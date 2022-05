Tre nuovi progetti da finanziare. Gucci e Chime for change hanno annunciato oggi le organizzazioni non profit che beneficeranno dei fondi Chime per il 2022. Dal 2013, Chime for change ha raccolto oltre 19 milioni di dollari a sostegno di progetti e iniziative in 89 Paesi, supportando oltre 630.000 ragazze e donne e coinvolgendo più di 3 milioni di famiglie e membri di comunità in tutto il mondo.

In Italia per quest’anno sono state scelte tre associazioni:

• Associazione Artemisia: che opera a Firenze per contrastare e prevenire la violenza di genere contro donne, adolescenti e bambine/i. In particolare, Gucci è al fianco del progetto “SOStieni la libertà” che mira ad offrire un sostegno concreto alle donne vittime di violenza attraverso colloqui individuali di rilevazione del rischio e l’attivazione di misure personalizzate di sostegno e accompagnamento al percorso di uscita dalla violenza.

• Svs donna aiuta donna Onlus: con il sostegno nel Comune di Milano al progetto Cascina ri_nascita, un centro residenziale e diurno che mira a fornire alle donne sopravvissute alla violenza sessuale e domestica (e ai loro figli) un luogo sicuro dove poter ricostruire fiducia psicologica, acquisire nuove competenze professionali e costruire percorsi per la propria indipendenza economica attraverso attività formative e lavorative per circa 70 donne l’anno. Un lavoro “protetto” a tempo determinato per un anno su attività produttive all’interno della cascina

• Casa Internazionale Delle Donne, costituita da un consorzio di associazioni che offrono servizi e iniziative per le donne, a Roma è anche un punto di riferimento per le donne vittime di violenza. Attraverso Chime for change, Gucci supporta in particolare il potenziamento dello “Sportello Sociale la Casa Accoglie ” un servizio gratuito di ascolto e attivazione di assistenza in campo sanitario, legale, sociale, psicologico, aperto a tutte le donne. Il supporto di Gucci è diretto anche all’empowerment economico delle donne attraverso l’organizzazione di workshop di riorientamento professionale nonché alla sensibilizzazione sulle tematiche di genere e sui servizi disponibili attraverso la Webradio della Casa.

Accanto a queste tre realtà, Gucci e Chime for change sosterranno inoltre, il progetto Comunicatio Manifesta di Beaware now, associazione non profit che affronta il tema della tratta di esseri umani ai fini di sfruttamento sessuale e della violenza di genere con il linguaggio dell’arte partecipativa. Comunicatio Manifesta è la campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere mediante diverse forme di linguaggio artistico e nuove tecnologie che vede come ideatori e realizzatori gli studenti delle scuole delle città di Firenze, Roma, Milano e Torino che, con il supporto degli esperti del progetto, sono chiamati a realizzare un elaborato artistico, poi veicolato attraverso una campagna di comunicazione nazionale.

