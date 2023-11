“La Chiesa , pure se con colpevole ritardo, ha fatto un passo in avanti anche se andava accompagnato da un ‘mea culpa’ per le tante ferite e le vite rovinate“. commenta padre Alberto Maggi, teologo e biblista che da oltre quarant’anni dà la comunione agli omosessuali cattolici ben conoscendo le loro sofferenze per l’esclusione della Chiesa. All’agenzia Adnkronos il padre esprime soddisfazione per il sì al battesimo per i figli delle coppie gay deciso dal dicastero per la Dottrina della Fede con l’ok del Papa.

“Quanti danni e a quante persone, che hanno vissuto con senso di colpa la loro situazione, rinunciando a farsi una famiglia per non vivere nel peccato. Queste vite rovinate chi le ripaga? L’apertura andava accompagnato da un mea culpa della Chiesa “ continua padre Maggi, che estende il discorso anche alle coppie etero che si sono separate: “Penso a quanti divorziati non possono fare da padrini o madrine perchè manca un documento. Che umiliazione, che disumanità da parte di tanti parroci. Le ferite rimangono, perciò penso che se si fosse aggiunta anche una richiesta di perdono da parte della Chiesa , si aggiustavano un po’ le cose. Per ora ci accontentiamo”.