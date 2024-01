Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

L’80% di cittadini europei tra i 16 e i 74 anni con competenze digitali entro il 2030. E’ l’obiettivo dato dalla Commissione europea con il programma strategico “Decennio digitale”. E noi a che punto siamo? L’Italia, con una percentuale ferma al 45,7% nel 2021, è quart’ultima in Europa, superando di poco la Romania.

La digitalizzazione come strumento di empowerment

Il divario dell’Italia dagli obiettivi europei da qui a 6 anni sottolinea l’urgente necessità di promuovere l’inclusione digitale in tutte le sue declinazioni: per le donne, spesso relegate ai margini del mondo ICT; per i Neet (giovani che non studiano, né lavorano né ricevono una formazione) che rischiano di rimanere ancor più esclusi in un mercato del lavoro sempre più digitalizzato; per la piccola imprenditoria locale, che rappresenta il cuore produttivo del nostro Paese e che necessita di adeguarsi rapidamente alle nuove sfide e, infine, per un’ampia popolazione e per consentire loro di esercitare una cittadinanza attiva e responsabile.

Combattere il divario digitale

In questo quadro prende il via la nuova edizione di “Job Digital Lab”, il programma di formazione realizzato da ING Italia e Fondazione Mondo Digitale, un’organizzazione no profit orientata alla conoscenza che può essere considerato uno dei primi esempi di successo di collaborazione tra pubblico e privato con una forte missione di servizio pubblico.

Attivo dal 2020, Job Digital Lab ha formato fino ad oggi 22.000 persone, a cui si aggiungono ulteriori 8.000 che sono l’obiettivo di questa edizione; risultato ottenuto grazie all’apporto di formatori esperti, con il contributo volontario di alcuni dipendenti ING, che hanno condiviso le loro esperienze e abilità.

Corsi gratuiti per tutti e senza limiti di accesso da fine gennaio

La formazione di Job Digital Lab va incontro a diverse esigenze: è gratuita ed eterogenea nella sua proposta tematica e modalità di fruizione. L’inizio delle iniziative, rivolte a tutti coloro che vogliono potenziare le proprie competenze digitali per trovare lavoro e aumentare le proprie possibilità occupazionali, è previsto per fine gennaio.

I webinar e i videocorsi online saranno disponibili on demand sulla piattaforma FMD Academy, la palestra digitale messa a disposizione da Mondo Digitale, dove è possibile studiare, giocare, lavorare e creare connessioni e dove è possibile leggere anche le esperienze di successo delle scorse edizioni. Saranno, poi, organizzati eventi territoriali – 8 in tutto, il primo a Milano il prossimo 24 gennaio – il cui obiettivo è, invece, quello di coinvolgere le piccole e medie imprese locali per accompagnare la trasformazione digitale dei territori stessi e dei suoi attori. Qui la formazione è sartoriale, su misura per le esigenze del territorio e della comunità.

Il programma si arricchisce poi format in presenza, come lo Startup Lab al femminile: il percorso di accompagnamento all’impresa dedicato alle studentesse delle scuole superiori o l’Hackathon sull’educazione finanziaria, rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori in occasione della Global Money Week dal 18 al 24 marzo 2024 e molto altro ancora.

Formarsi per non fermarsi

Job Digital Lab non è solo un programma formativo, ma si preoccupa anche del “dopo”.

Al termine, infatti, del variegato programma formativo, verranno coinvolti Centri di Orientamento al lavoro, Centri per l’impiego e agenzie di recruiting, con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra domanda e offerta, supportando i partecipanti nell’ingresso o reinserimento nel mondo del lavoro.

Per saperne di più sul progetto e rimanere sempre aggiornati sui corsi disponibili, mettete tra i preferiti la pagina dedicata di Mondo Digitale e segnalate questa iniziativa a chi pensate possa averne bisogno.

