Traguardo storico per l’Italia femminile di hockey che si qualifica ai quarti di finale. Le azzurre hanno giocato un match al cardiopalma contro le più accreditate giapponesi, chiudendo con una vittoria 3-2 contro la nazionale nipponica, grazie alle prodezze di Matilde Fantin (una doppietta, vicino al tre).

Nel girone B, dove gareggiano le cinque nazionali con ranking più basso, la Svezia a punteggio pieno ha già staccato il pass per i quarti di finale: 9 punti per le svedesi che hanno fatto prevalere il loro strapotere nelle prime tre sfide del girone con il successo iniziale per 4-1 sulla Germania, poi il 6-1 rifilato all’Italia e infine il 4-0 contro la Francia. L’Italia, dal canto suo, ha vinto alla prima giornata con un netto 4 a 1 contro la Francia e poi ha subito la sconfitta contro la Svezia e si trova a parimerito con Germania e Giappone a quota 3 punti.

A passare il turno sono comunque le prime 3 classificate del girone B, mentre tutte le cinque squadre del gruppo A si qualificano ai quarti di finale in questa Olimpiade che sarà l’ultima competizione con i girone in base al livello. La sfida contro il Giappone è stata quindi fondamentale per dare l’opportunità alle azzurre di continuare il percorso olimpico.

Italia-Giappone

Nel primo periodo le azzurre partono timide e lasciano l’iniziativa alle giapponesi che spingono con le parate di Gabriella Durante. Poi l’Italia prende coraggio e trova il gol con Matilde Fantin, rapida come un flash, a bucare per il vantaggio azzurro.

Poi sempre nel primo periodo ancora la squadra guidata dal tecnico canadese Eric Bouchard trova il raddoppio sfruttando al meglio un power play e trovando la rete del 2-0 sempre grazie a Matilde Fantin.

Dopo l’intervallo l’impatto delle asiatiche nel secondo periodo è devastante. Attaccano da tutte le parti e ci vuole la miglior prestazione di Durante per salvare il risultato. Il Giappone riesce, però, comunque ad accorciare le distanze con l’Italia che, dopo essere uscita indenne dal power play, prende gol perdendo un ingaggio. Il gol del 2-1 lo segna Ukita Rui.

È un’Italia che soffre parecchio quella del secondo periodo, ma si fa più insidiosa ne finale del secondo tempo. Le giapponesi restano comunque molto pericolose, ma in porta abbiamo Durante che respinge davvero tutto. Negli ultimi due minuti del secondo periodo arriva anche una penalità per Salento con un power play che le asiatiche non riescono a sfruttare. E così si va al nuovo intervallo con l’Italia ancora avanti 2-1.

Dopo il riposo l’Italia appare più combattiva e riesce ad allungare proprio a inizio terzo periodo con Kristin Della Rovere che approfitta di un brutto errore delle giapponese e fa esplodere l’Ice Hockey Arena di Rho per il 3 a 1 azzurro.

A 8 minuti e 55 secondi dalla fine del match arriva il momento che può cambiare la partita. Il tiro di Akane Shiga viene respinto da Durante ma il disco si impenna e viene salvato sulla linea dalle azzurre. Almeno così sembra. Ma invece dopo una lunga video review, l’arbitro concede il gol alle giapponesi che accorciano nuovamente le distanze sul 3 a 2.

Da qui inizia l’assedio totale delle asiatiche che a 3 minuti dalla fine decidono anche di fare a meno del portiere per avere una giocatrice di movimento in più. E così ne 6 contro 5 fioccano le occasioni per le giapponesi con Reyes prima e Durante poi chiamate agli straordinari per bloccare i pericoli.

Il finale è elettrico, il tempo sembra non scorrere mai. L’Ice Hockey Arena di Rho intona un improvvisato countdown fino al 3… 2… 1… ed è finita! L’Italia vince 3 a 2 e compie una vera e propria impresa centrando i quarti di finale contro un Giappone sesto a Pechino 2022 e settimo nel ranking mondiale. Mentre l’Italia guidata da Bouchard dà diciassettesima del ranking centra un obiettivo clamoroso con i quarti di finale a un’Olimpiade per la prima volta nella storia.

L’appuntamento per l’ultima giornata è oggi alle 16:40 nella sfida contro la Germania, mentre il Giappone affronterà la capolista Svezia. Il programma prevede anche incontri del Gruppo A lunedì al Milano Rho, con il Canada contro la Repubblica Ceca, mentre alla Santagiulia Arena gli Stati Uniti sfideranno la Svizzera.

