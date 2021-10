Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Egregio Presidente Draghi,

è di pochi giorni fa la notizia, passata un po’ sotto traccia, che il Ministro del Lavoro

Orlando ha presentato il GOL, piano Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

Leggiamo che verrà finanziato con 4,9 miliardi di euro e che potrebbe avere un

effetto straordinario sul futuro di tante persone. Anche la pronuncia dell’acronimo

evoca successo calcistico, dinamismo e speranza. Si legge che il 75% del fondo sarà

destinato soprattutto alle donne, per coprire il divario tra occupazione maschile e

femminile, e saranno interessati anche lavoratori over 55, disabili e giovani under 30.

4,9 miliardi di euro sono una cifra straordinaria e dalle dichiarazioni del Ministro si

evince che potranno essere rafforzati i centri per l’impiego, migliorate le politiche

attive del lavoro, aiutate le persone a cercare e difendere il lavoro e le imprese a

riqualificare la mano d’opera, con un grande miglioramento della competitività del

paese e della tenuta sociale. Questo piano dovrebbe raggiungere 3 milioni di persone

entro il 2025, di cui 800mila dovranno accedere alla formazione, per il 40% dei casi

digitale.

Il nostro piccolo gruppo di donne, nei mesi passati, ha atteso con impazienza gli

sviluppi relativi alle politiche del lavoro e, proprio su questo tema, avevamo già

preparato una piccola riflessione da condividere con Lei, perché non vedevamo

traccia di azioni incisive, tese ad affrontare seriamente la disoccupazione.

Quindi, Presidente, immagini la nostra gioia nel leggere che il GOL sarà presto

operativo. Ci siamo dette che il problema era risolto e che, grazie a quella montagna

di denaro, finalmente, anche le persone con più di cinquant’anni, ma lontane anni

luce dal traguardo pensionistico voluto dal governo Monti, avrebbero trovato

soluzioni alle loro angosce.

Così, abbiamo cercato di comprendere, al di là dei titoli, i contenuti. Purtroppo la

pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nello sforzo di fare sintesi,

offre sul GOL informazioni scarne, con una foto notizia relativa alla videoconferenza

con le parti sociali datata 8 settembre 2021. Alle informazioni a nostre mani, si

aggiunge che ai 4,4 miliardi di euro, già parte della Missione 5 del Pnrr, andranno

sommate altre risorse a disposizione dei capitoli di spesa delle Regioni e del bilancio

nazionale, e che verranno assunti 11.600 operatori nei Centri per l’impiego. Tutta la

riforma risponde ad un obbiettivo concordato con la Commissione Europea nel

Pnrr che condiziona l’erogazione dei fondi.

Su altre testate leggiamo parole straniere, da Lei, Presidente, tanto aborrite, come

upskilling (aggiornamento) reskilling (riqualificazione) e capiamo che il fulcro di

tutta l’operazione Gol saranno i centri per l’impiego stessi, il loro rafforzamento, e la

formazione che arriverà a 300 ore. Il Sole 24 Ore chiarisce che al piano verranno

ammessi “i beneficiari di Naspi e Dis-coll, del reddito di cittadinanza, i lavoratori

fragili o vulnerabili, (Neet, meno di 30 anni, disabili, donne in condizioni di

svantaggio, over 55) i disoccupati senza sostegno al reddito, e i cosiddetti working

poor (in condizione di precarietà)”

In sostanza il GOL dovrebbe, nelle intenzioni del governo, abbracciare tutte le fasce

dei senza lavoro, compresi quelli che il lavoro rischiano di perderlo. Tuttavia, nella

genericità dei comunicati, noi non riusciamo a mettere a fuoco le modalità con le

quali il governo intende agire, a parte assumere più di undicimila operatori nei centri

per l’impiego e somministrare ore ed ore di formazione ai disoccupati. Non vediamo

una connessione tra domanda ed offerta ma, in generale, l’azione politica sembra

latitare proprio là dove ce ne sarebbe più bisogno: un salario equo e la presa d’atto

che moltissimi sono i settori carenti di risorse ed ai quali il governo dovrebbe

guardare.

Pensiamo, banalmente, al sociale, al settore culturale, al settore amministrativo, al

territorio che ha bisogno di una seria mappatura del dissesto idrogeologico. Tutti

ambiti nei quali si potrebbero rapidamente formare ed inserire figure intermedie che

potrebbero far fronte ai vuoti di servizio dovuti all’assenza di risorse. Ma nel Gol

nulla è scritto. Come non si comprende in che modo i Centri per l’Impiego, seppur

potenziati, potranno competere con le numerose agenzie interinali che operano nel

paese e forniscono mano d’opera a prezzi competitivi.

Si avverte, in generale, quello che manca alla politica da molti anni: un’idea di

società. E senza un’idea precisa di società non si raggiunge nessun obbiettivo.

L’assenza di una visione di società è evidente da come sono state allocate le risorse

del Pnrr stesso che vede la missione 5.Inclusione e Coesione e la missione 6.Sanità

fanalini di coda di un piano che predilige la digitalizzazione.

Inoltre sappiamo che i 200 miliardi del Pnrr sono strettamente collegati alle riforme

che l’Europa si aspetta dall’Italia (giustizia, pa, fisco) e il suo governo si ritrova a

rispondere a due padroni: la Commissione Europea, da una parte, la politica italiana,

con i suoi flussi elettorali, dall’altra. Abbiamo il timore che l’errore sia stato dar

ascolto ad entrambi: con l’Europa non si è voluto o potuto argomentare sulla

destinazione dei fondi, con la politica si è dovuto e si dovrà mediare attraverso le

varie Cabine di Regia per l’attuazione del Pnrr. Ovviamente si parla di bandi che

verranno finanziati grazie ai fondi.

Nel frattempo, poiché non riusciamo a mettere a fuoco una visione politica, le

chiediamo: quanto dovranno attendere le disoccupate e i disoccupati di questo Paese

per un riforma seria che li metta in condizione di trovare un’occupazione con un

salario reale in grado di far fronte alle spese della vita quotidiana? Che collocazione

immagina per chi dovrà attendere diversi anni prima di accedere alla pensione, ma è

considerato oggettivamente fuori dal mercato del lavoro?

Lo sblocco dei licenziamenti non farà che aumentare la pletora di chi è senza lavoro.

Intanto accadono cose inaudite come la devastazione della Cgil a Roma.

Ecco, Presidente Draghi, ci aspettiamo di sapere da Lei, con parole semplici, quali

sono i passi del suo governo per dare lavoro a chi non ne ha.

Grazie per averci lette.

Noi restiamo in attesa.

Elena Giustiniani

Raffaella Gambardella

Paola Mendola

Alisia Poggio

Giovanna Profumo

Cristina Ruffoni

Silvia Suriano