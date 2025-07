La piccola Stella, per il momento, non sarà prelevata dalla casa dove abita con la mamma per essere collocata in casa famiglia, men che mai con l’utilizzo della forza pubblica per rimuovere ogni ostacolo, come aveva chiesto la tutrice Violetta Dosi. Le giudici della prima sezione civile del tribunale di Roma – presidente del collegio Marta Ienzi, consigliere Cecilia Pratesi (relatrice) e Stefania Ciani – con un’ordinanza hanno sospeso l’efficacia esecutiva del precedente provvedimento di giugno, contro cui è pendente il reclamo in Corte d’appello.

Una boccata d’ossigeno per il condominio del quartiere romano di Monteverde che si era schierato a protezione della bambina, scrivendo alla premier Giorgia Meloni, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e alla stessa tutrice. Ma anche per il fronte trasversale – la Garante nazionale per l’infanzia, Marina Terragni, la Garante regionale Monica Sansoni, parlamentari dem come Valeria Valente e Filippo Sensi, la consigliera regionale Fdi Maria Chiara Iannarelli, l’assessora capitolina alle Pari opportunità, Monica Lucarelli, il capogruppo leghista in assemblea capitolina, Fabrizio Santori, giornaliste e attiviste – che si era mobilitato per evitare una mossa così drastica come l’allontanamento di una bimba di cinque anni da sua mamma.

Disposta nuova Ctu, stavolta affidata a un medico

Davanti al disperato appello lanciato dalla difesa della madre – rappresentata dall’avvocata Marina Marconato – «sul rischio potenzialmente rappresentato dalla patologia rara da cui è affetta la minore (la malattia di Fabry, ndr), ipotizzando che la malattia – per quanto ad oggi silente e asintomatica – potrebbe essere slatentizzata da una esperienza traumatica quale il distacco dalla madre, cui la bambina è visceralmente legata», il collegio – si legge nell’ordinanza – «ritiene opportuno svolgere sul punto una indagine specifica, al fine di acquisire un parere tecnico qualificato». A questo fine, viene disposta una nuova Consulenza tecnica d’ufficio, stavolta non affidata a una psicologa forense ma – come peraltro sollecitato sin dall’inizio da Terragni – a una specialista dell’ospedale romano San Camillo Forlanini.

Alla dottoressa i giudici chiedono di esaminare la storia clinica della bimba e di valutare «se l’esperienza della separazione dal contesto di vita abituale e il collocamento in struttura possa rappresentare un fattore di rischio rispetto alla evoluzione della malattia di cui risulta portatrice». «Grazie al tribunale per averci dato ascolto», ha commentato la Garante per l’infanzia.

Fino a ottobre la piccola non potrà essere separata dalla mamma

La bozza della relazione andrà consegnata entro il 5 settembre, le parti potranno presentare eventuali osservazioni e il testo definitivo andrà depositato entro il 22 settembre. Il decorso del termine per repliche scadrà il 6 ottobre. Fino ad allora nessun prelievo potrà essere eseguito. E la piccola non potrà essere separata dalla madre, accusata nelle precedenti Ctu di essere «ostativa» agli incontri con il padre, rinviato a giudizio per lesioni nei confronti della madre e indagato per maltrattamenti e stalking.

Vertice a Palazzo Chigi con Roccella e Nordio: possibile intervento legislativo

Nel frattempo, dal Governo arriva un segnale concreto di attenzione. Proprio oggi, infatti, si è svolto presso la biblioteca Chigiana di Palazzo Chigi un incontro sul tema dell’allontanamento dei minori dalle famiglie, alla presenza dei ministri della Famiglia Eugenia Roccella e della Giustizia Carlo Nordio, della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro e della Garante che lo aveva richiesto a fine giugno sulla scia della vicenda di Monteverde. Nel corso della riunione, riferisce una nota diramata al termine della riunione, è stata avviata una riflessione su un possibile intervento legislativo in materia.

