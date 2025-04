Iniziative per aiutare i giovani a riconoscere e superare le criticità relazionali, contrastare fenomeni come il bullismo, il cyberbullismo e la violenza di genere, sia all’interno del contesto scolastico che in quello sociale. E’ questo il perimetro del protocollo d’intesa siglato da Otb Foundation con il ministero dell’Istruzione e del merito per sensibilizzare gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado su tematiche di rilevanza sociale.

Il protocollo prevede l’impegno a realizzare workshop, eventi e percorsi didattici multidisciplinari che coinvolgeranno studenti, esperti, famiglie e testimonial. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza del dialogo, dello scambio e del rispetto reciproco, aiutando i più giovani a gestire in modo costruttivo le relazioni interpersonali.

Le attività di Otb Foundation

L’iniziativa rientra nell’impegno più ampio di Otb Foundation di generare un impatto sociale positivo e concreto sulla vita delle persone, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, e rappresenta un ulteriore passo nella prevenzione di bullismo, cyberbullismo e violenza di genere attraverso una collaborazione attiva con istituzioni e realtà locali.

Solo negli ultimi anni, la Fondazione ha raggiunto oltre 75.000 ragazzi attraverso diversi programmi di sensibilizzazione e prevenzione, fra i quali: Bye Bully, un programma di prevenzione al bullismo e cyberbullismo rivolto agli studenti delle scuole secondarie, che si sviluppa attraverso incontri in plenaria coinvolgendo come relatori professionisti esperti e peer educators; WeFree, una campagna di prevenzione che mira a combattere le dipendenze di ogni tipo, attraverso eventi spettacolo in grandi teatri in cui gli attori, che hanno terminato il loro percorso di riabilitazione ed ora si sono reinseriti nella società, raccontano le loro esperienze di vita e i loro trascorsi; Mai Più, la campagna per sensibilizzare fin dalla più giovane età contro la violenza di genere, grazie ad incontri in grandi palazzetti con la partecipazione di esperti e testimonial che condividono la propria esperienza diretta.

«La firma di questo protocollo rappresenta un passo importante, riconosce il nostro costante impegno da circa dieci anni nell’ambito della prevenzione e ci motiva ancora di più nel voler contribuire a supportare il sistema educativo italiano» ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation, continuando: «La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio di crescita personale e sociale. Crediamo che il dialogo e la condivisione di esempi concreti, possano fornire ai più giovani strumenti efficaci per affrontare con rispetto e consapevolezza le importanti sfide relazionali e sociali tipiche della cultura contemporanea».

L’iniziativa con il ministero

Il protocollo, della durata di 3 anni, prevede la creazione di un Comitato paritetico composto da rappresentanti del ministero e della Fondazione. Il Comitato avrà il compito di coordinare e monitorare le attività oggetto del protocollo, di valutarne l’impatto e proporre nuove iniziative per rispondere ai bisogni emergenti dei giovani.

«Ringrazio il ministero dell’Istruzione e del merito per aver creduto in questo progetto che portiamo avanti da tanti anni. Il settore pubblico e il settore privato, quando uniscono le forze, possono raggiungere risultati ancora più impattanti – continua Arianna Alessi -. Come Otb Foundation ci impegneremo ulteriormente per incontrare le fasce ancora più giovani, per garantire già dalla scuola primaria programmi di educazione all’affettività e alla sessualità».

La fondazione

Otb Foundation è nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo Otb. Creata con la missione di agire prontamente e concretamente in situazioni di emergenza e migliorare la vita delle persone in maniera sostenibile garantendo loro uguali opportunità, opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione.

Dalla sua nascita ad oggi, Otb Foundation ha investito in oltre 380 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 380.000 persone.

