Il 2021 è stato anno di prime volte al femminile. In tutto il mondo, in tutti i settori, dallo sport alla politica, dalle organizzazioni internazionali ai premi cinematografici. Sulla scia degli ultimi anni, la lista dei profili che hanno rotto taboo o fatto registrare primati continua corposa. Un po’ per celebrare questi primati e come augurio affinché il trend continui, qui sotto ricordiamo alcuni (tra i tanti) nomi che rappresentano “le prime volte” di quella che, si spera, sarà una lunga storia a venire dove sempre meno conterà il genere o il colore della pelle. E piuttosto il merito, la tenacia, il riconoscimento dell’impegno.

Un elenco, non una classifica

[L’ordine in cui sono elencate le professioniste non rappresenta una classifica, ma un elenco che non segue una declinazione di importanza]

La giornalista Maria Ressa è la prima filippina a ricevere un Premio Nobel (per la pace). Il riconoscimento le è stato assegnato (insieme a un altro giornalista, il russo Dmitry Muratov) per il suo lavoro nel raccontare i discussi metodi del premier Duterte nella lotta alla droga.

Il 2021 è stato anche l’anno di un altro primato per le Filippine: la prima medaglia d’oro olimpica per il Paese asiatico è arrivata grazie al successo a Tokyo della sollevatrice di pesi Hidilyn Diaz.

A febbraio Sarah Thomas è diventata la prima donna ad arbitrare un SuperBowl. Suo anche il primato di essere la prima arbitra a tempo pieno nella storia centenaria della maggiore lega di football americano. Un mese dopo Maia Chaka è diventata la prima donna di colore ad arbitrare una partita di NFL.

L’anno passato agli Academy Awards ha vinto la diversità: mai in numero così grande i premi sono andati a donne (e minoranze). Vincendo come migliore regista del miglior film (Nomadland) con la migliore attrice protagonista (Frances McDormand), Chloé Zhao è stata la prima donna di colore e la seconda donna ad aver mai vinto la prestigiosa statuetta in questa categoria.

Nella stessa cerimonia è stata premiata anche la 73enne Youn Yuh-jung, migliore attrice non protagonista e prima attrice coreana a vincere un Oscar (per il film Minari). Viola Davis è diventata poi l’attrice di colore più nominata nella storia degli Academy Awards e l’unica donna di colore ad essere nominata 2 volte come migliore attrice. Inoltre, Mia Neal e Jamika Wilson sono state le prime vincitrici afro-americane a vincere il premio per miglior trucco e acconciatura.

Zara Mohammed a 29 anni è diventata la prima e più giovane persona eletta Segretaria Generale del Muslim Council of Britain, organismo che riunisce più di 500 moschee, centri educativi e associazioni caritatevoli britanniche. Mentre in Pakistan la tenente generale Nigar Johar è la prima Colonnello Comandante del corpo medico esercito del Paese.

Jessica Watkins sarà la prima astronauta di colore a volare per la NASA. In ottobre è stata scelta per far parte dell’equipaggio della ISS che partirà nella primavera 2022. Gruppo che è da primato: Samantha Cristoforetti sarà infatti la prima comandante europea (e italiana) della Stazione Spaziale Internazionale.

Il 30 novembre, nel 55esimo anniversario dell’indipendenza dell’isola dall’Inghilterra, Barbados è diventata una repubblica e ha eletto la sua prima presidente: la 72enne Sandra Mason, già governatore generale dell’isola dal 2018.

Da settembre la professoressa di geofisica Najla Bouden è primo ministro della Tunisia, nominata dal presidente del Paese). Bouden è anche la prima donna a ricoprire una posizione simile in tutto il mondo arabo. Anche l’Estonia da inizio 2021 è guidata da una prima ministra: la 44enne Kaja Kallas.

Leena Nair è la prima e più giovane ceo della storia di Chanel. La businesswoman anglo-indiana era in passato già stata la prima e più giovane donna a guidare le risorse umane di Unilever. Nella multinazionale era anche a capo dell’agenda Diversity and Inclusion. A marzo era stata la volta di un’altra prima ceo: in questo caso si tratta di CitiGroup e di Jane Fraser che assumendo questo ruolo è diventata anche la prima donna a guidare una grande banca di Wall Street.

Il Fondo Monetario Internazionale a inizio dicembre ha nominato Gita Gopinath prima vice direttrice generale. Dal 2019 Gopinath era già la prima donna capo economista dell’organizzazione. La professoressa (in aspettativa per gli incarichi al FMI) di Studi internazionali ad Harvard, entrerà in carica ufficialmente a fine gennaio 2022.

Rachel Levine: in ottobre Levine è diventata la prima donna e la prima transgender a servire a capo del Corpo degli ufficiali del servizio sanitario pubblico statunitense. Sempre in USA, Sarah McBride è stata la prima donna apertamente transgender a giurare come senatore (Delaware). Altre donne transgender da primato del 2021 sono María Clemente García e Salma Luévano: sono state elette nella camera bassa del Congresso messicano, entrambe per il partito del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dalla nomina all’incarico ufficiale

I nomi qui a seguire erano stati nella lista possibile delle donne del 2020, ma in prospettiva, non essendo ancora allora entrate in carica. Durante il 2021 hanno iniziato a ricoprire ufficialmente i ruoli per cui era state scelte nei mesi precedenti entrano allora di diritto ancora una volta in questo elenco per il 2021.

Ngozi Okonjo-Iweala: per la prima volta nella sua storia, l’Organizzazione mondiale per il commercio è guidata da una donna. La Okonji-Iweala già era stata la prima donna a ricoprire il ruolo di ministro delle finanze in Nigeria, uno dei maggiori stati africani (ruolo che ha ricoperto due volte). Il WTO già a fine 2020 aveva però registrato un primato: in corsa per la posizione più alta erano rimaste solo due donne, l’attuale direttrice e Yoo Myung-hee, fino a quest’anno Ministro del commercio della Corea de Sud (anche lei prima donna a ricoprire questo ruolo nel suo paese).

Kamala Harris: con il giuramento di Joe Biden, Harris è diventata la prima donna, la prima donna di colore e la prima americana di origini asiatiche a iniziare un mandato da 49esima vice presidente. Il 19 novembre scorso il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha trasferito temporaneamente i suoi poteri alla vicepresidente Harris, che tecnicamente è stata così la prima donna della storia a ricoprire l’incarico di presidente degli Stati Uniti. Il trasferimento di poteri è durato in tutto un’ora e 25 minuti ed è avvenuto perché Biden era sotto anestesia generale per una colonscopia di routine.

Janet Yellen: dalla sua fondazione nel 1789 e fino a quest’anno, mai una donna era stata scelta alla guida del Dipartimento del Tesoro USA. Dal 26 gennaio Yellen entra nella storia per il primato di essere la prima a occupare la posizione di Segretaria al Tesoro. Nel 2014, un’altra prima volta per lei nella storia americana come presidente del Federal Reserve, dopo esserne stata il vicepresidente dal 2010, e aver ricoperto per sei anni la carica presidente del FED di San Francisco.

Altro primato del governo Biden, la nomina di Avril Haines come direttrice della Intelligence Community statunitense. Haines è stata anche il primo membro del gabinetto del presidente quando è stata confermata nella votazione al senato durante il giorno del giuramento in gennaio.

Bundesregierung (governo tedesco)

In chiusura, merita una menzione particolare il Governo tedesco che solo qualche settimana fa è entrato in ufficio e guidato da un uomo per la prima volta in 16 anni, sarà il gabinetto più paritario della storia con ministre scelte a occupare posizioni di grande rilievo e importanza.

Ne faranno parte: Annalena Baerbock (Ministra degli esteri), Nancy Faeser (Ministra degli interni e parità), Klara Geywitz (Ministra di Edilizia e Sviluppo), Christine Lambrecht (Ministra della Difesa), Anne Spiegel (Ministra alla Famiglia, anzianità, donne e gioventù), Steffi Lemke (Ministra all’Ambiente, conservazione della natura, sicurezza nucleare e tutela dei consumatori), Bettina Stark-Watzinger (Ministra all’Istruzione e ricerca) e Svenja Schulze (Ministra alla Cooperazione economica e sviluppo).

