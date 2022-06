Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Le idee per diventare impresa hanno bisogno di un terreno fertile, di essere innaffiate, concimate e curate, della giusta esposizione alla luce e di competenze. L’ecosistema italiano delle startup si sta evolvendo rapidamente, anche se il divario con il resto d’Europa resta ancora ampio. Le possibilità, però si moltiplicano per quanti e quante hanno progetti di fare impresa.

Un ruolo fondamentale è giocato dagli attori privati, che possono supportare la crescita dell’intero sistema. Come nel caso di Plug and Play, piattaforma di open innovation con un network di oltre 530 partner aziendali e più di 45.000 startup, che conferma il proprio impegno a supporto delle startup italiane a guida femminile nel loro percorso di crescita con un’attitudine “Think bigger, Think global”.

Proprio a questo scopo, lancia oggi la seconda Call for application del programma FoundHER – We find her, we fund her – un’opportunità concreta di accedere ad un programma di accelerazione della durata di 5 mesi completamente free ed equity-free, che prevede mentoring, workshop, accesso al network globale di Plug and Play costituito da aziende leader, esperti di settore, società di venture capital, università, governi e centri di ricerca attivi in molteplici industrie e opportunità di utilizzare l’office space nelle sedi italiane di Plug and Play (Milano, Modena e Torino).

Plug and Play, che da sempre ha sviluppato il proprio modello di open innovation attorno al concetto di ecosistema, ha coinvolto come partner in questa importante attività alcune tra le realtà più virtuose impegnate ogni giorno a ridurre il gender gap nel mondo imprenditoriale, professionale e tecnologico: Angels4Women, B Wonder (B Heroes), GammaDonna, SheTech e Unicredit Start Lab.

“Il nostro obiettivo è quello di arrivare a una reale parità di condizioni tra donne e uomini all’interno delle sfere dell’innovazione e dell’imprenditorialità innovativa attraverso gesti concreti. Finché non incontreremo lo stesso numero di imprenditori e imprenditrici, il nostro impegno a garantire maggior equilibrio non si potrà fermare. In Italia per la prima volta abbiamo organizzato una call for application dedicata in esclusiva alle Founder e vogliamo continuare ad ispirare altre ragazze e donne a intraprendere questo percorso, mettendole a contatto con altre realtà del nostro network nazionale ed internazionale che, come la loro, hanno vissuto le stesse sfide e le stesse soddisfazioni”, dichiara Arianna Maschietto, FoundHER ambassador EMEA di Plug and Play.

L’iniziativa intende supportare le imprenditrici nel proprio percorso professionale, ampliando le opportunità di sviluppo con eventi e opportunità di networking per il 2022. Le realtà che in questi anni si sono candidate si sono poi fatte conoscere e apprezzare all’interno del nostro ecosistema e hanno potuto consolidare la propria idea di business grazie alle connessioni nate durante questo percorso di selezione. FoundHER, infatti, vuole essere un abilitatore del talento femminile, creando opportunità di relazioni laddove oggi ancora non sono disponibili o di facile accesso a causa di un contesto come quello delle startup, in cui c’è ancora forte sbilanciamento di genere.

La call for application è aperta fino al prossimo 20 luglio e il kick off delle startup selezionate è previsto per il 13 settembre. Per iscriversi o ricevere maggiori informazioni sulla call è possibile visitare la pagina del progetto FoundHER.

