Quarto scudetto consecutivo per la Juventus Fc Women sotto la guida di Rita Guerino (che ha lasciato la squadra a fine stagione). 22 partite vinte su 22. Non c’è ancora storia nel massimo campionato di calcio femminile in Italia, anche perché le squadre sono ancora giovani considerato che i grandi club hanno iniziato ad avere squadre femminili a seguito degli obblighi definiti da Federcalcio per l’iscrizione al campionato di Serie A del 2017/2018. Ogni club, per ottenere la licenza nazionale, dovevano tesserare almeno ulteriori 20 calciatrici under 12 rispetto alla stagione precedente oltre a dover avere una squadra per il campionato giovanissime (40 tesserate) e una per il campionato Allieve (40 tesserate) dal 2019/2020. Per ovviare alla costruzione nel breve di tutta una scuola calcio femminile, i club potevano acquisire il titolo sportivo di una società di calcio femminile affiliata alla Figc e già iscritta alla Serie A o B. Fu così, ad esempio, che nel 2017 la Juventus acquistò il titolo del Cuneo Calcio Femminile, il Milan acquisì il titolo dell’Acf Brescia e l’Inter dell’Asd Femminile Inter Milano.

Da allora ci sono stati gli scudetti della Juve, ma anche il campionato del mondo di Francia 2019 che ha visto le azzurre, guidate dalla ct Milena Bertolini, qualificarsi per la fase finale dopo 30 anni dall’ultima volta e arrivare ai quarti di finale. Una svolta importante, perché le partite trasmesse in tv e i titoli dei giornali hanno portato il movimento ad avere una visibilità mai vista prima. Notorietà sì, ma sempre molto ridotta rispetto ai confronti europei. Lo certifica il nuovo report “The women football club” di Iquii Sport, che mette a confronto i dati della notorietà social delle 12 squadre iscritte alla Serie A femminile italiana con quelli delle 12 squadre della massima divisione di Inghilterra, Francia e Germania.

I record inglesi

Non è un caso che il film “Sognando Beckham” abbia incassato 76,5 milioni di dollari a fronte di un budget di 6 milioni di dollari. In Gran Bretagna, infatti, il calcio femminile ha un seguito senza eguali in Europa. Il report conta per i 12 club della prima serie ben 15,7 milioni di fan, sommando quelli di tutti i social media.

A vincere il campionato della popolarità sono a pari merito Chelsea e Arsenal, se si contano i dati aggregati su Facebook, Instagram, Youtube e Twitter (6,3 milioni ciascuno). Fb è certamente il social più frequentato e qui l’Arsenal la fa da padrone con 4,8 milioni di followers sugli 8,8 milioni totali. Il Chelsea segue con 3,5 milioni, ma già al terzo posto c’è un crollo verticale con il Manchester United a 343.400 followers.

La situazione fra le capoliste si inverte su Instagram, dove il Chelsea supera i 2,5 milioni di folloers seguito da Arsenal e Manchester United a 1,2 milioni. Twitter, invece, resta la cenerentola dei social, forse perché meno adatto a condividere video e foto. I numeri, comunque, fanno gola ai brand sponsor dei club che vedono in prima fila le maggiori marche sportive internazionali.

L’exploit della Francia post Mondiali

La Germania batte la Francia come numero di fan: 5,1 milioni a 1,2 milioni. Ma la Francia è il Paese che ha visto la crescita più sostenuta rispetto all’anno precedente: +3,71% rispetto al +0,15% della Germania e al +1,52% dell’Inghilterra.

Il Paris Saint-Germain Football Club non ha rivali e distanzia di molto tutte le altre squadre del campionato d’Oltralpe con 874.700 followers su tutti i social. A distanza Olympique Lyonnais con 229.500. Eppure questo secondo club è quello che ha vinto il record di 14 campionati di seguito. Quest’anno il Psg è primo in classifica, tallonato a 1 punto dal Lyon, a sole 2 partite dalla fine. Una delle quali, il 30 maggio alle 21.00, le vedrà scendere in campo una contro l’altra.

In Germania, invece, è il Bayern di Monaco il primatista sui social con 4,7 milioni di followers sui 5,1 milioni totali delle 12 squadre della Frauen Bundesliga.

Le nuove leve italiane

Non c’è che dire il nostro campionato, pur avendo una storia, si può considerare l’ultimo arrivato fra i big europei in quanto a interesse dei grandi club e agli investimenti. Siamo ben sotto il mezzo milione di followers fra 12 club della Serie A sommati insieme (360mila), con una crescita ancora modesta per una “startup”: +1,8%.

Al contrario di quanto avviene negli altri Paesi è Twitter il social più frequentato dagli italiani appassionati di calcio femminile, con 150mila followers di cui 105.500 della Juventus e solo 17.100 dell’Inter. Su Facebook una sorpresa non da poco: con 43.800 vince la pole position il Napoli, seguito a 32.200 dalla Fiorentina. Quest’ultima, poi, svetta su Twitter con 33.800 followers. C’è da dire che la Juventus non viene conteggiata né su Facebook (39.347 followers come fan page) né su Instagram (dove ha 30.500 followers) dal report. Su Fb la Juventus ha deciso di tenere una pagina unica per la squadra maschile e femminile, una mossa che certo favorisce lo sviluppo della notorietà delle atlete dal momento che i followers totali sono oltre 44,73 milioni. Stessa cosa si dica per l’Inter che su Instagram ha tenuto un solo account per le due squadre.

A conti fatti, quindi, i dati italiani risultano un po’ falsati e sottostimati rispetto al reale seguito che le squadre femminili stanno ottenendo. Non ultima la dimostrazione di interesse espressa da Roberto Baggio, che ha dichiarato di seguire il calcio femminile.