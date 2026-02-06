Si entra nel vivo del finale di stagione per quanto riguarda il calcio femminile italiano. Tra Serie A e Coppa Italia le sfide sono sempre più avvincenti e la Juventus, in più, avrà anche la possibilità di proseguire il proprio percorso nella Uefa Women’s Champions League.

Finale di campionato

La Serie A Women, com’è noto, quest’anno si chiuderà senza la “poule scudetto” che si disputava nelle scorse stagioni. L’As.Roma è prima in classifica con un percorso davvero straordinario: 9 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta nelle 12 giornate giocate fin qui. La squadra giallorossa allenata da Luca Rossettini spinge per arrivare alla conquista del terzo scudetto della propria storia, perché ciò accada deve però evitare passi falsi come il pareggio di questo week end contro il Parma con la gara terminata con un rocambolesco 3 a 3.

Al momento, comunque, la Roma guida la classifica con 29 punti e con 5 lunghezze di vantaggio sull’Inter. Roma che nelle ultime settimana si è guadagnata anche l’accesso alle semifinali di Coppa Italia Women battendo la Lazio nel derby dei quarti di finale giocato tra l’andata (0-0) in casa biancoceleste e il ritorno al Tre Fontane di Roma con le giallorosse che si sono imposte per 3 a 0.

Semifinali di Coppa Italia Women

Sarà l’Inter la sfidante della Roma in semifinale di Coppa Italia Women. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani hanno avuto vita facile nella doppia sfida con la Ternana. A Narni, infatti, l’Inter si era già presa due gol di vantaggio, concretizzati poi la ritorno all’Arena di Milano con un netto 4 a 0. L’ultimo gol è stato una vera perla di Lina Magull che di tacco ha chiuso il match e la qualificazione. L’Inter sta disputando la miglior stagione di sempre.

L’anno scorso il terzo posto in classifica aveva permesso al club nerazzurro di centrare la prima storica qualificazione alla Champions League, ma la sconfitta ad agosto contro il Brann nella semifinale del mini torneo del secondo turno di qualificazione della massima competizione europea per squadre femminili, non ha permesso all’Inter Women di procedere verso la fase campionato. Quest’anno, infatti, la Uefa ha omologato il format anche per le donne e la Champions League si gioca con una fase campionato, seguita da play off, quarti, semifinali e finale che si giocherà a Oslo sabato 23 maggio 2026.

L’Inter, nonostante la delusione di inizio stagione, ha saputo reagire nel modo giusto e con una crescita di fiducia e consapevolezza si è presa il secondo posto in classifica alle spalle della Roma, superando la Juventus nello scontro diretto della decima giornata. La vittoria contro la Ternana in campionato nel week end di campionato grazie al gol della belga Marie Detruyer ha permesso all’Inter addirittura di accorciare a meno 5 il divario di punti che separano le nerazzurre alla vetta della classifica.

L’altra semifinale di Coppa Italia Women la giocheranno, invece, Fiorentina e Juventus. Le viola, dopo l’1 a 1 di Solbiate Arno, al Viola Park hanno avuto la meglio sul Milan grazie al gol al 91esimo segnato da Bredgaard con un magico sinistro. La Fiorentina naviga a metà classifica in campionato e sta cercando di risollevarsi per tornare ai fasti di un tempo. Il coach svedese Piñones-Arce sta facendo un ottimo lavoro e l’ambiente è galvanizzato da un impianto, il Viola Park appunto, tra i più avveniristici d’Europa. Stadio perfetto per ospitare le competizioni di calcio femminile con un impatto di pubblico ristretto e vicino al terreno di gioco. Il Viola Park è davvero la miglior eredità che potesse lasciare al calcio il compianto presidente Commisso.

In semifinale di Coppa Italia Women la Fiorentina, come nella passata stagione, si troverà di fronte la Juventus. Le bianconere stanno attraversando un momento clou della loro stagione. In Coppa hanno raggiunto la semifinale battendo il Napoli 2-1 sia all’andata sia al ritorno. Nel frattempo, dopo la conquista della Serie A Women’s Cup a settembre in finale contro la Roma, torneo inedito disputato per permettere alle squadre di farsi trovare pronte per l’inizio del campionato, la Juve si è aggiudicata anche il secondo titolo stagione con la conquista della Supercoppa giocata a Pescara a inizio gennaio e terminata con il gol del definitivo 2 a 1 segnato di tacco da una leggendaria Cristiana Girelli. La numero 10 bianconera sta davvero infrangendo ogni record: nella sfida di campionato dello scorso fine settimana contro Sassuolo Girelli ha raggiunto i 238 gettoni con la maglia della Juventus, entrando così nella storia come la giocatrice con più presenze nella storia del club.

Ma non solo, Cristiana Girelli contro le neroverdi ha anche segnato il suo 150esimo gol con la maglia bianconera, rete che la porta a incrementare il suo distacco come miglior marcatrice della storia del club.

La Juventus, però, al momento si trova al terzo posto in classifica dopo aver perso lo scontro diretto con l’Inter. E per la partecipazione alla prossima Champions League, i primi due posti della graduatoria sono fondamentali. Ma la squadra allenata da Max Canzi ha perso qualche punto per strada anche perché l’impegno europeo è parecchio dispendioso, sebbene abbia dato i suoi frutti. La Roma, infatti, non è riuscita a qualificarsi dopo la fase campionato, mentre la Juventus con l’ottavo posto conquistato potrà giocare i play off per provare ad accedere a uno storico posto nei quarti di finale della competizione europea più importante. Per riuscirci dovrà affrontare le temibili tedesche del Wolfsburg in una sfida tra andata e ritorno. L’andata si giocherà in Germania il 12 febbraio alle 18:45 con diretta su Disney+, dove si potrà vedere anche il ritorno a Torino previsto per il 19 febbraio sempre alle 18:45. Due appuntamenti fondamentali per la stagione della Juventus che potrebbe davvero riuscire in qualcosa di grandioso.

Gli impegni delle azzurre

Il calcio femminile italiano sta, dunque, attraversando una fase molto importante che transiterà dai titoli nazionali ancora da assegnare (Serie A e Coppa Italia) e dal percorso europeo della Juventus. Gli ascolti sono in crescita, su Sky Sport la Supercoppa ha raggiunto quasi 100 mila come ascolto medio per minuto, mentre per la Coppa Italia Napoli-Juventus ad esempio ha raggiunto 35 mila spettatori. Numeri in crescita e attenzione focalizzata anche sulla Nazionale Italiana del ct Andrea Soncin che sarà impegnata in un girone di ferro per provare a qualificarsi direttamente ai prossimi Mondiali programma in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027.

Le azzurre sfideranno Svezia, Danimarca e Serbia nel girone di qualificazione e non saranno partite semplici. «Abbiamo tanta voglia di iniziare il nostro cammino verso il Brasile. – ha detto Soncin dopo il sorteggio – Svezia e Danimarca sono molto forti e le conosciamo bene, la Serbia invece è una squadra che non abbiamo ancora affrontato. Sarà un girone tosto».

L’Italia vorrebbe provare a guadagnare il primo posto in modo tale da qualificarsi direttamente al Mondiale come avvenuto nelle qualificazioni all’ultimo Europeo, dove riuscì a precedere Olanda e Norvegia. L’impegno per le qualificazione mondiali per le azzurre inizierà il 3 marzo dove a Reggio Calabria l’Italia affronterà la Svezia, poi successivamente il 7 marzo si sposterà a Vicenza per la sfida contro la Norvegia. Un buon inizio sarebbe già un passo avanti verso il Brasile.

