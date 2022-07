Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Ci siamo. Ancora poche ore e avrà inizio l’Europeo femminile di calcio. E qui a Manchester la festa è già iniziata. Partiamo dal presupposto che la Nazionale di casa è tra le favorite alla vittoria finale e questo, ovviamente, aiuta ad accendere ancor di più l’ambiente. Poi questa sera alle 21 (in diretta su Sky Sport 1) Inghilterra e Austria apriranno il torneo in uno degli stadi più belli del mondo: Old Trafford, the theatre of dreams. E già perché c’è quasi un mese per sognare di arrivare alla finalissima che si giocherà in un altro tempio del football: Wembley a Londra.

In mezzo emozioni, gioie, delusioni, gol, parate e tanti aneddoti interessanti per provare a conoscere meglio le interpreti di questo attesissimo Europeo. Pensate che stasera in campo nel tridente dell’Inghilterra dovrebbe giocare Bet hMead che è nata in un paesino di nome Whitby. Forse sconosciuto ai più. Ma non a Bram Stoker che ha ambientato gran parte del suo “Dracula” proprio in questo porto di pescatori. Se ricordate anche solo vagamente la trama, saprete che la nave con cui Dracula arrivò in Inghilterra, la Demeter, si infranse sulle rocce a causa di una tempesta, evento peraltro tutt’altro che raro a Whitby e sembra proprio che Stoker nel racconto si ispirò a un disastro marittimo di una nave russa che trasportava gabinetti e sanitari, trovati poi il mattino dopo sparsi sulla spiaggia di Whitby. Ma non solo. Sembra anche il buon Bram amasse immergersi nella biblioteca storica di Whitby dove sfogliando qualche vecchio libro trovò proprio il nome da dare al suo protagonista: “Dracula” appunto.

Nell’Austria come punta centrale ci sarà, invece, Nicole Billa, una delle calciatrici più talentose del panorama europeo che ieri alla rifinitura all’Old Trafford non riusciva a nascondere l’emozione di calciare uno dei prati più perfetti che si siano mai visti, poi in conferenza stampa ha provato a dissimulare l’emozione con l’ironia: “Sarà fantastico giocare in uno stadio così con 75mila persone presenti, poi certo saremo sempre 11 contro 11. Però, ecco, diciamo che forse sarà un po’ più rumoroso del solito…”.

E sì, di rumore ce ne sarà tanto, i tifosi saranno chiamati a “make noise” per sostenere le leonesse padrone di casa in una serata affascinante e tutta da vivere.

Le azzurre, invece, debutteranno domenica in una prima prova ardua, che le vedrà affrontare come primo match del gruppo D un’altra favorita, la Francia. Ma la consapevolezza del gruppo italiano è cresciuta molto in questi anni, grazie soprattutto all’exploit del Mondiale 2019, quando si qualificarono fra le prime 8 squadre al mondo. L’Europeo è sicuramente più complicato perché le Nazionali forti sono tante, ma la squadra guidata dalla ct Milena Bertolini si è già dimostrata all’altezza nell’ultima amichevole disputata prima della partenza per l’Inghilterra, quando ha fermato sull’1 a 1 l’ottima Spagna.

Insomma state connessi perché stasera si parte per un viaggio che terminerà il 31 luglio e che siamo sicuri regalerà emozioni e grande spettacolo.

Gaia Brunelli, telecronista della partita di debutto di questi Europei per SkySport, è autrice di Ragazze dell’Europa, edito da Gribaudo, che racconta le 23 calciatrici azzurre impegnate nell’Europeo.