Il bullismo a scuola ruba anni allo studio. Ha un impatto diretto sul benessere delle vittime e minaccia la serenità con cui dovrebbero affrontare la formazione. Arriva inoltre a limitare o, nei casi peggiori, a cancellare del tutto, le opportunità di crescita e autodeterminazione offerte da una preparazione scolastica completa. Naturalmente il rischio di venire attaccati verbalmente o di subire aggressioni di vario tipo è comune a tutti i ragazzi, ma nel mondo sono i giovani Lgbtq+ a essere più frequentemente il target di queste forme di violenza.

Una conferma recente arriva dai numeri raccolti delle Nazioni Unite: nel 2023 il 45% degli studenti gay, lesbiche, transessuali o intersex era stato vittima di forme di bullismo scolastico. Nella sola Unione Europea il 44% delle giovani Lgbtq+ tra i 15 e i 17 anni riteneva che i loro diritti fossero “raramente” o “per niente” supportai negli istituti scolastici. E, nelle nazioni dell’Africa sub-sahariana, la quota di quanti non si sentivano mai sicuri nelle aule arrivava addirittura al 35%.

Numeri che descrivono tendenze chiare: coloro che vengono visti come “diversi” risultano particolarmente esposti a certe minacce. Specialmente, poi, se sono o sono percepiti come appartenenti alla comunità gay. Secondo “Lgbtiq+ youth: bulliying and violence at school”, pubblicazione di Un Free & Equal e Unesco, questo succederebbe perché «sfidano le aspettative sociali riguardanti le relazioni, il genere e il corpo. Ad esempio, gli studenti che non si conformano al genere, come i giovani non binari, i ragazzi percepiti come “femminili” o le ragazze percepite come “maschili”».

A osservare i numeri, inoltre, questi pericoli non sono affatto solo teorici. Tra le altre cose, infatti, le evidenze Onu/Unesco indicano che il 33% delle ragazze trans e il 30% dei ragazzi trans ha preso seriamente in considerazione l’idea di abbandonare gli studi. Da una parte a fronte delle difficoltà incontrate a scuola e dall’altra per le minacce al loro benessere e alla loro incolumità.

Una situazione che evolve

Di fronte a dati simili, risulta abbastanza evidente che le famiglie e gli istituti scolastici da soli non riescono e non possono prevenire, contenere o intervenire adeguatamente per contrastare il fenomeno. Specialmente in un’epoca, come quella attuale, di grande polarizzazione e scontro aperto su moltissimi aspetti della vita quotidiana. Nello specifico proprio sull’espressione individuale o le preferenze nelle relazioni personali. Serve un nuovo impegno anche da parte degli Stati. Al momento, però, non sembra che il tema della protezione dei ragazzi dal bullismo scolastico sia nell’agenda di molti Paesi.

A restituire un quadro della situazione globale è un nuovo studio Ilga (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association), sui dati raccolti nel World database. L’organizzazione internazionale in cui si riuniscono oltre duemila associazioni di 170 Paesi che si occupano di difendere i diritti delle persone Lgbtq+, conferma: nel mondo, la maggior parte dei Paesi deve ancora adottare una legislazione esplicita che protegga dal bullismo nelle scuola persone gay, lesbiche, bisessuali, trasnessuali o intersex.

Secondo le stime più recenti, infatti, oggi solo sei gli stati membri delle Nazioni unite presentano norme specifiche in questo senso. Leggi che, cioè, proteggano da attacchi legati a pregiudizi sull’orientamento sessuale, l’espressione e l’identità di genere e le caratteristiche sessuali. Si tratta di Andorra, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna.

Sono, poi, un quinto del totale delle nazioni, circa quaranta stati, a proteggere specificamente da forme di aggressione la cui motivazione ricade in una delle ragioni indicate. Nello specifico, segnalano da Ilga, 38 leggi fanno riferimento all’orientamento sessuale; 30 all’identità di genere; 13 all’espressione di genere e 14 alle caratteristiche sessuali.

Una volta osservati i numeri, la ricerca passa a guardare i tipi di interventi introdotti più di frequente. Secondo le rilevazioni, la maggior parte delle normative a protezione dei ragazzi in ambito scolastico riguarda l’istruzione e la parità di trattamento. In concreto, quindi, si impongono azioni che vietano le molestie contro i giovani Lgbt in contesti educativi. O si richiede alle istituzioni di incorporare il bullismo nei codici di condotta.

Spiega Curro Peña-Diaz, consulente di ricerca per Ilga World: «Queste leggi suggeriscono che gli stati potrebbero considerare il bullismo scolastico come una forma molto particolare di violenza che non solo ha i giovani come principali vittime, ma anche come principali autori». Per questo «spesso le giurisdizioni si affidano ad approcci pedagogici per educare i bulli e fornire riparazione alle vittime all’interno del sistema scolastico, piuttosto che attraverso sanzioni penali».

Tra grandi Paesi e piccole nazioni

Peña-Diaz, interpellato appositamente da Alley Oop, sottolinea cha la tendenza generale è confermata «da certe spinte che puntano alla protezione dei giovani (proprio) negli anni della scuola». Vanno in questa direzione, per esempio, le discussioni avviate in Cile, Ucraina ed Estonia. Spinte in avanti che, a ben vedere, non arrivano solo da grandi attori mondiali. Conferma Peña-Diaz: «osserviamo che se è vero che alcune regioni come l’Europa e l’America latina sembrano più veloci nell’adottare leggi» in questo senso, «la preoccupazione esiste in molte altre aree del mondo. Abbiamo visto aprirsi discussioni su casi di bullismo contro giovani Lgbt in molti Paesi in cui non sono state approvate delle norme specifiche. Per esempio in Suriname e in altre piccole nazioni che non finiscono, di solito, sulle prime pagine» dei giornali internazionali.

Da una parte, ricordano da Ilga, è noto l’impegno, tra le altre, della Spagna. Nel Paese inoltre, molte le leggi si occupano del tema sotto diverse prospettive. Ed è esemplare il caso del Brasile. Qui, come parte del loro obbligo legale nel garantire a tutti il diritto a un’istruzione, le autorità scolastiche devono prevenire e affrontare il bullismo per motivi di pregiudizio sull’orientamento sessuale e identità di genere. Dall’altra, appare significativo per quanto a un livello diverso dai casi citati, l’esempio delle Isole Salomone. Nella piccola nazione del Pacifico di recente è stata aperta una consultazione pubblica per sviluppare una politica contro il bullismo che tenga conto dell’orientamento sessuale degli studenti.

Il pericolo per il benessere e le carriere accademiche degli studenti Lgbt

Pur in movimento, il pericolo di aggressioni e violenze per i ragazzi, specialmente i giovani Lgbt, non è ancora un ricordo del passato. Troppi studenti sono infatti a rischio. E per tanti gli anni della scuola risultano difficili se non proprio impossibili da sopportare a causa di questo.

Lo conferma Gurchaten Sandhu, direttore dei programmi di Ilga World. I fenomeni di prevaricazione per molti rappresentano «un ostacolo importante lungo il percorso (scolastico). Quanto i governi si rifiutano di agire, lasciano questi ostacoli al loro posto o, peggio, permettono che i detriti cadano e trasformino un percorso già difficile in una frana. Il bullismo danneggia la salute mentale degli studenti Lgbt e riduce le loro prospettive accademiche e lavorative».

Al contrario affrontare il problema concretamente, porterebbe benefici per la società tutta. Sandhu stesso ribadisce come, nell’ottica dell’eliminazione della povertà per esempio, «l’istruzione rappresenta un fattore chiave. Ciò significa (e passa dal) creare scuole sempre più inclusive, programmi di formazione per i giovani Lgbt e per tutti gli studenti. Questo miglioramento ci assicura di rompere il ciclo di povertà di un ragazzo o una ragazza che diventerà poi parte significativa della società e sarà in grado di dare il suo contributo».

Puntualizza ancora Sandhu, «se gli stati vogliono seriamente creare un futuro economicamente più prospero per tutti, devono sapere che la loro inazione è dannosa non solo per le persone Lgbt, ma per tutta la società nel suo complesso». Le conseguenze del bullismo, non è mistero, vanno a costare alle casse di un Paese in termini di assistenza sanitaria e sociale.

Ma anche di opportunità di sviluppo ridotte o che sfumano. Le cause? Dalla formazione delle giovani generazioni che si interrompe. All’aumento del numero di quanti, da qui, ritardano il loro ingresso nel mondo del lavoro. O ne restano esclusi del tutto già in partenza.

