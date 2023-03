A proposito di dolore fisico, secondo te, in che modo quello della boxe può essere utile per affrontare i momenti difficili della vita?

Facciamo un passo indietro: il dolore è un qualcosa che paradossalmente ci fa sentire vivi. Se pensiamo all’atto del parto, per esempio, la nascita è di per sé una lotta. Veniamo al mondo attraverso il dolore fisico delle nostre mamme. Kafka diceva che “la letteratura è un pugno che ti sveglia”. Non si entra in una palestra per provare dolore ma per farne occasione di un viaggio interiore. Il colpo del pugilato ti fa capire che sei vivo e la boxe ti conduce all’incontro con il tuo io interiore. Quello antico, presente e futuro.

Le tue sensazioni dopo il primo allenamento?

È stato come se riuscissi a sentirmi davvero parte della specie umana. Ero in una sorta di equilibrio tra corpo e mente, equilibrio di cui tutti abbiamo bisogno per usare la testa e ragionare. La boxe ti educa a usare tutti i sensi e può essere anche una maestra di vita. Quello che regala il pugilato lo si può mettere in pratica nella vita quotidiana. Si impara a stare nei panni dell’altro, a saper leggere le proprie emozioni interiori e a incanalarle. La fatica che fa entrare in palestra è quella che rende la persona migliore. Ogni allenamento è un rimettersi in gioco, corpo a corpo, a corta distanza, per citare il titolo del libro. Ecco perché la boxe educa, riesce a toccare tutte le sfumature del nostro io.

Quindi il titolo del libro deriva da quel corpo a corpo che si sperimenta sul ring?

Esattamente, è uno dei nomi per indicare una delle tecniche di combattimento. Ecco perché l’ho scelto come titolo, lo considero un inno. Sul ring, come nella vita, più siamo lontani dalle cose e più facciamo difficoltà a capirle. Ma se ci avviciniamo e accorciamo le distanze, possiamo interagire, capire e trovare anche una risposta. Salire sul ring è come guardare un film dallo stesso inizio ma dal finale sempre diverso. Non sai mai come va a finire. Serve una prospettiva vis-à-vis.

Il primo libro sulla boxe in Italia scritto da due donne

“A corta distanza” nasce dalla complicità di due donne, Federica e Virginia, compagne di allenamento in palestra che hanno condiviso le loro strade ed esperienze proprio grazie all’incontro con il pugilato: “Prima di noi – racconta Federica – solo le scrittrici americane Joyce Carol Oates e Katherine Dunn, animate da una grande passione per la boxe, avevano pubblicato libri sull’argomento. Poi è accaduto che Virginia ha mostrato alcune mie poesie a Bruno Nacci, ex docente di Filosofia alla Statale di Milano e grande appassionato di boxe. Da lì abbiamo deciso di intraprendere questo percorso insieme”.