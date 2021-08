Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Abbiamo bisogno di più donne nelle professioni Stem. Non è un problema sconosciuto né una nozione nuova che arriva come una doccia fredda. Basti pensare che i dati ci dicono che in Italia solo una laureata su 5 ha scelto discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Le ragazze si avvicinano sensibilmente meno agli studi scientifici rispetto ai colleghi uomini e che da lì poi, restano indietro in termini di occupazione, salari e opportunità è un mantra ripetuto in ogni parte del mondo. Segnali positivi pre covid non mancavano: negli ultimi anni sembrava alzarsi la curva dell’interesse per le donne negli ambiti STEM, ma la pandemia e le sue conseguenze, tra le altre cose, stanno rallentando pesantemente la spinta positiva. E i dati descrivono una situazione d’insieme molto simile ovunque. Questi settori offrono non solo lavori meglio pagati, ma anche un alto potenziale di crescita e maggiori opportunità per i laureati. Eppure qui per ora le donne continuano a restare chiaramente svantaggiate e sotto rappresentate.

Inghilterra e USA: sotto il 30% le professioniste STEM

Secondo i dati del governo inglese per il 2019, oltre la Manica il target posto pre-Covid è stato raggiunto: le donne impiegate in settori scientifici e tecnologici per il 2020 erano poco più di un milione, con un totale di oltre 50mila a occupare posizioni d’ingegneria (in questo caso più del doppio rispetto a 10 anni fa). Se questo obiettivo è raggiunto, adesso servirà però uno sforzo molto consistente per toccare il traguardo del milione e mezzo fissato per il 2030. Anche alla luce dell’impatto del post-Brexit sulle prospettive per le donne nelle professioni STEM.

Oltre oceano, negli Stati Uniti, il numero totale di occupate rappresenta quasi il 50% della forza lavoro. Ma anche qui le professioniste restano decisamente sotto-rappresentate nei settori STEM. In modo abbastanza impressionante, se consideriamo che questi ambiti contano per il 7% di tutte le professioni e che al 2019 meno di un terzo di questi erano coperte da donne. Certo molte di più rispetto alle percentuali degli anni ‘70 (l’8% nelle STEM), quando la forza lavoro femminile arrivava al 38%.

La presenza delle donne varia molto se si guarda agli specifici settori, dalla matematica alle scienze fisiche o all’ingegneria. Ma nel complesso, secondo i numeri pre-pandemia, la percentuale delle statunitensi impiegate è bassa in alcune delle industrie in più rapida crescita (e spesso meglio pagate). E lo è in modo preoccupante.

Insomma, i numeri segnalano la lentezza di un percorso sicuramente in crescita negli scorsi anni. Ma che vede ancora lontana la soglia del 30%. Sarebbe questo secondo la Harvard University Institute of Politics il livello di “massa critica” necessario perché la minoranza, cioè le donne, abbia la possibilità di influenzare un cambiamento reale.

Asia-Pacifico: ricercatrici dove non ce lo si aspetterebbe

La situazione per le professioniste Stem non sembra troppo dissimile nella regione dell’Asia-Pacifico. In quest’area enorme e diversissima che comprende tra le altre, le 10 nazioni dell’ASEAN (dall’Indonesia al Myanmar, dalla Thailandia al Brunei), l’Australia e la Nuova Zelanda, convivono esempi virtuosi e situazioni molto più arretrate. Non per forza dove ce lo si aspetterebbe. Sono infatti le Filippine l’unico paese asiatico nella top 10 mondiale di chi si avvicina a colmare il gender gap nelle Stem e dove la percentuale di ricercatrici di materie scientifiche e tecnologiche raggiunte il 52%. Di contro, solo un terzo delle scienziate fa ricerca a Singapore, Giappone e Corea. In particolare, in questi ultimi due Paesi dal livello di sofisticazione tecnologica altissimo, sono solo il 15 e il 18% rispettivamente.

Le stime dicono che in estremo oriente entro 9 anni l’80% dei lavori richiederà una preparazione digitale e ICT almeno di base. Tradotta, una percentuale simile se non opportunamente considerata potrebbe significare un vuoto tra i 600mila e il milione e 200mila occupati in settori tecnologici, di telecomunicazioni e media in Indonesia, per prendere ad esempio la quarta nazione più popolosa al mondo. Qui come ovunque, per soddisfare la domanda diventerà imprescindibile attingere a tutta la popolazione lavoratrice, non solo alla metà maschile.

E in Italia?

Negli ultimi anni il numero delle ragazze che hanno iniziato percorsi di studio Stem è in aumento, anche se risulta ancora di molto inferiore a quello dei ragazzi. L’Italia comunque si dimostra tra le nazioni più virtuose in Europa con il 17% delle iscritte a livelli superiori di istruzione che scelgono questo tipo di studi e una percentuale di donne sul totale degli universitari (uomini e donne) che raggiunge il 36%.

Ma se è evidente che agli esami e nelle votazioni finali le studentesse Stem mostrano risultati accademici più brillanti, i loro tassi di occupazione e retribuzione fuori dalle università restano, che novità!, più bassi. Il mercato del lavoro non sembra riconoscere adeguatamente i profili delle professioniste, nemmeno in settori in espansione e meglio retribuiti. Insieme al grande divario persistente tra numero di occupati e occupate, già a un anno dalla laurea resta elevato infatti anche il gap salariale.

La pandemia ha aumentato l’interesse per i corsi di medicina e Stem. Contemporaneamente molte aziende soffrono la carenza di profili e non riescono a coprire le posizioni. Un paradosso. Sono soprattutto le donne ad aver abbandonato il lavoro nell’ultimo anno e mezzo, ad avere stipendi più bassi e competenze scientifiche, percentualmente, inferiori. Meno pagate, più disoccupate, peggio preparate per le professioni del futuro. Non mancano, tanto i posti per loro, ma mancano le condizioni per supportare le loro carriere, sfruttare le loro potenzialità. E, a valle, anche i giusti incentivi per portarle a interessarsi ai percorsi Stem già all’inizio dei loro studi.

Una forza lavoro inclusiva e diversa risponde alla domanda di professionisti competenti e permette un’innovazione tecnologica migliore, prodotti di maggior successo e addirittura una disponibilità di servizi che possono salvare vite – Covid-19 insegna. Allora visto che è chiaro come i settori Stem perdono le ragazze e vedono il gap tra maschi e femmine ampliarsi in modo evidente già prima delle scuole superiori (per essere ottimisti! Molti in realtà dicono già entro i 10 anni di età), diventa sempre più cruciale intervenire subito. E iniziare da prestissimo. Non solo è la cosa giusta, ma quella più efficiente. L’inclusione offre un vantaggio competitivo pratico e molto reale non da poco per aziende e sistemi Paese in questo mondo in evoluzione rapidissima.