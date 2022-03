Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

L’informazione rende indipendenti e libere. Secondo questo principio molte istituzioni si stanno muovendo per dare una formazione adeguata alle donne. In questa direzione si muove anche la collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Banca d’Italia, nell’ambito dell’accordo siglato a giugno 2021, per rafforzare la campagna di informazione e formazione finalizzata a favorire l’alfabetizzazione giuridico-economica delle donne in condizione di fragilità economica.

Il progetto, già avviato nei comuni di Salerno e Lecce, si articola in un ciclo di incontri pubblici con il coinvolgimento delle associazioni del settore e dei centri antiviolenza locali. Nei prossimi mesi sono in programma nuovi appuntamenti in altre 17 città italiane: Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Como, Genova, Messina, Milano, Palermo, Pisa, Roma, Ragusa, Rovigo, Torino e Vicenza. Il calendario aggiornato è pubblicato sul sito del notariato e sul portale di educazione finanziaria della Banca d’Italia.

L’obiettivo di questi incontri, coordinati dai notai e dai funzionari della Banca d’Italia, è fornire alle donne strumenti di conoscenza per migliorare la loro cultura finanziaria, prevenire situazioni di violenza economica e agevolare la loro partecipazione al mondo del lavoro, al fine di contribuire a realizzare una vera parità di genere. L’indagine svolta nel 2020 dalla Banca d’Italia in ambito OCSE ha infatti confermato che le donne, rispetto agli uomini, sono meno alfabetizzate nelle materie economico-finanziarie e hanno meno fiducia nelle proprie capacità.

Per questo motivo la Banca d’Italia prosegue il suo impegno per la diffusione della cultura economico – finanziaria con iniziative rivolte alle donne. In particolare, con il progetto Le donne contano, un corso on line in quattro moduli corredati da risorse multimediali. Il corso è disponibile sul portale “L’economia per tutti” e riguarda i temi: pianificazione; strumenti di pagamento elettronici; conto corrente, home banking e sicurezza informatica; indebitarsi con prudenza. Sul sito sono inoltre disponibili schede informative di approfondimento, notizie economiche che spiegano fatti quotidiani senza tecnicismi e le Guide in parole semplici, opuscoli divulgativi sulle caratteristiche dei più diffusi prodotti bancari.

La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale del Notariato ha predisposto e messo a disposizione la Guida gratuita dal titolo “Conoscere per proteggersi” che illustra gli strumenti adeguati per affrontare le principali scelte personali, economiche e per evitare errori e danni, spesso destinati a permanere nel tempo.

Il Vademecum è articolato in tre sezioni: Vivere insieme (la famiglia tradizionale, i rapporti di convivenza, genitori e figli, casa in affitto, comprare casa, farsi rappresentare, perché fare testamento, le disposizioni anticipate di trattamento), Fare impresa (lavorare nell’impresa familiare e partecipare a società) e La finanza della famiglia (accedere al credito).

