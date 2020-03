Click to share on Twitter (Opens in new window)

Pensato in tempi non sospetti, il dibattito laboratorio su nuovi modelli di leadership ispirati alla paternità che si terrà in live streaming il 19 marzo dalle 9.00 alle 10.30 è oggi più attuale che mai.

L’intenzione degli organizzatori – la società che guido, Life Based Value, che da tempo propone alle aziende percorsi formativi online che, attraverso il metodo del Life Based Learning, sfruttano la compresenza nelle nostre vite di molti ruoli personali e professionali – era infatti di far parlare alcuni amministratori delegati di come l’essere padre abbia influenzato il loro modo di essere leader.

Una prospettiva inedita per festeggiare la giornata dei papà, che oggi appare ancora più interessante perché i sette CEO relatori sono da giorni immersi, anche loro come tutti noi, in una realtà nuova, in cui vita e lavoro – con figli a casa, genitori a casa, persone care a cui pensare e aziende da condurre in tempi di crisi – sono più mescolate che mai prima. Ed è forse per questo il momento giusto per osservare come i vari ruoli che tutti noi rivestiamo, CEO compresi, abbiano confini sottili, permeabili, e dall’uno all’altro passino anche cose utili.

“Ascoltarti è veramente difficile.

Richiede tempo e molto di rado gli sforzi sono ripagati.

Ma mai come adesso mi rendo conto che crescere vuol dire avere la forza di camminare accanto ad un’altra persona”.

Scrive, rivolto al proprio figlio, un papà partecipante a uno dei master digitali in Life Based Learning. Essere padre, come essere leader, è una sfida quotidiana a “far crescere gli altri”, ma anche a confrontarsi con i propri limiti e le proprie debolezze. Limiti, debolezze, sensibilità, ma anche super poteri che la paternità mette in luce, mentre ancora oggi la leadership sembra essere vincolata a definizioni più strette e superomistiche, con conseguenze che possono ricadere su intere organizzazioni.

Il nostro modello di leadership può dunque arricchirsi di nuove definizioni e caratteristiche senza andare a guardare troppo lontano: l’essere genitore ha infatti molte affinità con l’essere leader, a ben guardare. Ed è una pratica sempre a disposizione: una palestra quotidiana di sfide, decisioni, prove ed errori, i cui effetti misuriamo velocemente perché riguardano persone che ci sono vicine, senza filtri.

Questa l’ipotesi di cui discuteranno giovedì 19 marzo alle 9.00 in diretta streaming i leader di Mapower, Trenord, Deliveroo, Samsung, Avanade, Cargeas, dopo il benvenuto dell’amministratore delegato del Sole 24 Ore, Giuseppe Cerbone.

Una conversazione davvero inedita, da cui avremo molto da scoprire. Per iscriversi, ecco il link. Ne parleremo oggi in diretta sull’account Instatram @Alleyoop24 alle 14.30. Vi aspettiamo.