L’associazione EquALL nata nel 2021 per promuovere una democrazia plurale e sostenibile tramite attività di formazione, advocacy e informazione, come il progetto “Menomanels” per la sensibilizzazione alla equa rappresentanza in panel e conferenze e “L’altra metà di Next Generation EU” per l’analisi di genere del PNRR.