“Dobbiamo portare in campo la versione migliore di noi”

Sara Gama, capitana della Nazionale di calcio femminile, è lucida e determinata nel richiamare la squadra tutta a dare il massimo oggi nell’incontro decisivo contro il Belgio, per giocarsi la chance di poter passare il girone al secondo posto (considerato che la Francia con due vittorie e 7 gol realizzati ha già guadagnato il primo posto). “Mi aspetto una grande prestazione” ha detto poco prima la ct Milena Bertolini.

Le azzurre per la prima volta si trovano a rispondere ad aspettative alte. Se nei Mondiali del 2019 potevano essere una sorpresa, questa volta ci si aspetta che siano una conferma. E lo dimostrano anche i dati dell’audience. La partita contro l’Islanda su Rai 1 ha sfiorato il picco del 18% di share con più di 2 milioni di spettatori per il secondo match dell’Europeo per l’Italia. A cui si sommano quelli di Sky Sport, dove la sfida – trasmessa in simulcast su più canali – ha fatto registrare una media di 215mila telespettatori, con 590mila contatti unici e uno share del 2,2%, un dato molto simile a quello toccato in occasione del debutto contro la Francia.

La Rai, per altro, per la prima volta ha schierato un team di giornaliste, telecroniste e commentatrici tutto al femminile con Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Carolina Morace, Simona Rolandi, Katia Serra, Alessandra D’Angiò e Sara Meini e il coordinamento giornalistico di Annalisa Bartoli. “Lo sport è un veicolo dei più potenti. Credo sia opportuno lavorare per ritrovare un linguaggio nelle trasmissioni, nella tv, nella regia, con un’attenzione particolare a chi lavora in trasferta. Dobbiamo provare a declinare un evento sportivo seguendo una strada alternativa, che esca dai criteri dello sport seduto. E lo stiamo facendo raccontando anche le storie, le famiglie, gli aspetti umani dietro ai campioni” sottolinea Alessandra De Stefano, direttrice Rai Sport dal novembre 2021, che aggiunge: “Bisogna studiare molto ed essere preparati per raccontare lo sport, è il principio da cui si può partire. Lo studio e le competenze ti possono dare la leggerezza poi per affrontare i temi con spontaneità e naturalezza. I toni sono fondamentali”.

E nel team Rai agli Europei c’è competenza e esperienza. “Le trasmissioni e le dirette si sviluppano in modo naturale. Ognuna di noi sa che può raccontare le storie e le informazioni con il proprio stile con l’obiettivo ultimo di comporre una racconto di questa Nazionale e delle calciatrici che ne fanno parte. Stiamo avendo ascolti molto alti e questo ci conforta perché riuscire a raggiungere il 18% di share con una partita alle 18 di sera e d’estate è davvero un buon risultato” sottolinea Donatella Scarnati, che aggiunge: “C’è un grande interesse e un grande affetto per le azzurre. Certo la cultura sportiva riguardo al calcio femminile in Italia non è quella di altri Paesi, c’è sempre una sorta di mancanza di convinzione totale. Ma ormai la Nazionale e il calcio femminile italiano sono una realtà, giocano bene e ti fanno appassionare”.

Dello stesso parere è anche Katia Serra: “Il calcio italiano femminile ha vissuto una vera evoluzione dai Mondiali di Francia 2019, non solo perché dal primo di luglio le calciatrici sono professioniste. Ci sono diversi fattori che stanno influendo sullo sviluppo: gli italiani hanno preso consapevolezza che tante donne lo praticano e allo stesso tempo i media hanno cominciato a seguirlo con più continuità. Tante famiglie hanno, poi, compreso che la passione va agevolata e non ostacolata, i tifosi sono aumentati e i detrattori sono in calo” commenta l’ex calciatrice, che chiosa: “Per un salto di qualità definitivo manca il coraggio di trattarlo alla pari del calcio maschile in ogni ambito, e gli investimenti dovrebbero essere sempre più mirati e specifici”.

La Rai, per altro, ha deciso di dare spazio a tutto l’Europeo, non solo alla Nazionale italiana. “La scelta di mandare in onda tutte le partite dell’Europeo è un segnale importante. Anche la finale avrà una personalizzazione come fosse una delle partite dell’Italia e la seguiremo con collegamenti dal campo” spiega Donatella Scarnati, che conclude: “Aver vissuto questi giorni intensi a contatto con le azzurre ci ha permesso di respirare quali erano le reazioni alle prime partite e di poterle raccontare. Carolina Morace e Katia Serra, poi, spiegano anche i match da un punto di vista tecnico e commentano le scelte tattiche. Stiamo cercando di raccontare questa avventura europea con molta allegria e in un clima positivo”.

Da professioniste esperte giornaliste e commentatrici Rai stasera seguiranno la partita con competenza e esperienza, ma di sicuro lo faranno anche con il cuore delle tifose che augurano alle azzurre di andare oltre questi primi tre match del girone.

***

