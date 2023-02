Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“Tutto comincia con una decisione. Prenderti cura delle persone che ti vogliono bene e andare avanti; lasciare che il mondo dopo il tuo passaggio sia un posto migliore; la decisione di far cadere la maschera ed essere corretta con te stessa; quella di lottare. La decisione di guardare al futuro. Anche se la ferita rimarrà. E la vergogna pure”.

Sugli schermi spagnoli a metterci davanti alla scelta come unica via di scampo è “Intimidad”. La serie Netflix, uscita qualche mese fa con il titolo internazionale di “Intimacy”, in Italia diventa (in una traduzione decisamente riduttiva) “Privacy“.

La protagonista è Itziar Ituño, la Lisbona di “La casa di carta”. È un’avvocata e una amministratrice locale di successo, una carriera e una vita in ascesa. Malen è anche la candidata ideale. Prossima a essere eletta sindaca di Bilbao, viene catapultata in un incubo: dopo una notte di sesso extraconiugale, la sua intimità fa il giro della città. E lei si ritrova sulla bocca di tutti, trasformata da un momento all’altro in una vittima di revenge porn.

La fattispecie è quella della diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, punita in Italia con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. Nel nostro Codice penale entra solo nel luglio del 2019, con il Codice rosso, inserita tra i reati contro la persona; mentre il Garante per la Privacy prova a puntare sulla consapevolezza e sulla prevenzione, diffondendo un vademecum.

Nella storia, in parallelo, lo stesso odioso crimine è compiuto ai danni di un’altra donna. Ane è un’operaia, giovane, con una sorella e un fidanzato che non può pensare di deludere. Gli affetti ci vogliono all’altezza, attirano paure, che piovono come fulmini.

Può accadere davanti a uno specchio che due reazioni si sovrappongano, e così succede nei due livelli della narrazione: Malen ostenta una forza che in fondo troverà solo appena si concederà di denunciare; Ane si piega a una fragilità che non domina, si lascia annegare dalla vergogna e sceglie il suicidio. Non si dà nemmeno il tempo di scoprirsi vittima, si condanna senza processo, come fa la società patriarcale che la uccide.

Il tema della serie è attualissimo e parla di un abuso che è trasversale; la lettura è corale. Gira intorno alle vittime una moltitudine di donne: Bego, Alicia, Leire, Miren. Tutte sono in cerca di un equilibrio, tra la dimensione privata e quella pubblica.

A comporre la stagione sono 8 episodi da 50 minuti circa. Nella serie, insieme alla trama a evolvere è la stessa percezione dei fatti: lo spettatore e la spettatrice passano dal ragionare di una violazione della privacy a sentire sulla propria pelle il peggiore dei reati, compiuti ai danni di una donna. C’è in poche battute tutta la banalità del male quando è violenza di genere. La stessa con cui, ogni giorno, in ogni parte del mondo, facciamo i conti.

Non ci sono solo le vittime, però, dilaniate dal senso di colpa e annichilite dal comune e cattolicissimo senso del pudore che è vergogna e diventa stigma. Ci sono anche le reazioni degli altri. Lo sguardo sulla scena è una macchina da presa puntata sui fatti, a scrivere la storia questa volta è una donna. E la prospettiva è inequivocabile: attenta e profonda, un’incursione nei rapporti, in quelli sentimentali o solo sociali, nella ambivalente relazione vittima-carnefice. Una denuncia, un atto d’accusa.

Gli uomini tutto intorno fanno da sfondo. Insieme sono branco, mentre l’individuo solo in qualche caso riesce davvero a spiccare. Come fa il marito di Malen, su tutti. Alfredo è il partner, il compagno, in una relazione senza possesso e senza competizione. Dapprima travolto dallo scandalo, si rivelerà presto in grado di svincolarsi da quella che riconoscerà essere una reazione “necessitata”. A quel copione, imposto dallo stereotipo del macho tradito, proverà a sottrarsi, riuscendo in una liberazione che è auspicio, per chiunque.

C’è tutta intera, in questa serie, la battaglia: quella solitaria e intima, quella collettiva. C’è la famiglia (in un’accezione plurale e inclusiva), c’è l’attivismo, c’è la politica. Non ci sono solo personaggi, ma persone, donne e uomini. E sono bellissimi quando insieme tentano di cambiare il mondo, o almeno la declinazione deforme che siamo abituati a darne.

La serie merita, amplifica domande e ci invita alla riflessione. E un bel film è sempre una buona strategia per riempire di contenuti l’isolamento da Covid, se vi capita di doverlo attraversare.

***

La newsletter di Alley Oop

Ogni venerdì mattina Alley Oop arriva nella tua casella mail con le novità, le storie e le notizie della settimana. Per iscrivervi cliccate qui.

Per scrivere alla redazione di Alley Oop l’indirizzo mail è alleyoop@ilsole24ore.com