Un corso di formazione per iniziare a conoscere il mondo della moda e acquisire competenze professionali, in ambito digitale. È questa l’opportunità offerta da Train for Digital, un progetto arrivato in Abruzzo e presentato ad Alba Adriatica lo scorso dicembre, che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni che non studiano e non lavorano, con l’obiettivo di favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.

Train for Digital è un percorso di formazione gratuito, pensato anche come un momento di orientamento per chi non ha ancora le idee chiare, si sente demotivato o vuole tentare nuove strade, con un focus sull’ascolto attivo dei giovani e sul loro coinvolgimento nella costruzione di un percorso che rispecchi le loro aspettative e allo stesso tempo recepisca l’evoluzione del mercato e i bisogni delle imprese.

Fino al 18 gennaio per iscriversi

L’opportunità da cogliere è offerta ai giovani, in particolare abruzzesi, che hanno tempo fino al 18 gennaio 2025 per iscriversi al corso di “Magazziniere digitale”, giunto alla seconda edizione, con 108 ore, suddivise in 48 online e 60 laboratoriali (le lezioni si terranno fra gennaio e febbraio 2025, tutte le informazioni sul corso sul sito. Il corso intende formare una figura con competenze in ambito tecnologico della logistica, per imparare la gestione del magazzino di un’azienda.

«Vogliamo riuscire a far esprimere il potenziale dei giovani, facilitarli nell’accesso a un sistema che spesso è ostile e che non riflette il loro modo di essere. Si rischiano di perdere opportunità per tutti: per le ragazze e ragazzi, perché non riescono a realizzarsi ed essere compresi dal sistema, per le imprese, perché trovano difficoltà nell’affrontare la transizione digitale» dichiara Antonella Vitiello, direttrice generale di Mita, la fondazione toscana responsabile dell’offerta di istruzione pubblica post-diploma del sistema terziario professionalizzante non universitario nel settore moda.

«Il modello è stato concepito prevedendo di accompagnare la persona nella progettazione del proprio viaggio, scoprendo piano piano se stessi e dotandosi di competenze digitali attuali e di essere resilienti ai cambiamenti continui del sistema economico. Ascolto, partecipazione, flessibilità sono le chiavi del modello» afferma Alessandro De Rosa, responsabile Alta Formazione di PIN.

La filiera della moda in Abruzzo

È stata soprattutto la forte presenza di imprese della filiera moda in Abruzzo a far nascere la collaborazione con l’Accademia Nami, con sedi a Pescara e ad Alba Adriatica, con la quale sono stati progettati percorsi nell’ambito del CAD, della grafica e della logistica digitale. I percorsi prevedono un’alternanza tra didattica a distanza per lo sviluppo di competenze digitali, soft e life skills, e attività laboratoriali in presenza sull’uso dei principali software usati dalle imprese moda.

«Come Accademia Nami siamo orgogliosi di poter contribuire al progetto Train for Digital come fornitori di competenze digitali per il settore moda. Siamo radicati nel territorio e la collaborazione con le imprese della filiera moda ci permette di fornire programmi formativi attuali e rispondenti al fabbisogno delle imprese» ha dichiarato Rita Annecchini, direttrice dell’Accademia.

«L’Abruzzo è una regione fondamentale per il settore italiano degli accessori moda: grazie a 272 aziende e a 2.449 addetti nella filiera pelle si colloca al 7° posto nel ranking regionale relativo al 2023. Qui hanno sede distretti produttivi d’eccellenza come quello della Val Vibrata (in provincia di Teramo, ndr), specializzato nella pelletteria e anche nell’abbigliamento. Qui c’è la denim valley, polo tessile ricco di aziende terziste che gestiscono diverse fasi produttive di noti marchi italiani e internazionali. Ma c’è anche un polo del lusso, che attrae investimenti di gruppi internazionali. Questi non sono solo numeri, ma fatti che rendono l’Abruzzo non solo un polo quantitativo ma anche qualitativo. Su questo tessuto produttivo si innesta il progetto Train for digital, che rappresenta un’innovazione perché è stato costruito sulla filiera moda, coinvolgendo aziende che affrontano la trasformazione digitale che è in atto e che vogliono avvicinarsi ai giovani. Confindustria Accessori Moda farà da cassa di risonanza nazionale avvicinando i giovani alle imprese» sostiene la direttrice di Confindustria Accessori Moda, Elena Salvaneschi.

Il progetto Train for digital

Il progetto Train for Digital è partito nel luglio del 2023, è stato selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, nell’ambito del bando ONLIFE, ed è realizzato attraverso un partenariato esperto del mondo della formazione e del lavoro nella filiera moda: la Fondazione ITS Mita Academy, Confindustria Accessori Moda e Fondazione PIN – Polo di Prato dell’Università di Firenze.

Ad oggi, ha erogato 26 percorsi gratuiti realizzati o in atto, e ha già coinvolto oltre 330 giovani che hanno acquisito competenze professionalizzanti e attuali, immediatamente spendibili. Il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale è nato da una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri) ed è alimentato da versamenti effettuati dalle Fondazioni di origine bancaria, con l’obiettivo di accrescere le competenze digitali e sviluppare la transizione digitale del Paese.

