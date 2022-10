È iniziata con una vittoria l’avventura iridata della Nazionale femminile di rugby. Al debutto in Coppa del Mondo in Nuova Zelanda, le Azzurre hanno battuto per 22 a 10 gli Stati Uniti al Northland Events Center di Whangarei. Il match è partito in salita per l’Italia che si è trovata in svantaggio al terzo minuto grazie a una metà di Taufoou per gli Usa. Nella prima mezz’ora, la Nazionale allenata da Andrea Di Giandomenico ha subito la fisicità delle avversarie ma al 38’ è arrivata la meta delle azzurre con Vittoria Ostuni Minuzzi, trasformata da Michela Sillari.

All’intervallo, le squadre sono andate negli spogliatoi sul risultato di 7 a 5 in favore dell’Italia. Nella ripresa, è stata delle Azzurre la prima marcatura con Aura Muzzo al 10’ (12-5). Le statunitensi hanno accorciato le distanze, quando l’Italia è finita in inferiorità numerica per un cartellino giallo a Ostuni Minuzzi, con una meta della seconda linea Kronish ma è fallita la trasformazione (12-10). Anche se in 14, l’Italia ha allungato ancora con un’altra meta di Aura Muzzo al 22’ (17-10). Ritrovata la parità numerica, sono state ancora le azzurre ad andare a punti al 29’ con una meta di Maria Magatti per il 22 a 10 finale. È la prima volta che l’Italia femminile di rugby batte gli Stati Uniti. Player of the Match è stata nominata l’azzurra Giada Franco.

“Siamo molto soddisfatti di come abbiamo cominciato il torneo, era quello che volevamo e per cui ci eravamo preparati. Nel primo tempo abbiamo avuto un po’ di problemi nella gestione del possesso e del territorio, gli Stati Uniti ci hanno schiacciato nella nostra metà campo. Fortunatamente la meta sul finire del primo tempo ci ha dato fiducia e nella ripresa siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro gioco e a finalizzare le occasioni che abbiamo costruito. Siamo consapevoli che ci sia ancora del lavoro da fare: ora, recuperiamo le energie e spostiamo il focus sull’incontro con il Canada di domenica prossima”, ha dichiarato il capo allenatore Andrea Di Giandomenico dopo l’incontro.

“Abbiamo iniziato la partita con la carica giusta, nonostante sapessimo che sarebbe stata una gara difficile e impegnativa. Sono molto contenta di come la squadra ha saputo reagire agli inconvenienti accaduti durante il percorso, l’infortunio di Ilaria (Arrighetti) e il cartellino giallo a Vittoria (Ostuni Minuzzi). Prima del kick off avevo chiesto a ogni membro del gruppo di cacciare i pensieri negativi, perché alla fine della partita saremmo dovuti uscire dal campo felici, indipendentemente dal risultato. Terminare con una vittoria l’esordio nella Coppa del Mondo è stato bellissimo”, ha aggiunto la capitana dell’Italia, Elisa Giordano.

L’Italia affronterà il Canada, terza squadra nel ranking mondiale, domenica 16 ottobre (ore1.45) e il Giappone nell’ultimo incontro del girone domenica 23 ottobre (ore 1.45).

Questo slideshow richiede JavaScript.