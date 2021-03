D.i.Re e Beawarenow sono fra le nuove organizzazioni principali beneficiarie della campagna di “Chime for change” 2021 di Gucci. A D.i.Re sono stati conferiti fondi per intraprendere nuove misure di intervento e politiche per contrastare la violenza di genere in Italia e sostenere il lavoro dei centri anti-violenza; a Beawarenow per aumentare il coinvolgimento degli studenti in Italia in una campagna di informazione e sensibilizzazione per combattere la violenza di genere attraverso diverse forme disciplinari artistiche e nuove tecnologie.

Nel 2020 “Chime for change” ha sostenuto direttamente quasi 30.000 donne e ragazze attraverso le oltre 80 organizzazioni femminili impegnate a contrastare l’aumento della violenza di genere e della discriminazione che hanno accompagnato la pandemia di Covid-19. “Con l’aggravarsi delle disuguaglianze di genere, Chine for change è orgogliosa di poter continuare a erogare finanziamenti vitali a partner non-profit che lavorano con organizzazioni a leadership femminile, operanti in prima linea per proteggere e promuovere la sicurezza, la salute e i diritti umani delle donne in tutto il mondo” si legge nel comunicato.

Tra le altre organizzazioni internazionali Gucci prosegue la collaborazione con Global Fund for Women attraverso quattro fondi femministi regionali (Fondo Semillas in Messico, ELAS Fund in Brasile, HER Fund a Hong Kong, e il Mediterranean Women’s Fund); si conferma il sostegno agli attivisti in Medio Oriente, Nord Africa e India con l’organizzazione Equality Now, con campagne volte a costruire una cultura e legislazione più giusta per le donne; sono previsti maggiori finanziamenti a favore di MS. Foundation for Women per lo sviluppo dei movimenti che si occupano di sicurezza, salute e giustizia economica per le ragazze di colore in USA; aumentano i servizi sanitari e il reclutamento e formazione di Mentor Mothers (donne del luogo affette da HIV che lavorano come operatrici sanitarie fornendo servizi vitali e istruzione alle donne) attraverso la partnership con mothers2mothers in Ghana; prosegue l’impegno per l’organizzazione di programmi artistici con Artolution per donne e ragazze in situazioni di crisi in Bangladesh, Colombia, Giordania, Uganda e Stati Uniti. Infine, con UN Women e la partecipazione al Generation Equality Forum, Gucci ribadisce il suo impegno al fine di mobilizzare una coalizione a livello mondiale per accelerare il progresso verso l’uguaglianza di genere.

In linea con il constante impegno di Chime per far conoscere le storie di attivisti e artisti che si battono per l’uguaglianza di genere, il nuovo numero di Chime Zine includerà saggi, interviste e opere grafiche sul racconto dei recenti movimenti femministi di tutto il mondo trattando, tra gli altri, la rivolta delle donne in Polonia e il fenomeno del femminicidio in Turchia.