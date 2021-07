Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Le imprese al femminile si facciano avanti. E’ dedicato a loro il premio lanciato da Pantene e Chiara Ferragni “Forti insieme”. Dal 6 luglio fino al 20 di settembre, le aziende che hanno un team composto almeno al 50% da donne o con team leader/ceo donna ad inviare la loro idea imprenditoriale potranno inviare la propria candidatura per essere selezionate fra i dieci migliori progetti Tra questi poi, saranno selezionati fino a 3 progetti che riceveranno un contributo complessivo di 75.000 euro.

La giuria che selezionerà i progetti sarà composta: Valeria Consorte (vp beauty care P&G Italia), Chiara Ferragni, Chiara Corazza (rappresentante speciale per il G7 e il G20 di Women’s Forum for the Economy & Society) e Luigi Capello, ceo di LVenture Group.

“In tutto il mondo, a partire dalla Silicon Valley, le startup al femminile ricevono meno investimenti eppure, secondo una ricerca recente della Kaufmann Foundation, le startup con almeno una Founder donna raccolgono in media risorse in misura superiore del 21% rispetto alle startup di soli uomini e performano meglio. Ciò non solo in termini di ritorno dell’investimento, ma soprattutto per la capacità di intercettare progetti o sviluppi alternativi del business che un team con poca diversity interna non è proprio portato a considerare ” osserva Capello, che prosegue: “Dalla nostra esperienza di investitori tocchiamo con mano ogni giorno l’importanza della diversity all’interno di una startup, come propulsore di confronto positivo, di punto di vista alternativo e di ricchezza anche in termini di leadership e di gestione del team”.

“Dopo anni di lavoro con Pantene, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per l’imprenditorialità femminile. Da qui è nata l’idea di un’iniziativa che sostenga le start-up al femminile grazie al supporto di una limited edition da noi firmata. Forti Insieme vuole essere un inno per tutte le donne imprenditrici e non” racconta Chiara Ferragni.

“La nuova campagna di Pantene con la limited edition by Chiara Ferragni è un inno alla Forza che dedichiamo a tutte le Donne. Una campagna ideata e realizzata da un team tutto al femminile, per raccontare il potere che hanno i capelli nel farci sentire più sicure e determinate a raggiungere i nostri obiettivi e sensibilizzare sull’importanza di dare alle donne le stesse opportunità degli uomini nel mondo lavorativo. Infatti, la missione di Pantene è quella di trasformare i capelli, rendendoli più forti e sani, perché quando ci si sente bene con i propri capelli si è più sicure, determinate nell’affrontare le sfide quotidiane e realizzare i propri sogni. – dichiara Consorte – Da qui, l’iniziativa Forti Insieme ideata con Chiara Ferragni e il supporto di Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture che ha l’obiettivo non solo di sensibilizzare sull’importanza della diversità di genere ed inclusione nell’ambito lavorativo ma anche di dare un aiuto concreto alle start up femminili. C’è ancora tanta strada da fare e bisogna farla insieme, perché insieme si è più forti”.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.