Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Bravi, resilienti, obbedienti, concreti. Quanti aggettivi per descrivere i bambini e le bambine al tempo presente, quello che ci ha visti travolti dal virus. Dapprima frequentatori della didattica a distanza, poi di una scuola che assomiglia solo in parte a quella a cui erano abituati. Gli educatori e le educatrici, ogni giorno, si trovano davanti agli alunni che, con le loro domande, possono spiazzare rendendo difficile trovare delle risposte coerenti e allo stesso tempo non dolorose. Perché è successo? Cosa possiamo fare? Perché non possiamo abbracciarci? Cosa è il virus e come possiamo difenderci?

La scuola continua, la scuola non si ferma, eppure tutto è in evoluzione. Il mondo attorno è cambiato in modo rilevante e questo cambiamento ha toccato anche la sfera dell’infanzia e dell’adolescenza in particolare. Rimangono sospesi i luoghi di aggregazione, di socialità, di ricreazione, in cui poter sviluppare la motricità, la creatività, in cui poter dar sfogo all’energia irrefrenabile propria dell’età scolare e pre-scolare. Tutto ciò non può non incidere sul percorso di evoluzione psicofisica dei bambini e le loro domande non possono rimanere inevase. Il vissuto interiore si arricchisce tramite esperienze positive e concrete e se queste esperienze vengono negate, le emozioni inespresse possono costituire un problema.

Il primo passo per ritrovare la serenità è la consapevolezza, sempre. Parlare ai bambini, alle bambine di quello che sta accadendo, spiegando con parole a loro accessibili, è un modo per farli sentire coinvolti nella sfida che abbiamo davanti e che dobbiamo affrontare insieme. Ad aiutare genitori, ma anche docenti, c’è un libro che spiega, attraverso immagini colorate e vivaci, cursori da muovere e finestrelle da aprire, la realtà attuale. “Ti conosco mascherina”, scritto dalla scienziata Ilaria Capua è un libro-gioco in cui si racconta cosa è un virus e come affrontarlo. E’ la storia di una bambina che incontra un essere piccolissimo: “Come può esistere una cosa invisibile? Come può esistere se non la vedo? Il virus forse non si vede perché si nasconde molto bene. E io lo scoprirò. Dove sarà nascosto”. Così Iaia, la protagonista, affronta come un’avventura, la scoperta di un nuovo essere che vive e non si vede e da cui ci si può difendere senza avere tanta paura.

Oltre ai bambini in età scolare, la pandemia, ha colpito la fascia degli adolescenti, dei ragazzi e ragazze che frequentano le scuole secondarie e che si sono ritrovati a dover gestire piattaforme, mail, videolezioni e a rinunciare al tempo “libero” fatto di incontri, confronto dal vivo, dinamiche di squadra o situazioni che si ricreano in ambito sportivo ed extra-scolastico. La trappola della chiusura qui, è ancora più evidente. Ragazzi e ragazze, già fruitori assidui di smartphone e dispositivi multimediali, rischiano di instaurare vera e propria dipendenza. Il libro che ho letto, mi ha colpita sin dalla dedica iniziale. “A tutti i bambini che renderanno la rete un posto migliore”. Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini, due autrici che, attraverso il libro “YouTuber. Manuale per aspiranti creator”, edito da Editoriale Scienza, hanno voluto sensibilizzare i ragazzi ad un uso consapevole della rete, privacy e sicurezza. YouTube diventa uno strumento creativo.

Lo scopo è far crescere ragazzi e ragazze come protagonisti e non come meri fruitori di uno strumento. E’ una specie di “coding” di YouTube, ne analizza i retroscena, rendendolo un mezzo educativo interessante e originale per condividere conoscenze e curiosità sul mondo. Orientarsi all’interno della ricchissima offerta non è semplice. Quali canali sono validi? I ragazzi e le ragazze ogni giorno utilizzano i social. Perché, dunque, non educarli a farlo con consapevolezza? Perché non cogliere l’occasione di sviluppare il loro senso critico, la curiosità, l’inventiva, la creatività e la voglia di scoprire cose nuove? Con questo intento nasce “YouTuber”, un libro fruibile, agile, che racconta ciò che accade “dietro le quinte” di ciò che vediamo attraverso lo schermo. Le autrici sono fondatrici dell’associazione Mamamo.it, in prima linea per favorire l’uso consapevole della rete.

Davanti alle domande che l’attuale contesto ci presenta, dobbiamo trovarci pronti, per favorire nei bambini e nei ragazzi, una crescita ed uno sviluppo cognitivo che non rimanga distaccato dalla realtà, ma che fluisca insieme al mondo, insieme agli eventi.

La risposta ad un avvenimento inatteso, può trasformare un momento negativo in opportunità. Cominciamo adesso, coltiviamo la consapevolezza.

Titolo: “Ti conosco mascherina”

di Roberta Capua

Editore: La coccinella

Prezz: 13,90 euro

Titolo: “YouTuber”

di Roberta Franceschetti ed Elisa Salamini

Editoriale Scienza

Prezzo: 13,90 euro