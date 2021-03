Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il differenziale retributivo di genere (GPG: Gender Pay Gap[i]) nel nostro Paese è pari al 6,2%. Questo dato, appena pubblicato dall’Istat nel Rapporto sulla Struttura delle retribuzioni in Italia – anno 2018, aggrega però due valori molto diversi tra loro a seconda che si consideri il comparto a controllo pubblico (l’insieme delle istituzioni pubbliche e delle imprese a prevalente controllo pubblico) oppure quello a controllo privato (l’insieme delle imprese sulle quali il controllo privato è totale o prevalente). Il rapporto dell’Istat evidenzia infatti che il GPG nel comparto a controllo pubblico è pari al 2,1%, mentre nel comparto a controllo privato è pari al 18,0% (Tabella 1).

Tabella 1 – Gender Pay Gap per classe di età e tipo di controllo economico

E’ interessante notare, nella Tabella 1, il valore negativo del GPG nel settore pubblico per le persone con età minore di trent’anni; il segno meno indica che all’inizio del percorso di carriera la retribuzione media della componente femminile supera, e non di poco (-11,4%), quella media della componente maschile. Questo vantaggio iniziale si rovescia però, col passare degli anni, a favore della componente maschile, fino a raggiungere il 5,3% per le persone con più di cinquant’anni. Nel settore privato, invece, il GPG presenta fin dall’inizio un consistente vantaggio della componente maschile (8,2%), che cresce regolarmente al crescere dell’età fino a raggiungere il 24,4% per gli individui con più di cinquant’anni.

I dati sulla struttura delle retribuzioni orarie per genere, gruppo professionale e tipo di controllo economico sono riportati nella Tabella 2. In ogni gruppo professionale, gli occupati del settore pubblico guadagnano più di quelli del settore privato, con due sole eccezioni: i dirigenti di genere maschile e gli impiegati d’ufficio di genere maschile; per le donne, invece, le retribuzioni nel settore pubblico sono sempre maggiori di quelle del settore privato, senza eccezioni.

La retribuzione più alta per la componente femminile si registra tra i dirigenti del settore pubblico (36,1), mentre la retribuzione più alta per la componente maschile si osserva tra i dirigenti del settore privato (46,9). La retribuzione più bassa, per entrambi i generi, è quella rilevata tra le professioni non qualificate del settore privato (9,1 per le femmine; 10,3 per i maschi).

Tabella 2 – Retribuzione oraria per genere, gruppo professionale e tipo di controllo economico – Ottobre 2018 (valori assoluti in euro).

Nella Figura 1 è rappresentato il livello del GPG per gruppo professionale. La classifica vede al primo posto la categoria dei dirigenti con un differenziale del 27,3%, mentre al secondo posto si posiziona la categoria degli artigiani e operai specializzati con un gap del 18,5%, seguito, al terzo posto, dalle professioni tecniche intermedie con un gap del 16,9%. L’unica categoria in cui il GPG scende sotto la soglia del 10% è quella delle professioni non qualificate (9,3%).

Figura 1 – Gender pay gap per gruppo professionale – Italia 2018

Prof, la laurea serve a ridurre il GPG?

No, il GPG aumenta tra gli individui con istruzione terziaria (Tabella 3), e non di poco, perché i laureati sono occupati prevalentemente in professioni dove il gap è alto (come ad es. tra i dirigenti). Il differenziale retributivo di genere dei laureati è complessivamente pari al 18%, e più specificamente è pari al 13,4% nel settore pubblico (dove il dato per l’insieme di tutti i titoli di studio è solo del 2,1%) e al 31,7% nel settore privato (dove il dato per l’insieme di tutti i titoli di studio è del 18,0%).

Tabella 3 – Retribuzione oraria per genere, livello di istruzione e tipo di controllo economico – Ottobre 2018 (valori assoluti in euro e GPG in %).

***

[i] Il Gender pay gap è calcolato come differenza tra le retribuzioni orarie medie di uomini e donne espressa in percentuale della retribuzione maschile.