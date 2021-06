Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“A She Covery for all”. Sarà questo il titolo del programma dei lavori del Women’s Forum G20 Italy che si terrà a Milano dal 17 al 19 Ottobre 2021. Lo ha illustrato ieri la delegata speciale per il G7 e il G20 del Women’s Forum for the Economy and Society, Chiara Corazza, presso l’Ambasciata di Francia, alla presenza di Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, e della ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Il Women’s Forum G20 Italy nasce infatti in un’occasione unica della prima Presidenza italiana del G20 per promuovere il dialogo tra i vertici decisionali internazionali pubblici e privati ed elaborare proposte e soluzioni concrete all’insegna della “She-Covery”. Le raccomandazioni elaborate saranno oggetto di discussione nei tavoli del G20 e oltre alle questioni di genere, affronteranno le principali opportunità di rilancio del Paese per rendere le donne protagoniste delle nuove sfide globali: dalla tecnologia inclusiva, nuovi mestieri del futuro, finanza etica e responsabile a questioni urgenti come il cambiamento climatico e l’accesso alla salute.

Il forum costituirà un hub di competenze unico coinvolgendo speaker e partecipanti internazionali di massimo livello e personalità simbolo dell’eccellenza italiana, campioni nazionali che costituiranno l’advisory board per contribuire concretamente alla realizzazione dei nuovi programmi di sviluppo del Paese sostenendo la “She-Covery” nell’agenda dei leader del G20.

Tra i campioni scelti e partner del progetto ci saranno Gucci, Generali, Snam, Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Accenture, DATA4, Enel, Henkel, Spencer Stuart a cui si aggiungono i partner strategici del Women’s Forum for the Economy and Society AXA, Bayer, BNP Paribas, Microsoft, Procter & Gamble, Publicis Groupe.

Un progetto che, come ha sottolineato Chiara Corazza: “ha l’obiettivo di guidare con forza e determinazione la ripresa economica e sociale promuovendo nuovi modelli di leadership pubblica e privata che non lascino indietro nessuno e che puntino sulla diversità e la She Covery per proporre un cambio di paradigma in cui le donne saranno sempre più protagoniste, insieme agli uomini, nella ripartenza del Paese”.

Un cambiamento di paradigma che la ministra Elena Bonetti ha ribadito essere al centro delle priorità del Governo “il tema dell’empowerment femminile, e più in generale della parità di genere, è sfida riconosciuta come prioritaria nell’agenda del Paese. La ripartenza passa da un investimento deciso nel protagonismo delle donne, nel loro talento e nella liberazione delle loro energie, in ogni settore e a tutti i livelli. La presidenza italiana del G20 e progetti come questo ci consegnano l’opportunità straordinaria di innescare oggi un cambiamento che non è più rinviabile e che grazie al contributo delle donne porterà alle nostre economie nuove energie, benessere e sviluppo”.

Christian Masset, ambasciatore di Francia in Italia, accogliendo l’evento a Palazzo Farnese, ha sottolineato come “le donne siano ancora vittime di discriminazioni e impedite, a vari livelli, nell’esercitare i loro diritti. Ecco perché la Francia è più che mai impegnata nella difesa di tali diritti. L’organizzazione del Women’s Forum, co-presieduto dalla Francia, che si concluderà a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 2021, è in linea con questo impegno: agire per la parità tra donne e uomini e per i diritti delle donne”.

Women’s Forum for the Economy and Society:

Creato nel 2005, con sede a Parigi e un’influenza globale, il Women’s Forum for the Economy and Society è la principale piattaforma internazionale che promuove la voce e la visione delle donne. Negli anni precedenti ha avuto ospiti come Christine Lagarde, Ursula von der Leyen, Melinda Gates, Emmanuel Macron, António Guterres, Ángel Gurría, Phumzile Mlambo-Ngcuka, Ngozi Okonjo-Iweala, Kristalina Georgieva, Halimah Yacob, Madeleine Albright come anche i grandi capi d’industria internazionali.

