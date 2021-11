Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La scuola ha un ruolo centrale, unico, nel proporre narrazioni e modelli educativi che aiutino a realizzare la parità di genere. Fa perno su questa certezza #GenerazioneParità, il progetto della casa editrice Pearson Italia per le scuole. Il progetto prevede una serie di iniziative a partire dal mese di novembre ed è rivolto a chi studia e a chi insegna: un “universo integrato” di contenuti, attività pratiche per il docente da svolgere insieme alla classe, percorsi di approfondimento e formazione, progetti speciali e campagne di comunicazione.

L’avvio di queste iniziative è con ‘Women of Will’, un percorso di social reading che intende portare gli studenti a conoscere da vicino tre memorabili figure femminili delle opere di William Shakespeare: Lady Macbeth, la protagonista di “Macbeth”, Portia, la camaleontica figura femminile de “Il mercante di Venezia”, e Cordelia, la figlia fedele di Re Lear.

Altra iniziativa è prevista in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con la presentazione sulla pagina Facebook e canale YouTube della casa editrice del reading “donne&uomini”: l’attrice Lucilla Giagnoni legge alcuni racconti tratti dalle raccolte “Eva Luna racconta” di Isabelle Allende e “Donne dagli occhi grandi” di Angeles Mastretta. Previsto anche un programma di webinar gratuiti per docenti, inaugurato da Mauro Spicci con l’incontro dal titolo “La classe come laboratorio di parità”, una ricerca rivolta ai docenti italiani, per fotografare il rapporto tra mondo della scuola e parità di genere e percorsi di orientamento rivolti in particolare alle studentesse.

“La parità di genere è una conquista fondamentale per il mondo intero: serve lo sguardo delle donne e serve un nuovo pensiero” commenta Mila Valsecchi, direttrice generale di Pearson Italia. “È uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per l’Agenda 2030 ed è cruciale per il raggiungimento di tutti gli altri. Occupandosi di education siamo convinti che questo sia un traguardo fondamentale anche per noi”.

Il progetto viene seguito da un team interno di professioniste, con un impegno trasversale alle diverse discipline e da un comitato scientifico di autori ed esperti per la verifica dei contenuti e la conduzione di alcune attività di formazione per docenti sulla parità di genere: ne fanno parte Barbara Poggio, Prorettrice alle Politiche di equità e diversità dell’Università di Trento, Marina della Giusta, professoressa di Economia all’Università di Reading (Regno Unito), e Mauro Spicci, docente di Curriculum Design and Innovation all’Università di Tampere (Finlandia). Prevista anche una pagina dedicata sul sito Pearson.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.