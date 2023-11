Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Comunicato di Rete per la parità

Quest’anno il femminicidio di Giulia Cecchettin ha avuto un effetto dirompente. Ci sarà un prima e un dopo nell’impegno per l’eliminazione della violenza contro le donne in Italia. Dal 26 novembre 2023, donne e uomini, individualmente o nelle associazioni e nei gruppi, con una maggiore consapevolezza e più numerosi cercheranno di trovare le risposte a una serie di interrogativi vecchi e nuovi.

Facciamo rumore

Le ragazze e i ragazzi hanno rifiutato il minuto di silenzio Il fragore dell e loro mani battute sui banchi ha segnalato in contemporanea la loro volontà di affrontare insieme la sfida e la chiamata alla responsabilità delle persone adulte.

Fenomeno intollerabile dichiara Giorgia Meloni. Non basta è il grido lanciato dalle donne (e alcuni uomini) del PD. Si, è intollerabile e non basta. In tanti ma divisi. La nostra è una società divisa dove più ancora della contrapposizione tra uomini e donne,

pesano le differenze di età e di convinzioni politiche.

Non c’è da illudersi. Non è possibile sperare che le forze politiche siano pronte a impegnarsi in modo unitario evitando le dinamiche proprie dello scontro politico Il voto unanime in Parlamento sulla legge per il contrasto alla violenza contro le donne e domestica e la disponibilità della destra al Governo a organizzare iniziative per l’educazione affettiva nelle scuole sono stati ridimensionati immediatamente. Il protocollo d’intesa siglato dai Ministri Roccella, Valditara e Sangiuliano ha suscitato molte proteste. Gli interventi nelle scuole non possono essere facoltativi e devono coinvolgere anche i docenti e i genitori che devono essere informati e formati sulle caratteristiche che sta assumendo la violenza e messi in grado di cogliere i comportamenti spia che devono suscitare allarme e di intervenire nella maniera più utile.

Impegno politico trasversale

Non basta l’impegno ad approvare in tempi brevi le altre disposizioni che non sono state inserite in questa legge. Non hanno rilevanza le prime dichiarazioni “formali” di Giorgia Meloni ed Elly Schlein. La vera risposta arriverà se e quando le donne nel Governo e nel Parlamento riusciranno, mettendo da parte le differenze di appartenenza politica, a trovare di nuovo quello spirito unitario per combattere la violenza sulle donne che portò nel 1996, grazie all’impegno soprattutto delle donne della destra, a far inserire nel Codice penale la violenza sessuale come reato contro la persona e non come delitto contro la moralità pubblica e il buon co-stume. Lo devono, lo dobbiamo a Giulia Cecchettin e alle altre.

La Rete per la Parità continuerà a fare la propria parte. Talloneremo il Governo e il Parlamento, coinvolgeremo nel gruppo di pressione ancora altre associazioni, università, esperte ed esperti. Troveremo la forza nei principi della Costituzione repubblicana. Seguiremo le tre linee guida che la Rete per la Parità si è data fin dalla sua fondazione per combattere discriminazioni, violenze e sopraffazioni in ogni ambito:

Mai più portatrici d’acqua, Mai più donne invisibili e Mai più discriminate sul lavoro.