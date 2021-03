Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Aprire le porte alle aziende, per avvicinare la scuola al mondo del lavoro: è questo l’obiettivo di “Open Doors”, il progetto del ministero per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale presentato ieri in conferenza stampa alla presenza della ministra Fabiana Dadone. I dati che descrivono la nuova generazione sottolineano l’urgenza di un intervento politico per rispondere al gap occupazionale e all’abbandono scolastico, cresciuti con l’emergenza sanitaria.

La scuola risulta per certi versi ancora anacronistica rispetto alle esigenze professionali del momento, e sono circa 125 mila i giovani italiani che vanno all’estero in cerca di opportunità. “Open Doors” è stato messo a punto in collaborazione con il network “Ceo for life” proprio per mettere a disposizione degli studenti prospettive per il futuro, creando occasioni di incontro con i manager e gli amministratori delegati di grandi aziende internazionali.

“Nel Paese c’è un gap occupazionale specialmente per quanto riguarda le giovani generazioni – ha spiegato Dadone – Purtroppo registriamo il dato più alto in Europa di abbandono scolastico, oltre 125mila giovani italiani sono fuggiti dall’Italia e sono andati all’estero solo nel 2019. Le nostre imprese ci chiedono a gran voce di formare le nuove generazioni per immetterle nel mondo del lavoro. Questo gap occupazionale si è aggravato per la pandemia. Ecco, ‘Open doors’, un programma gratuito e aperto a tutti, cercherà di aprire un dialogo tra il mondo della scuola e quello del lavoro e metterà in connessione i ragazzi con dirigenti, amministratori delegati e dipendenti di grandi realtà italiane“.

Il programma ministeriale coinvolgerà gli istituti da aprile a novembre con una serie di webinar: gli ospiti racconteranno il proprio percorso formativo con la tecnica dello storytelling, aprendo a una modalità innovativa per l’orientamento professionale dei ragazzi. Gli appuntamenti saranno poi conservati su una piattaforma, così da essere sempre disponibili per la comunità scolastica.

Il lancio del progetto sarà con un evento online in cui il ministro Dadone, insieme al ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, coinvolgeranno i Ceo delle più grandi aziende italiane ed estere per raccontare in modo semplice le loro professioni e le loro esperienze formative. L’evento si svolgerà sabato 20 marzo dalle 14 alle 16:30 e sarà trasmesso sul portale web di Rai Scuola. La Rai ha concesso il patrocinio all’iniziativa e ospiterà all’interno della Sala A di Via Asiago, in collaborazione con Rai Radio, il kick-off di sabato 20 marzo, che sarà moderato dalla giornalista del TG1 Emma D’Aquino e tramesso in streaming in diretta, grazie alla Media Partnership di Rai Cultura e Rai Scuola.

