Chissà se in quel tema delle elementari in cui scriveva di voler partecipare alle Olimpiadi come ginnasta e si disegnava con un body rigorosamente fucsia, Giulia Terzi aveva scritto anche che puntava a una doppia laurea. Il 9 settembre è stata proclamata Dottoressa in Giurisprudenza con 110 e lode: la discussione è stata in Dad con il rettore e i docenti dell’Università eCamps, che offre didattica e-learning, a congratularsi per il percorso di studio fatto e per la tesi in cui sono stati messi a confronto il sistema paralimpico italiano e quello degli Stati Uniti.

Durante la discussione, Giulia, 26 anni, ha spiegato il perché di questa ricerca sperimentale: «Tutto nasce da un trauma personale, nel 2018 ho perso l’uso delle gambe e sono finita in sedia a rotelle». La sua vita ha cambiato strada, ed è rimasta ricca di obiettivi e traguardi. Ai Giochi paralimpici di Tokyo, ha conquistato cinque medaglie, di cui due d’oro; ora la laurea, per la quale si è impegnata in modo particolarmente intenso nel lungo lockdown della primavera 2020. Le piscine erano chiuse? È bastato dirottare tutto l’impegno tra tomi e codici per trovare il passo giusto negli esami.

Il suo sorriso è morbido, i capelli le incorniciano il volto come fosse la modella di qualche artista del Rinascimento. Tanta dolcezza è alimentata da una determinazione sanguigna. Così, ha raccontato il percorso che a Tokyo l’ha portata cinque volte sul podio, a un passo dal record di sette podi del fidanzato Stefano Raimondi: «La costanza, il sacrificio che richiede la ginnastica hanno fatto in modo che io superassi prove grandi, battaglie dure, abbattessi muri che tanto mi facevano paura». Fino a diventare una stella della piscina.

Ora, dopo una breve vacanza, riprenderanno gli allenamenti in vasca perché, in fondo, i Mondiali di Madeira (12-18 giugno 2022) sono quasi alle porte. Ritroverà compagni, amici, i suoi allenatori Massimiliano Tosin e Micaela Biava, e le sue società, la Polha Varese e le Fiamme Azzurre. E chissà come questa donna dal multiforme ingegno saprà stupirci ancora. Al prossimo traguardo, Giulia.

