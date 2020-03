Click to share on Twitter (Opens in new window)

In questi giorni di quarantena è esplosa l’ironia sui social network relativamente alle passeggiate con i cani, come pretesto per poter uscire, attraverso vignette, battute e meme che sono diventati velocemente “virali”, manco a dirlo.

Se non si può fare a meno di sorridere di fronte a cani fotografati a portare in bocca un tariffario per le diverse uscite nella giornata, per i loro padroni è importante sapere di essere in regola oggi più che mai: gli amici a quattro zampe, infatti, sono assai preziosi per moltissime persone in questo momento difficile, regalano momenti di serenità e di conforto anche a molti che sono soli.

Così l’Enpa, l’Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha ritenuto necessario chiarire tutti i quesiti delle ultime settimane con un vademecum aggiornato per sgomberare il campo da ogni dubbio. È bene chiarire, fanno sapere dall’Enpa, che gli animali non trasmettono il coronavirus e non bisogna far mancare la necessaria assistenza a tutti gli animali, compresi ovviamente quelli che vivono liberi o all’interno di un rifugio.

«Va tutelato il “bene salute”, e questo è chiaramente scritto nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 – spiega la presidente di Enpa Carla Rocchi – è per questo motivo che siamo in costante contatto con i ministeri da cui abbiamo avuto la necessaria approvazione e i chiarimenti, perché a volte ci si trova a dover combattere con la burocrazia e le interpretazioni».

Occorre precisare che, oltre alle norme DPCM, Ordinanze del Ministro della Salute e Ministero degli Interni, è opportuno accertarsi se nel Comune e nella Regione dove ci si trova e dove ci si deve recare, siano state emanate ordinanze più specifiche sugli spostamenti, distanze e modalità da rispettare. Ogni volta che si esce all’aperto con il cane, purché per lo stretto tempo necessario all’espletamento delle esigenze fisiologiche dell’animale, nell’imminenza dell’abitazione dove ci si trova e, qualora si incrociasse qualche altro individuo, rispettare la distanza interpersonale minima di almeno un metro, vanno comunque rispettate le regole sanitarie che in questi giorni abbiamo ben imparato a conoscere, ovvero la distanza di sicurezza, la pulizia accurata e continua delle mani, l’attenzione a non portarsi le mani alla bocca e agli occhi, evitando abbracci tra umani, spostandosi solo quando è strettamente necessario.

«Ci siamo impegnati per rispondere a tutte le domande che sono giunte – aggiunge la presidente dell’associazione che venne fondata nel 1871 da Garibaldi e che l’anno prossimo si appresta a celebrare i 150 anni – sapere di essere in regola è una garanzia per chi si rivolge a noi. E per fortuna finora posso dire che i casi riscontrati ci hanno dimostrato che l’Italia è più civile della burocrazia e che va meno peggio di quanto pensassi».

Dall’Enpa, presente su tutto il territorio nazionale con circa 200 realtà operative tra sezioni, delegazioni, canili e CRAS, rendono noto che è anche possibile portare il proprio animale dal veterinario in caso di emergenza (ad esempio se il cane o il gatto sta male), configurandosi lo stato di necessità ed è possibile sempre avendo in tasca l’autocertificazione. È consigliabile naturalmente contattare telefonicamente il veterinario, accertandosi dell’apertura dell’ambulatorio e della possibilità di essere accolti in sicurezza.

Nel caso non si tratti di un’emergenza, ma la visita sia comunque indifferibile, è possibile portare l’animale, ma occorre chiedere al veterinario una dichiarazione con la quale si attesti l’indifferibilità della visita. Inoltre, durante il ricovero l’animale dovrà restare presso la struttura veterinaria e non sarà possibile recarsi in visita, a meno che non vi siano specifiche e giustificate esigenze comprovate dal medico-veterinario. Se, invece, si tratta di andare a riprendere il proprio animale dal veterinario dopo un ricovero, è importante allegare il foglio di dimissione del veterinario (anticipato tramite email). In tutti gli altri casi, come abbiamo imparato, bisogna restare a casa.

Un’altra preoccupazione che assilla i proprietari di animali è chi si occuperà di loro in caso di ricovero urgente per presunto contagio da coronavirus. Enpa fa sapere che, in questo caso, gli animali di proprietà di un ricoverato devono poter venire regolarmente accuditi da parenti, vicini o da amici incaricati, i quali si tuteleranno con i normali dispositivi di protezione non dagli animali, che, come ribadito dall’Oms e dall’ISS, non veicolano il virus, ma dall’ambiente in cui essi vivono. In caso di impossibilità di accudimento è assolutamente necessario avvisare il servizio veterinario pubblico e/o la Polizia Locale riguardo alla presenza degli animali presso l’abitazione del ricoverato. Tra le accortezze da tenere a mente quella di appendere alla porta di casa, o lasciarlo in casa ben in vista (insieme al libretto sanitario ed eventuali prescrizioni terapeutiche specifiche), un modulo che avvisi della presenza dell’animale affinché qualcuno si occupi di accudirlo.

E siccome oltre ai meme non ci facciamo mancare le fake news anche sugli amici a quattro zampe, la presidente Rocchi ha anche smentito la notizia che era girata nei giorni scorsi sul presunto aumento di numeri di abbandoni. Insomma, verificare sempre le fonti, in ogni caso.

E’ possibile scaricare, infine, il vademecum dell’ufficio legale sulla corretta compilazione del modello, dedicato a chi si occupa di animali.