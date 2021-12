Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

“I desideri sono per me materiale da laboratorio: li scaldo nel mio cuore-provetta, li analizzo con il mio cervello-microscopio, li combino con tutti i miei sentimenti-reagenti…e poi, quando ho capito tutto ciò che possono darmi o non darmi e ne ho distillato le proprietà, prendo quei desideri-particelle, li tolgo dal vetrino del microscopio e li lascio andare”.

Cosa c’entra la scienza, la medicina e la biologia con la pedagogia? Ce lo racconta una scienziata, una donna che è stata molte cose nella sua vita. Una su tutte: è stata coraggiosa e determinata. Solo con questi ingredienti ha potuto, alla fine del 1800, credere di poter inventare un metodo pedagogico, poi conosciuto in tutto in mondo.

Maria Montessori era così, sin da ragazzina, curiosa e appassionata.

“Curare corpo e anima… continuavo a pensarci. Capii con chiarezza che il compito di un medico è quello di curare l’uomo tutto intero, non solo una parte”. Montessori, pedagogista, scienziata e neuropsichiatra infantile, donna intelligente e determinata, ispirata e ispiratrice, ha amato da sempre il mondo dell’infanzia. Con lei nasce la “Casa dei bambini”, un modello di scuola costruito e centrato sui bisogni degli alunni, esportato in tutto il mondo occidentale. La preparazione dell’ambiente è diventato un elemento fondamentale, serve a creare le condizioni perché i bambini possano agire ed esprimersi in modo naturale. La sua più grande eredità è proprio il suo atteggiamento di accoglienza e di disponibilità verso la libera espressione dei più piccoli.

Sfogliare le pagine del libro di Teresa Porcella “Aiutiamoli a fare da soli” (Editoriale Scienza, collana “Donne nella scienza”) è come immergersi in un percorso fatto di parole, di immagini, di gesti, di vita. In ogni pagina si nasconde un mondo inaspettato e, alla fine, ci si sente parte di un’esperienza di riflessione che è aperta a tutti. Una donna che sapeva parlare a tutti, questo era Maria Montessori. Questa sua biografia è un ritratto autentico di una personalità complessa, di una donna che ha dato un grande contributo alla scienza, di una donna che, con determinazione, ha superato gli stereotipi di genere, ben saldi, negli anni in cui ha vissuto. Per questo resta una delle grandi donne ispiratrici.

Il bambino al centro del processo di formazione, anzi, ancora di più. Il bambino “maestro” è un’espressione che Montessori utilizza spesso nei suoi scritti, per sottolineare l’importanza dello studio dell’infanzia ai fini di un’educazione rinnovata, per la realizzazione di un mondo nuovo. Sono concetti attuali e tangibili, che aiutano a orientarci nella realtà confusa e in continuo mutamento. Ritornare al bambino, osservarlo. L’umanità intera dovrebbe imparare dai più piccoli, per comprendere come agire, per imparare la collaborazione, la fiducia, la speranza. “Aiutiamoli a fare da soli”, questa sua frase celebre nasce proprio dallo studio delle neuroscienze applicate all’educazione infantile ed è alla base della costruzione della sua “Casa dei bambini”.

“Anche per gli adulti il suggerimento era chiaro: se un ambiente è ben predisposto, il loro intervento deve ridursi al minimo, i bambini faranno da soli”. E i bambini di Maria imparavano davvero da soli, perché ogni cosa suggeriva un’azione, un fine; l’ordine con cui tutto veniva posto nella sua scuola era un potente mezzo di sviluppo intellettivo.

La “Casa dei Bambini”, spiegata nella sua opera più famosa, ”Il metodo della pedagogia scientifica applicato all’educazione infantile”, viene conosciuta in tutto il mondo. Montessori è stata candidata al Nobel tre anni di seguito, nel 1950, nel 1951 e nel 1952. Voleva essere sepolta nel luogo dove sarebbe morta. La sua tomba è, dunque, a Noordwijk, in Olanda, dove si era trasferita. Suo figlio Mario racconta che avrebbe voluto come epitaffio poche parole messe insieme, per esprimere il suo pensiero:

“Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uomini e nel mondo”.

L’ultimo pensiero, ancora per loro, per i bambini.

Titolo: “Aiutiamoli a fare da soli. Maria Montessori si racconta”

Autrice: Teresa Porcella

Illustratrice: Marta Pantaleo

Editore: Editoriale Scienza

Prezzo: 12,90 euro

