Non 750 ma 30 mila i reati commessi dai giovani, meno di un decimo di quanto percepito dagli adulti. A dispetto di quanto si creda poi solo uno su cinque (23%) è commesso da uno straniero e nella maggior parte non si tratta di detenzione e spaccio di stupefacenti, ma di piccoli furti.

L’indagine di Kantar per la cooperativa sociale Arimo – che dal 2003 affianca minori a rischio di devianza, abbandonati dal nucleo famigliare, minori non accompagnati o sottoposti a misure penali – dimostra quanti pregiudizi gli adulti abbiamo verso i giovani e quanto poco sappiamo del mondo degli adolescenti e delle sue problematiche.

Una cosa però è certa: il carcere non è la soluzione migliore, e su questo concordano tutti. Il tasso di recidiva per chi sconta la pena interamente in carcere infatti è superiore al 60% e meno di un adulto su cinque (16%) ritiene che la detenzione sia lo strumento più indicato. Ma come supportare questi ragazzi? L’esperienza ci dice che in caso di misure alternative il tasso di recidiva non supera il 20%, e in base all’indagine un adulto su tre sostiene la validità delle comunità educative o la progettazione di nuovi strumenti (17%).

Con questo scopo, per evitare che una difficoltà momentanea diventi una devianza e per affrontarla in modo costruttivo, è stato appena creato l’Osservatorio Annuale coordinato da Arimo. Il Comitato Scientifico, che si occuperà di studiare, capire e interpretare in maniera più efficace il mondo degli adolescenti in difficoltà – facendosi portavoce di bisogni e disegnando possibili interventi – sarà composto dal presidente di Arimo, Lamberto Bertolè; da Joseph Moyersoen, giudice onorario presso il Tribunale dei Minori di Genova e già Presidente dell’Associazione Internazionale Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia; da Federico Capeci, ceo Kantar e Ferruccio De Bortoli, già direttore di Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore.

