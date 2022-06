Un circuito di gare di nuoto in acque libere per agonisti, master e professionisti. Si chiama Dominate the Water, un’idea nata per amore dello sport e la tutela del mare, e promossa dal Campione Olimpico Gregorio Paltrinieri che di acqua se ne intende: nel 2016, a Rio, diventa il quarto italiano della storia a vincere un oro Olimpico. Poi i successi mondiali nei 1500 metri, negli 800 stile libero e nelle acque libere con l’argento nella 5 chilometri a squadre dei Mondiali di Gwangju 2019 e il bronzo Olimpico nella 10km di Tokyo 2020. Attualmente “Greg” è Campione Europeo in carica di acque libere (Budapest 2021) nella 5 e nella 10 km: “Posso dire che in pratica vivo in acqua: nuoto 19 km al giorno, 100 km a settimana. Ma se vuoi vincere una olimpiade non ci sono alternative”.

Passione per il mare e per l’ambiente

Dominate the Water racchiude le passioni di Gregorio Paltrinieri in un vero e proprio festival dello sport dove nuoto, mare, lunghe distanze e tutela dell’ambiente trovano il loro perfetto equilibrio. Questo evento è unico nel suo genere, perché le acque libere in Italia sono praticate da pochissimi atleti. E dunque, l’obiettivo è duplice: sensibilizzare il più possibile le persone sul tema ambientale e promuovere uno sport poco conosciuto: “Ho scelto il mare per respirare la libertà – ha detto Paltrinieri durante la conferenza stampa presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Roma – e nuotando, ho capito quanto sia importante proteggerlo. Dominate the Water nasce dalla volontà di salvaguardare l’ambiente promuovendo il nuoto in acque libere che in Italia è ancora poco praticato ma che è uno sport di grande bellezza e a tu per tu con la natura. Da sportivo non ho paura di espormi e non vedo l’ora di cominciare”.

4 appuntamenti, 2 giorni, 3 format di gara per ogni età e grado di preparazione

Proprio com’è nella natura degli sport di outdoor, Dominate the Water accoglie chiunque voglia misurarsi con le acque libere e scoprire un nuovo modo di vivere il mare. Dopo la tappa del 2021 ad Alghero, saranno 4 gli appuntamenti di quest’anno dove si nuoterà per 2 giorni con 3 formati di gara per ogni età e preparazione.

Lignano Sabbiadoro (30/31 luglio), Taranto (10/11 settembre), Asinara e Stintino (17/18 settembre) e Positano (24/25 settembre) ospiteranno la 3km FIN/Open, la Staffetta 4x750m e il miglio con l’area Village nei pressi di ogni evento, musica in spiaggia e food track, unendo la bellezza dello sport e la tutela dell’ambiente alla valorizzazione del territorio, la promozione del turismo e allo sviluppo di una nuova e necessaria green economy.

Prima delle gare, tutte le spiagge interessate verranno pulite con il coinvolgimento della comunità e delle scuole. La festa al village, nel rispetto della natura, vedrà momenti formativi e pratici sulla raccolta differenziata. Inoltre, i pacchi gara saranno realizzati attraverso materiale di riciclo della plastica e/o di recupero. Ai rifornimenti delle prove natatorie e agli spettatori, saranno distribuiti bicchieri in materiale biodegradabile, e pass e prodotti saranno ecosostenibili così come i premi e le medaglie, costruiti in legno; con la presenza di canoe e sup – al seguito degli atleti in gara – al posto delle barche a motore. “Si nuota per salvare il mare e lo si fa in coro” è uno dei motti di questo nuovo circuito di gare che si preannuncia essere il riferimento dell’open water italiano.

Un’estate all’insegna di Europei e Mondiali

Sarà un’estate piena di impegni per Gregorio Paltrinieri che oltre a Dominate the Water dovrà difendere i suoi titoli mondiali ed europei, prima a Budapest e poi a Roma, provando ad alzare l’asticella come solo lui sa fare: “Ho avuto la fortuna di poter vincere tanto ma non ho mai vissuto un evento internazionale nuotando in casa. Un Mondiale è importantissimo, e quello ungherese lo sarà certamente – ha detto Greg – ma per me in questo momento rappresenta una tappa intermedia, perché il mio obiettivo è l’Europeo di Roma. I più forti nuotatori del mondo, oggi, sono europei, e sarà entusiasmante potersela giocare davanti al pubblico di casa nella piscina più bella del mondo”. Da primatista degli 800 stile e fresco vincitore in acque libere sui 10 km pochi giorni fa in Portogallo, Gregorio Paltrinieri vuole imporsi all’Europeo di Roma e scrivere un’altra pagina nella storia del nuoto, sia in piscina che nelle acque libere ad Ostia.

