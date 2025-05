Un no è un no, e solo il sì è il sì. La legge spagnola pone il consenso (solo sì es sì) al centro della definizione di stupro. L’Unione europea non è così esplicita ma con l’ultima direttiva in materia definisce lo stupro come sesso senza consenso e stimola gli Stati membri ad adottare campagne di sensibilizzazione per contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica, e interventi educativi nelle scuole in tal senso. Interventi che educhino sull’importanza e la crucialità del consenso.

Il significato del no

Il libro “Se dico no” di Sabina Colloredo (Einaudi Ragazzi, 2024) si inserisce benissimo nel solco di letture educative e di formazione per i ragazzi e le ragazze. Letture che sono utili strumenti di conoscenza, assieme alle lezioni, i convegni o gli incontri che alcune scuole organizzano sul tema della violenza di genere. Le motivazioni: linguaggio semplice, diretto, una storia toccante e coinvolgente in cui è facile immedesimarsi. Una storia che insegna alle ragazzine e ai ragazzini cosa vuol dire ricevere un no alla richiesta di un atto sessuale, cosa può essere considerato amore e cosa, invece, in assenza del consenso, non è più amore, ma diventa violenza.

La storia di Chiara e del suo innamoramento

La protagonista di questa storia è Chiara, una ragazzina che si trova di fronte a un cambiamento di vita, per la decisione dei genitori di trasferirsi in campagna e aprire un agriturismo. Incomprensioni, disagio, nuovi professori, nuovi amici. All’inizio non è facile. Chiara viene considerata da tutti un po’ stramba, non si ambienta facilmente, rimpiange la vita cittadina. Ma tutto cambia quando arriva nell’agriturismo un trio di studenti universitari.

Uno di loro, Giampy, ha sempre un’attenzione particolare per lei e lei se ne invaghisce sempre di più. Arriva il primo bacio, ma poi le attenzioni di Giampy diventano troppo pressanti finché lui oltrepassa il confine del no, fa sesso con lei senza il suo consenso, usandole violenza, senza rendersi conto del disvalore del suo gesto. Senza mostrare dopo nessun pentimento, ma anzi rappresentandosi una sua verità, una sua versione della storia, una sua giustificazione. Tra genitori distratti, focalizzati sulle proprie cose e il proprio lavoro, pronti a parlare dei problemi dei figli, «ma non ora, non questa sera» perché al primo posto ci sono i loro impegni, la loro realizzazione, la loro felicità. Tra giovani donne complici della violenza, che tendono a sminuire, proteggono il maschio, e ritengono che a tutte, prima o poi, un rapporto «non troppo consensuale» è toccato.

La difficoltà della presa di coscienza e della denuncia

“Se dico no” è un libro diretto a tutti, ma in particolar modo a pre-adolescenti e adolescenti che si affacciano alle prime esperienze e si trovano di fronte ai primi turbamenti amorosi della loro vita e, talvolta, hanno difficoltà a riconoscere quali siano i limiti da rispettare in una relazione affettiva. Limiti difficili da riconoscere per una giovane senza esperienza, nell’ambito di un quadro che inizialmente appare romantico: un amore, il primo bacio, le prime emozioni. Ma anche una ragazza innamorata ha diritto, in qualsiasi momento della storia, a dire di no.

La presa di coscienza della violenza subita, la consapevolezza di non essere lei la colpevole, l’apertura e la fiducia verso chi le vuole bene sono per la ragazza un processo difficile e lento. All’inizio Chiara si sente sola e vuole solo dimenticare, poi capisce di aver bisogno di aiuto, di una mano da parte di persone formate e consapevoli. Solo dopo riesce davvero ad aprirsi e a sentire l’affetto dei familiari e degli amici quanti, facendosene scudo contro la violenza, contro il reato subito. Consapevole di non essere più sola e di poter chiedere giustizia.

L’autrice di questo libro, Sabina Colloredo, è scomparsa nel luglio del 2024 dopo una lunga malattia. Scrittrice per bambini e ragazzi, si è distinta per un trentennio con i suoi romanzi storici e mitologici, le biografie femminili, i romanzi di attualità. Nel necrologio le due figlie, Zoe e Olivia, hanno ricordato una frase della madre: «Per i miei lettori e le mie figlie, ogni giorno mi sveglio, bevo il caffè e inizio a scrivere». E “Se dico no”, uno dei suoi ultimi lavori, è un regalo per la crescita dei suoi piccoli lettori e lettrici.

***

Titolo: “Se dico no”

Autrice: Sabina Colloredo

Editore: Einaudi Ragazzi, 2024

Prezzo: 11 euro

***

