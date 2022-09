Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Amplio ottimismo sulla parità di genere per il futuro, ma ancora forti disparità tra colleghi sul lavoro e un un percepito molto diverso – tra uomini e donne – su cosa freni la carriera al femminile. E’ quanto emerge dalla ricerca “Donne & Lavoro – Il lato positivo” che sarà presentata oggi da Adecco Group Italia e che Alley Oop vi anticipa.

La ricerca, che ha coinvolto oltre 20 mila lavoratori e più di 500 aziende, ha l’’obiettivo di individuare le principali sfide e criticità che le donne incontrano nella loro vita professionale, sia quelle che secondo l’opinione pubblica sono le prospettive future per le donne nel mondo del lavoro. Un primo dato positivo é che per la grande maggioranza dei lavoratori (85%) e delle aziende (95%) le donne nei prossimi anni avranno ruoli sempre più di primo piano, in particolare – ne è convinto un lavoratore su cinque – in ruoli di top management. E, secondo spunto positivo, ormai sia aziende (70%) che professionisti (60%) sono convinti che la parità di genere abbia un impatto molto positivo sulle performance aziendali, smarcando questo tema dalla logica della giustizia sociale o delle pari opportunità.

Interessante l’analisi sulle cause di questo divario di genere, che rivela invece realtà e percezioni molto diverse per uomini e donne. Per esempio per quasi la metà delle donne (40%) la possibilità di conciliare la vita famigliare e il lavoro è prioritaria nella scelta di un lavoro, un dato doppio rispetto ai colleghi (20%), che invece pongono un’attenzione maggiore allo stipendio (36%) rispetto alle colleghe (25%). E se gli uomini tendono a sottostimare l’importanza del work life balance sulla carriera al femminile, danno un maggior peso al tema della discriminazione sessuale. Quanto alla ridotta presenza femminile in alcuni settori, mentre per i colleghi questo divario è attribuibile sopratutto a passioni diverse tra uomini e donne (41%), queste ultime sono più consapevoli (43% v. 35%) che la cultura e i condizionamenti famigliari possono giocare un ruolo cruciale nella scelta.

Quanto alle misure da mettere in campo per superare le disparità di genere, l’equità salariale e le politiche di welfare strutturate per un corretto work-life balance sono le aree individuate trasversalmente sia da lavoratori che da aziende. Interessante notare che cresce l’importanza attribuita al congedo di paternità nelle generazioni più giovani, al 13% per la Gen Z e 12% per i Millenials, il doppio rispetto agli over 40.I giovani sono più attenti a superare gli stereotipi di genere nei ruoli famigliari e per questo sono anche molto più attenti, rispetto alle generazioni precedenti, al ruolo del sistema educativo (circa il 20% in più rispetto alle altre generazioni).

“La formazione e l’educazione possono giocare un ruolo fondamentale nel superamento degli stereotipi di genere, ma sembrano ancora sottovalutate (<10% di rilevanza per aziende e professionisti) – spiega Monica Magri, Group HR & Organization Director di The Adecco Group Italia – Dal nostro osservatorio vediamo però che un numero sempre maggiore di aziende stanno creando percorsi di Academy per il reskilling e upskilling su competenze fortemente richieste dal mercato e che vedono un’altissima adesione delle ragazze anche in ambito STEM“.

Insomma, consapevolezza e positività rispetto alla parità di genere ormai sono condivise tra aziende e lavoratori, ora resta tanta strada da fare per superare le disparità con attività concrete, rendicontabili e misurabili. “Questa sarà senz’altro la prossima sfida – concorda Monica Magri – oggi è il tempo di misurare l’efficacia delle politiche di D&I in azienda, senza smettere di investire nel rafforzare in una cultura inclusiva ed equa”.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com